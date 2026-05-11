A Pintér-korszak legnagyobb eredménye: lefejezték a magyar alvilágot

Felrúgták az alvilág alapvető szabályát

Mindezek mellett folyamatban van több Portikot érinthető eljárás. Ezek közé tartozik a Balaton-felvidék urának tartott Molnár Péter veszprémi vállalkozó felrobbantása, valamint a Radics család meggyilkolása. Utóbbi ügy azért is nagyon súlyos, mert egy kisgyermeket is megöltek az elkövetők. Mindezzel kapcsolatban az NNI életvédelmi osztályának vezetője, Hiripi Gábor a közelmúltban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a gyerekgyilkossággal az alvilág minden alapvető szabályát felrúgták.

Likvidálták a Csontkezűt

Portikon kívül néhány éve egy másik rettegett alvilági figura, a Turek néven ismert U. Alex is rács mögé került, ügyét jelenleg is tárgyalják a bíróságon. A Szlovákiában a dunaszerdahelyi mészárlással is összefüggésben hozott Tureket 2021-ben gyanúsították meg a Döcher-gyilkosság megrendelésével. Az alvilágban Csontkezűként ismert Döcher Györgyöt és testőrét 1999. február 2-án egy bérgyilkos ölte meg a XV. kerületi Palotás presszóban. A leszámolás alig néhány másodpercig tartott, majd a gyilkos sietve távozott.

A gyilkosság előzménye a vád szerint az volt, hogy Turek kapcsolata megromlott Döcher Györggyel, akivel sokáig elválaszthatatlan társak voltak. Miután a viszony elmérgesedett, Turek megkérte a felvidéki maffia rettegett vezetőjét, Sátor Lajost, hogy ölesse meg egykori barátját. Sátor rábólintott a gyilkosságra, de cserébe azt kérte, hogy Turek végezze ki riválisait, a Pápay klánt. A Pápay Tibor vezette szervezett bűnözői csoportot nem sokkal Döcherék agyonlövése után, 1999. március 25-én végezték ki Dunaszerdahelyen, a Fontana étterem emeletén. Az agyonlőtt maffiózók azt hitték, razzia van a bárban, mivel a támadók kommandós öltözetben – „Mindenki a földre! Rendőri akció!” felszólítással – törtek rájuk, majd a földön fekvő bűnözőket egytől egyig kivégezték.