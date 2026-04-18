szervezett bűnözésmagyarországnemzeti nyomozó irodaportik tamáshiripi gábortill tamás

NNI-s vezető: külföldi drogmaffiák áldozatainak holttestét keresik Magyarországon

Nem zárható ki, hogy külföldi kábítószermaffiákhoz köthető emberöléseket is elkövettek Magyarországon, és olyan áldozatok is lehetnek, akiknek a holtteste eddig nem került elő – erről beszélt Hiripi Gábor alezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának vezetője lapunknak adott interjújában. Az alezredessel mindezek mellett nagy port felvert gyerekgyilkosságokról, illetve a magyar szervezett bűnözés legbrutálisabb leszámolásáról is beszélgettünk.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 6:25
Több olyan nyomozás is folyamatban van, ahol felmerült, hogy külföldi bűnszervezetekhez köthető emberölések történhettek Magyarországon, vagy olyan cselekmények, amelyeknek magyarországi kapcsolódási pontjai vannak - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának vezetője. Hiripi Gábor szerint a drogkereskedelemhez kötődő klánháborúk Európa-szerte emberéleteket követeltek, és ezek a konfliktusok nem álltak meg az államhatároknál. 

Több embert is megölhetett Magyarországon a szerb-montenegrói kábítószermaffia 

Ilyen emberöléseket követhetett el Magyarországon a szerb-montenegrói drogkartell is - tette hozzá Hiripi Gábor, hangsúlyozva, hogy ennek a bűnszervezetnek volt a bérgyilkosa az a vajdasági származású Dér Csaba, aki többek között egy hazánkban elkövetett gyilkosság miatt tölti fegyházbüntetését. Dér egy magyar drogkereskedőt ölt meg, a legújabb információk szerint a montenegrói kábítószermaffia főnökének az utasítására. 

Emberölési ügyek, holttestek nélkül 

Az NNI főosztályvezetője elmondta: ezekben az ügyekben nem minden esetben került elő holttest, de a rendelkezésre álló adatok alapján az emberölés gyanúja megalapozott. Az alezredes hangsúlyozta: amennyiben a bűncselekményt nem Magyarországon követték el, és nem magyar állampolgár az áldozat, az adott ország hatóságai nyomoznak, ugyanakkor nemzetközi együttműködés keretében a magyar rendőrség is részt vehet az ügyek feltárásában, ha magyarországi szál merül fel. 

Megváltozott joggyakorlat 

A holttest nélküli gyilkossági ügyekkel kapcsolatban Hiripi Gábor részletesen beszélt arról, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a joggyakorlat. Korábban az ügyészség és a bíróságok „szigorúbban“ kezelték a holttest nélküli „eltünéses“ ügyeket, mára azonban elfogadottá vált, hogy emberölés megállapítható akkor is, ha az áldozat maradványai nem kerülnek elő. Az alezredes szerint ilyenkor egy zárt, logikai bizonyítási láncot kell felépíteni, amely kizár minden más ésszerű magyarázatot. Hiripi Gábor említett több olyan ügyet is, amelyben a bíróság holttest nélkül hozott elmarasztaló ítéletet. Példaként említette a darnózseli hentes, illetve Novozánszki Fanni ügyét. 

Jéghideg hallgatás a Radics-ügyben 

Az egyik legismertebb, a magyar alvilághoz kapcsolható „eltünéses“ ügy Radics Attila és családja kivégzése. Radics a magyar szervezett bűnözés legismertebb alakjának, Portik Tamásnak a belső köréhez tartozott. A férfi, élettársa és hároméves kislánya 2002 januárjában tűnt el tárnoki otthonukból. A kiérkező rendőrök nagy mennyiségű vérrel és golyónyomokkal találták szembe magukat. Minden jel arra utalt, hogy megölték őket. Hiripi Gábor szerint a nyomozás során több gyengébb és erősebb verzió is felmerült. Az alezredes elmondta: ha Radics Attila eltűnését egy rivális bűnszervezet követte volna el, azt Portik Tamás és köre nem hagyta volna válasz nélkül. Ehelyett „jégideg hallgatás”, „jeges csend” következett. 

Az alvilág minden alapvető szabályát felrúgták 

Nem történt bosszú, nem volt ellenlépés, ez a passzivitás az alezredes értelmezése szerint kizárja, hogy rivális szervezet végzett volna a családdal. Hiripi Gábor kitért rá, minden arra utal, hogy az elkövetők eredetileg nem tervezték Radics élettársának és kislányának a megölését. Az alezredes szerint a szervezett bűnözés világában még a leszámolásoknak is van belső logikája, és egy demonstratív családirtás nem illeszkedik ebbe. Sokkal valószínűbb, hogy az események egy ponton megváltoztak, és valami történt, ami felülírta az eredeti tervet. Hogy pontosan mi vezetett ehhez, azt a rendőrség továbbra is vizsgálja, de Hiripi Gábor szerint a gyermek megölése olyan határátlépés volt, amely még ebben a közegben is magyarázatot adhat a máig tartó hallgatásra. A főosztályvezető megjegyezte, hogy az elkövetők az alvilág minden alapvető szabályát felrúgták azzal, hogy megöltek egy gyermeket. 

Kiderülhet, kik vettek részt a családirtásban 

A Radics-család megölése legutóbb Molnár Péter 1997-es felrobbantása ügyében tartott sajtótájékoztatón került elő, ahol 40 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki információkkal segíti az elkövetők azonosítását. Hiripi Gábor szerint az idő múlása sokszor segíti a nyomozást. Megváltoznak az érdekviszonyok, elhalványulnak a félelmek, és olyanok is megszólalnak, akik korábban hallgattak. A nyomravezetői díj kitűzése az alezredes szerint természetesen nem véletlen: ez annak a jele, hogy a rendőrség olyan információk birtokában van, amelyek alapján reális esély van az előrelépésre. 

Ellenőrizték, hogy Till Tamás feltételezett gyilkosa ölhette-e meg Szathmáry Nikolettet 

Noha nem a szervezett bűnözéshez köthető, mégis a nagy port felvert ügyekhez tartozik Szathmáry Nikolett és Till Tamás megölése is. Utóbbi kapcsán a nyomozók áttörést értek el, hiszen több mint húsz év után elfogták a gyilkosság gyanúsítottját, illetve már vádlottját. Az 1998-ban megölt kislány gyilkosát még nem sikerült azonosítani. Hiripi Gábor hozzátette: időről-időre új információk bukkannak fel, ezek mindegyikét alaposan kivizsgálják. Legutóbb például egy külföldi, pedofilbűncselekményért felelősségre vont személy neve merült fel, de sajnos ez a szál sem vezetett el a megoldáshoz. Hiripi Gábor arról is beszélt, ellenőrizték, hogy a Till Tamás-ügy vádlottjának köze lehet-e Szathmáry Nikolett megöléséhez, ugyanis a két bűncselekmény időben közel volt egymáshoz. Ezt a verziót végül kizárták. A Szathmáry Nikolett-üggyel kapcsolatban az alezredes hangsúlyozta, nem fogják feladni a brutális gyermekgyilkosság nyomozását. 

Borítókép: Hiripi Gábor alezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztályának vezetője. Fotó: police.hu

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

