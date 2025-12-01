Portik TamásrendőrséggyilkosságH IstvánSeres Zoltán

Portik Tamás testőre is célkeresztbe került a Radics család brutális kivégzése miatt

Portik Tamás egykori testőre, H. István is képbe került a Radics család kivégzése miatt indított nyomozás során – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eljárás a napokban vett újabb fordulatot, miután a hatóság több tízmilliós forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki információkat szolgáltat a brutális családirtás ügyében.

Pámer Dávid
2025. 12. 01. 7:21
Fotó: Havran Zoltán
A napokban jelentette be a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), hogy negyvenmillió millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki és ajánlott fel azoknak a személyeknek, akik információkat adnak a Radics család rejtélyes „eltűnéséről”.

Fotó: Kurucz  Árpád

Nyoma veszett Radicséknak

Az alvilági leszámolások kulcsfigurájának tartott, az Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt is jogerős szabadságvesztését töltő Portik Tamás volt „katonája”, Radics Attila, élettársa és hároméves gyermekük, Sára még 2002. január 23-án tűnt el Tárnokon lévő otthonukból. 

Kora délután az iskolából hazaérkező nagyobbik gyermek, Fanni tárva-nyitva találta házuk összes ajtaját. Nyolc hónapos kistestvére az emeleten sírt. A szomszédok délelőtt látták utoljára az élettársat, amikor befizette a villanyszámlát a postán.

Vér és golyónyomok a falban

Minden jel arra utal, hogy meggyilkolták őket. A gyilkosok a ház emeletén alvó nyolc hónapos kisgyermeket nem bántották, feltételezhetően azért, mert ő úgysem tudta volna azonosítani a tetteseket. A kiérkező rendőröket a lakásba érve a korabeli tudósítások szerint kis mennyiségű, valójában „vödörnyi” vér és a falban található golyónyomok fogadták. 

Radics Attilának a korábbi nyomozás adatai szerint azért kellett meghalnia, mert ő lehetett az 1999-ben Tahitótfaluban üzlettársával együtt lelőtt Seres Zoltán gyilkosa, Radics pedig túlságosan sokat fecsegett a Seres Zoltán ellen merényletről, illetve megfenyegette Portikot, hogy több más ügyéről is kipakol a rendőrségen.

Nem mérlegeltek, a hároméves kislányt is megölték

Információink szerint a rendőrök olyan szálon kezdték el a már többször felfüggesztett, majd újraindított nyomozást, miszerint Portik parancsára több embere indult „eltüntetni” a kábítószerek és alkohol hatására túl sokat beszélő Radicsot. Portik Tamás emberei azonban azzal nem számoltak, hogy amikor beléptek a házba, Radicson kívül otthon találták az élettársát és kislányát is. 

Ezután döntöttek úgy: mindenkit megölnek. A családirtás után a holttesteket – a mai napig – ismeretlen helyre vitték. Korábban arról lehetett hallani, hogy egy Nógrád vármegyei szeméttelepen is keresték a holttesteket, de ott semmit nem találtak.

Olyan verzióról is beszéltek az éjszakai életben, hogy Radics maga végzett élettársával és egyik gyermekével, utána pedig szólt Portik embereinek, akik elszállították a holttesteket, majd később az összeomlott Radics Attilával is végeztek, nehogy a labilis férfi felvegye a kapcsolatot a rendőrökkel. Ez a verzió azért lehet gyengébb, mert ha klasszikus családirtás történt, ahol az elborult elméjű szülő kezdett gyilkolni, akkor miért hagyta volna életben az emeleten síró nyolcéves kisgyereket?

Sok mindent tudnak a rendőrök

A rendőrök ráadásul információink szerint sok mindent kiderítettek, így azt is, ki azok a személyek, akik részt vettek egykori barátjuk és két családtagja megölésében, de alvilági körökben azt is tudni vélik, hogy még azt az autót is megtalálta a nyomozó hatóság, amivel Radicsékat elszállították. A Telex írt arról, hogy a rendőrök előtt képbe került egy F. István nevű férfi, akit Portik köreiben Vércse néven is emlegettek. F. István ugyanakkor annyira nem volt együttműködő, hogy kihallgatásán a rendőröknek még azt sem volt hajlandó elárulni, mit csinált Radicsék eltűnésének a napján.

Adatokat gyűjtöttek a rendőrök Portik volt testőréről is

Értesüléseink szerint a Radics család megölése kapcsán Portik Tamás egykori testőre, a Prisztás-gyilkosság elkövetéséért jelenleg is börtönben ülő H. István is célkeresztbe került, amit egy 2012-es rendőri jelentés is megerősít. 

A jelentés a H. István ellen emberölés kísérletének gyanúja miatt indított, majd később bizonyítékok hiányában lezárt eljárás részleteit tartalmazza. A rendőrség 2003 áprilisában olyan információk birtokába jutott, hogy H. féltékenységből „ki akarta nyírni” feleségét. Ehhez hangtompítós fegyvert és különböző robbanóanyagokat vásárolt. Felesége a rendőröknek elmondta, hogy tart férjétől, mivel „az több súlyos, személy elleni bűncselekményt követett el, illetve azt hangoztatja, hogy neki már úgyis minden mindegy”. A dokumentumból kiderül, hogy ezeket az információkat a Nemzeti Nyomozó Iroda a Radics család meggyilkolásával összefüggésben gyűjtötte.

„Gyakran fordul elő magával, hogy valaki kiszáll a kocsijából és utána soha többé nem látja”?

Úgy tudjuk, a rendőrség figyelmét egy másik személy is felkeltette korábban, aki szintén Portik köréhez tartozott. Az illető a Seres gyilkosság korábbi gyanúsítottja, aki ellen utóbbi ügyben végül megszüntették a nyomozást. B. Lászlót azért is tekintették (tekintik?) potenciális gyanúsítottnak, mert ő látta utoljára élve Radics Attilát. A férfi jól ismerte Radicsot, ezt egy évekkel ezelőtt, a Prisztás-ügy bírósági tárgyalásán el is ismerte. B. László azt is elmondta, kocsival vitte haza Radicsot, de nem emlékszik már pontosan, hogy mikor. Az ügyész erre visszakérdezett: „Gyakran fordul elő magával, hogy valaki kiszáll a kocsijából és utána soha többé nem látja”?

 

               
       
       
       

