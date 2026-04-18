NNI-s vezető: külföldi drogmaffiák áldozatainak holttestét keresik Magyarországon

Több olyan nyomozás is folyamatban van, ahol felmerült, hogy külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon, vagy olyan cselekmények, amelyeknek magyarországi kapcsolódási pontjai vannak - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának vezetője. Hiripi Gábor szerint a drogkereskedelemhez kötődő klánháborúk Európa-szerte emberéleteket követeltek, és ezek a konfliktusok nem álltak meg az államhatároknál.

Több embert is megölhetett Magyarországon a szerb-montenegrói kábítószermaffia

Ilyen emberöléseket követhetett el Magyarországon a szerb-montenegrói drogkartell is - tette hozzá Hiripi Gábor, hangsúlyozva, hogy ennek a bűnszervezetnek volt a bérgyilkosa az a vajdasági származású Dér Csaba, aki többek között egy hazánkban elkövetett gyilkosság miatt tölti fegyházbüntetését. Dér egy magyar drogkereskedőt ölt meg, a legújabb információk szerint a montenegrói kábítószermaffia főnökének az utasítására.

Emberölési ügyek, holttestek nélkül

Az NNI főosztályvezetője elmondta: ezekben az ügyekben nem minden esetben került elő holttest, de a rendelkezésre álló adatok alapján az emberölés gyanúja megalapozott. Az alezredes hangsúlyozta: amennyiben a bűncselekményt nem Magyarországon követték el, és nem magyar állampolgár az áldozat, az adott ország hatóságai nyomoznak, ugyanakkor nemzetközi együttműködés keretében a magyar rendőrség is részt vehet az ügyek feltárásában, ha magyarországi szál merül fel.

Megváltozott joggyakorlat

A holttest nélküli gyilkossági ügyekkel kapcsolatban Hiripi Gábor részletesen beszélt arról, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a joggyakorlat. Korábban az ügyészség és a bíróságok „szigorúbban“ kezelték a holttest nélküli „eltünéses“ ügyeket, mára azonban elfogadottá vált, hogy emberölés megállapítható akkor is, ha az áldozat maradványai nem kerülnek elő. Az alezredes szerint ilyenkor egy zárt, logikai bizonyítási láncot kell felépíteni, amely kizár minden más ésszerű magyarázatot. Hiripi Gábor említett több olyan ügyet is, amelyben a bíróság holttest nélkül hozott elmarasztaló ítéletet. Példaként említette a darnózseli hentes, illetve Novozánszki Fanni ügyét.