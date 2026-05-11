A pride-ról is megkérdezték az új belügyminisztert

Jelentős átalakításra készül a rendvédelmi tárcánál Pósfai Gábor. Az új belügyminiszter egyik legfontosabb célkitűzésének nevezte az állampolgárok biztonságának garantálását, de új rendvédelmi életpályamodellben is gondolkodik. Újabb bizottsági meghallgatásán Pósfait a képviselők többek között a pride-ról, az unió migrációs paktumáról és Magyar Péter botrányos kijelentéséről is kérdezték.

2026. 05. 11. 15:04
Pósfai nem reagált arra, hogy Magyar lemondatná a közjogi méltóságokat

A fideszes Takács Árpád arról kérdezte Pósfait, mi értendő azalatt, hogy visszaadnák a katasztrófavédelem alá besorolt szervezetek, például a tűzoltóság autonómiáját, s a hogy esetleg az önkormányzati tűzoltóságok 2010 előtti modelljéhez térnének vissza. A belügyi tárca új vezetője az átszervezés mikéntjét nem részletezte, ám elmondta, hogy az önkéntességen alapuló szervezetek is nagyobb hangsúlyt kapnak anélkül, hogy az egyenruhás testületekkel kellene rivalizálniuk. A EU migrációs paktumának nyári hatályba lépése kapcsán Takács Árpád megkérdezte, hogy mi a Tisza-kormány álláspontja: befogad migránsokat, vagy ezt elutasítva kifizetik az ezzel járó büntetést. Pósfai erre némileg kitérő választ adva azt mondta, hogy terveik szerint az EU-n belülről engednének be vendégmunkásokat. 

Takács azt is kérdezte, hogy a belügyminiszter-jelölt méltónak tartja-e, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel az Országgyűlés által megválasztott közjogi méltóságokat, de Pósfai erre – mivel rengeteg kérdést intéztek hozzá – külön nem reagált.

A pride is szóba került

Novák Előd arra a jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy miközben az elmúlt években nőtt a vezető beosztású rendvédelmi dolgozók száma, addig egyre nagyobb hiány van alacsonyabb pozíciót betöltő munkatársakból. Pósfai Gábor erre azt mondta: szeretné visszafordítani ezt a „fejre állt piramist”, s megvizsgálják, hogy szükség van-e annyi vezető pozícióra, amennyi jelenleg létezik.  

A Mi Hazánk politikusa szembesítette Pósfait azzal, amit az új Országgyűlés alakuló ülése után nyilatkozott: lehetővé kell tenniük, hogy legális keretek között meg lehessen tartani a pride-ot. Pósfai úgy reagált: általánosságban azt tudja mondani erre, hogy mindenki szabadon gyülekezhet, aki betartja a hatályos törvényeket.

Pósfai kinevezését a tiszások támogatták, Novák Előd nemmel szavazott, míg Simicskó István és Takács Árpád tartózkodott.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
