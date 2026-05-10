Magyar Péterrel Gyurcsány emberei is visszatérnek

Egyéb kellemetlen intézkedések is jellemzik azt az időszakot: Kóka János köreinek tulajdonítják a vasúthálózat megnyirbálását, amibe Felsmann beletartozott. Ő volt az, aki szakállamtitkárként bejelentette az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága előtt, hogy a kormány 28 vasúti mellékvonal szüneteltetését tervezi.

Forrás: Arcanum

Kovács Lászlótól a Shell-ig

Jó esély van arra, hogy Varró László fontos tisztséget töltsön be a Kapitány István vezetésével felálló gazdasági minisztériumban – állítja az Ellenpont. Varró 2000 és 2005 között vezető szakértőként dolgozott a Magyar Energia Hivatalnál (MEH). Ez idő alatt közelebbi viszonyba került a politikával is, 2004-ben az MSZP egyik legismertebb arca, Kovács László az energiaügyi biztosi szék várományosa volt az Európai Bizottságban, több energetikai szakértővel együtt Varró is segítette a felkészülését. Sikertelenül, hiszen Kovács elbukott a meghallgatáson, és végül a sokkal súlytalanabbnak számító adó- és vámügyi biztosi posztot kapta meg.

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő felmentette tisztségéből Varrót, aki puhára esett, hiszen a Mol-csoportnál folytathatta.

A részben állami cégnél vezető közgazdászként kezdett, majd 2008-ban bekerült a vállalat felsővezetésébe, stratégiai fejlesztési igazgatónak nevezték ki.

Nem sokkal a kormányváltás után megvált a Mol-csoportnál betöltött pozíciójától, és a párizsi székhelyű Nemzetközi Energia Ügynökség gáz- és árampiaci igazgatójaként helyezkedett el.

Egészen 2021-ig maradt a nemzetközi szervezetnél, hogy aztán egy másik hasonló munkahelyen, a Shellnél egyengesse a karrierjét. Érdekesség, hogy Kapitány Istvánhoz hasonlóan Varró is az olajóriás globális alelnökként futott, illetve fut.



Varró korábban a Vasárnapi Híreknek nyilatkozva a jobboldali kormány intézkedését támadva kijelentette, hogy a verseny jó dolog, a politikai rezsicsökkentés bajt csinál.