Magyar Péterrel Gyurcsány emberei is visszatérnek

Utolsó szakaszába érkezett a pozícióosztogatás a Tisza-kormány megalakulása előtt. A baloldali sajtó értesülései bizonyítják, hogy a Tisza-kormány minisztériumai tele lesznek a Medgyessy- Gyurcsány-Bajnai-kormányok megbízható embereivel – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Forrás: Ellenpont2026. 05. 10. 13:53
Magyar Péter leendő miniszterelnök, az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
Egyéb kellemetlen intézkedések is jellemzik azt az időszakot: Kóka János köreinek tulajdonítják a vasúthálózat megnyirbálását, amibe Felsmann beletartozott. Ő volt az, aki szakállamtitkárként bejelentette az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága előtt, hogy a kormány 28 vasúti mellékvonal szüneteltetését tervezi.

Forrás: Arcanum

 

Kovács Lászlótól a  Shell-ig

Jó esély van arra, hogy Varró László fontos tisztséget töltsön be a Kapitány István vezetésével felálló gazdasági minisztériumban – állítja az Ellenpont. Varró 2000 és 2005 között vezető szakértőként dolgozott a Magyar Energia Hivatalnál (MEH). Ez idő alatt közelebbi viszonyba került a politikával is, 2004-ben az MSZP egyik legismertebb arca, Kovács László az energiaügyi biztosi szék várományosa volt az Európai Bizottságban, több energetikai szakértővel együtt Varró is segítette a felkészülését. Sikertelenül, hiszen Kovács elbukott a meghallgatáson, és végül a sokkal súlytalanabbnak számító adó- és vámügyi biztosi posztot kapta meg. 

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő felmentette tisztségéből Varrót, aki puhára esett, hiszen a Mol-csoportnál folytathatta. 

A részben állami cégnél vezető közgazdászként kezdett, majd 2008-ban bekerült a vállalat felsővezetésébe, stratégiai fejlesztési igazgatónak nevezték ki. 

Forrás: Arcanum

Nem sokkal a kormányváltás után megvált a Mol-csoportnál betöltött pozíciójától, és a párizsi székhelyű Nemzetközi Energia Ügynökség gáz- és árampiaci igazgatójaként helyezkedett el.

 Egészen 2021-ig maradt a nemzetközi szervezetnél, hogy aztán egy másik hasonló munkahelyen, a Shellnél egyengesse a karrierjét. Érdekesség, hogy Kapitány Istvánhoz hasonlóan Varró is az olajóriás globális alelnökként futott, illetve fut.


Varró korábban a Vasárnapi Híreknek nyilatkozva a jobboldali kormány intézkedését támadva kijelentette, hogy a verseny jó dolog, a politikai rezsicsökkentés bajt csinál.

A Shell képviseletében Varró László (szemből jobbra) egy perthi zártkörű kerekasztal-beszélgetésen szólalt fel 2024 májusában. Fotó: Facebook

 

Közpénzen hízlalt multi

Losonczy Géza szintén a nagy multinacionális vállalatok világából érkezne a Kapitány-féle gazdasági minisztériumba. A Corvinuson diplomázó szakértő több mint két évtizede dolgozik a Big Four egyik tagjának, a KPMG-nek, ahol egyenesen ívelt felfelé a csillaga. Mint ismert, a globális cég ott van a világ négy legnagyobb könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cége között. Nem csak más vállalatoknak végeznek könyvvizsgálatot, adnak tanácsokat, hanem bedolgoznak a különféle kormányoknak is.

 Így volt ez a Gyurcsány-Bajnai korszakban is, amikor a KPMG tönkre nyerte magát a közpénzosztogatáson.

 A Miniszterelnökség korábbi összesítése szerint a nemzetközi cég a negyedik helyen végzett a kommunikációs jellegű megbízások rangsorában. 2006 és 2010 között közel 700 millió forintot utalt nekik a magyar állam.

Húsz évet töltött el a Big Four egyik tagjánál, a KPMG-nél Losonczy Géza. A jelek szerint a magyar kormányban folytatná a karrierjét. Forrás: KPMG International

 

Gyurcsány főnyomozója is visszatérhet


Petőfi Attila a HVG szerint politikai felső vezetői pozíciót kaphat a Pósfai Gábor által felügyelt Belügyminisztériumban. A vezérőrnagy régi baloldali embernek számít a szakmában, már 2010 előtt is befolyásos tisztségeket viselt. Még 2004-ban Lamperth Mónika szocialista belügyminiszter jóvoltából a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNYI) igazgató-helyettese lett. Három évvel később pedig át is vette a szervezet vezetését. 

Többek között belekeveredett abba a titkosszolgálati akcióba, amivel börtönbe akarták juttatni a HírTV két munkatársát.

 A műveletben Draskovics Tibor korábbi igazságügyi és rendészeti miniszter is szerepet vállalt, és a cél az volt, hogy kábítószert tegyenek a célpontok autójába. Az ügy kapcsán készült hatósági jegyzőkönyvek arról tanúskodtak: a tárcavezető a jogszabályokat kikerülve adott utasításokat Petőfinek, aki a bírósági eljárás során Draskovicsra vallott.

Forrás: Arcanum

Szintén vitatott volt a Magyarok Nyilai-ügy. Az NNI Petőfi Attila vezetése alatt kész tényként kezelte, hogy a lefoglalt videón a szervezet egyik próbarobbantása látható. Miközben még tartott a vizsgálat és közel sem volt egyértelmű, mi látható pontosan az anyagon. Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét követően kirobbant tömegtüntetések idején, pár nappal a hanganyag nyilvánosságra kerülését követően arról beszélt az NNI igazgató-helyetteseként, hogy munkatársaival bűnözői csoportokat számoltak fel a kormányellenes demonstrációkon.

Sokra vitte az MSZP-SZDSZ kormányok alatt Petőfi Attila vezérőrnagy. Most a Tisza-kormányba is meghívást kapott. Forrás: Facebook/BRFK

 

Szivárványos hintalovon érkezik


Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója szintén a 2010 előtti baloldal hátországából érkezett a Tiszához. A HVG pénteki értesülése szerint gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár lehet a Kátai-Németh Vilmos által vezetett Szociális- és Családügyi Minisztériumban. 

Gyurkó Szilvia Fotó: Facebook

A jogász végzettségű Gyurkó 2005-ben a több évtizede működő, a Legfőbb Ügyészség felügyelete alatt működő Országos Kriminológiai Intézetnél (OKRI) kezdte a pályáját. Alapvetően gyermekbántalmazás és családon belüli bántalmazás volt a szakterülete. 

Tudományos munkatársként rendszeresen publikált és nyilatkozott az akkori kormánymédiának, jellemzően az MSZP-SZDSZ-kormány narratíváját alátámasztva.

Amikor 2008-2009 fordulóján Sólyom László normakontrollra küldte a távoltartásról szóló törvényt, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és az SZDSZ-es képviselők hangosan tiltakoztak, mondván, az államfő ezzel a lépéssel a bántalmazókat védi. Sólyom azért dobta vissza a jogszabályt, mert szerinte az aránytalanul tágan határozta meg az erőszak és a hozzátartozók fogalmát.

Forrás: Arcanum

Gyurkó a Népszabadságban helytelenítette a köztársasági elnök lépését, és védelmébe vette a baloldali politikusokat. Azzal érvelt, hogy más uniós országokban kiállták az alkotmányosság próbáját a hasonlóan megfogalmazott definíciók. A kormányváltás után két évig még maradt az OKRI-nál, majd nemzetközi terepen folytatta: egészen 2014-ig az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) Magyar Bizottságánál helyezkedett el gyerekjogi igazgatóként. Ezt követően a Terre des Hommes svájci székhelyű nemzetközi gyermekvédelmi alapítvány kelet-európai regionális irodájánál tanácsadóként foglalkoztatták. 

A folytatásban, 2015-ben megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, aminek a vezetőségében a mai napig helyet foglal.

 A gyerekek jogainak érvényesítéséért harcoló szervezet bevételeinek nagy része azoktól a köröktől származik, amelyek hatalomra juttatták a Tisza Pártot. A finanszírozóik között megtalálható az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és Soros családhoz erősen kötődő Nyílt Társadalomért Alapítvány. Legújabb, 2024-es beszámolójuk szerint nem apadtak el a külföldi források: az UNICEF-től és az Európai Unió egyik finanszírozási programján keresztül is kaptak pályázati pénzeket. Gyurkó és szervezete egyébként erősen összefonódott az LMBTQ-világgal.

Az államtitkárjelölt már 2012-ben azért lobbizott az UNICEF Magyar Bizottságának írt jelentésében, hogy az azonos nemű párok szabadon fogadhassanak örökbe gyerekeket. Ráadásul a Hintalovon üzemelteti a www.yelon.hu oldalt, amely többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy „a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben."


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
