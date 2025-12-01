Portik Tamás testőre is célkeresztbe került a Radics család brutális kivégzése miatt

A napokban jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), hogy negyvenmillió millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki és ajánlott fel azoknak a személyeknek, akik információkat adnak a Radics család rejtélyes „eltűnéséről”.

Fotó: Kurucz Árpád

Nyoma veszett Radicséknak

Az alvilági leszámolások kulcsfigurájának tartott, az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt is jogerős szabadságvesztését töltő Portik Tamás volt „katonája”, Radics Attila, élettársa és hároméves gyermekük, Sára még 2002. január 23-án tűnt el Tárnokon lévő otthonukból.

Kora délután az iskolából hazaérkező nagyobbik gyermek, Fanni tárva-nyitva találta házuk összes ajtaját. Nyolc hónapos kistestvére az emeleten sírt. A szomszédok délelőtt látták utoljára az élettársat, amikor befizette a villanyszámlát a postán.

Vér és golyónyomok a falban

Minden jel arra utal, hogy meggyilkolták őket. A gyilkosok a ház emeletén alvó nyolc hónapos kisgyermeket nem bántották, feltételezhetően azért, mert ő úgysem tudta volna azonosítani a tetteseket. A kiérkező rendőröket a lakásba érve a korabeli tudósítások szerint kis mennyiségű, valójában „vödörnyi” vér és a falban található golyónyomok fogadták.

Radics Attilának a korábbi nyomozás adatai szerint azért kellett meghalnia, mert ő lehetett az 1999-ben Tahitótfaluban üzlettársával együtt lelőtt Seres Zoltán gyilkosa, Radics pedig túlságosan sokat fecsegett a Seres Zoltán ellen merényletről, illetve megfenyegette Portikot, hogy több más ügyéről is kipakol a rendőrségen.

Nem mérlegeltek, a hároméves kislányt is megölték

Információink szerint a rendőrök olyan szálon kezdték el a már többször felfüggesztett, majd újraindított nyomozást, miszerint Portik parancsára több embere indult „eltüntetni” a kábítószerek és alkohol hatására túl sokat beszélő Radicsot. Portik Tamás emberei azonban azzal nem számoltak, hogy amikor beléptek a házba, Radicson kívül otthon találták az élettársát és kislányát is.

Ezután döntöttek úgy: mindenkit megölnek. A családirtás után a holttesteket – a mai napig – ismeretlen helyre vitték. Korábban arról lehetett hallani, hogy egy Nógrád vármegyei szeméttelepen is keresték a holttesteket, de ott semmit nem találtak.

Olyan verzióról is beszéltek az éjszakai életben, hogy Radics maga végzett élettársával és egyik gyermekével, utána pedig szólt Portik embereinek, akik elszállították a holttesteket, majd később az összeomlott Radics Attilával is végeztek, nehogy a labilis férfi felvegye a kapcsolatot a rendőrökkel. Ez a verzió azért lehet gyengébb, mert ha klasszikus családirtás történt, ahol az elborult elméjű szülő kezdett gyilkolni, akkor miért hagyta volna életben az emeleten síró nyolcéves kisgyereket?