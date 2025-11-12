Kiszabadult a fegyházból a magyar alvilág rettegett figurája

Kedden szabadult a fegyházból a magyar alvilág egyik hírhedt alakja, Tanyi György – értesült a Magyar Nemzet. A férfit egyebek mellett a Lakatos Csaba hajtó elleni merényletkísérlet ügyében ítélték el mint végrehajtót.

Brutális leszámolás az ügetőnél

Lakatosra a jogerős ítélet szerint 1996-ban Portik Tamás utasítására lőtt rá Tanyi György. Tanyi négy célzott lövést adott le a Fiumei úti sírkert egyik épülete tetejéről a szomszédos ügetőn tartózkodó férfira. Lakatost a mintegy 22-24 méterről leadott négy lövésből három találta el, egy a nyakán, egy az ágyéki csigolyája mellett, egy pedig a bal combjánál. A hajtó súlyosan megsérült, de túlélte a merényletet. A támadás része volt az 1996. november 1-jén Prisztás József vállalkozó megölésével kezdődő magyar maffiaháborúnak. A hatóság 2014-ben kezdett az ügyben újra nyomozni, és fogta el Tanyi Györgyöt. A csaknem harminc évvel ezelőtti merényletkísérletért Tanyi 2018-ban jogerősen tizenegy évet kapott, de három társát (köztük két testvérét) is több év szabadságvesztésre ítélték.

Rendőrök súgtak Portiknak

Az, hogy Portik bízta meg a merénylettel Tanyiékat, csak az ítélet után derült ki. A többek között az Aranykéz utcai robbantásért és a Fenyő-gyilkosságért jogerősen elmarasztalt Portik Tamás ellen 2019 augusztusában emeltek vádat, miután Tanyi György a börtönben terhelő vallomást tett rá. Tanyi a vallomásában elmondta, hogy Prisztás József fejbe lövése után egy héttel, 1996. november 8-án Portik telefonon hívta, és találkozót beszéltek meg a Városligetben. A maffiózó ott rémülten közölte vele, hogy rendőrségi információkból tudja, Lakatos Csaba a Prisztás-gyilkosság miatti kihallgatásán a folyosón elárulta a rendőröknek, hogy Portik áll a milliárdos vállalkozó likvidálásának hátterében, ezért Tanyit megkérte arra: ölje meg az általa besúgónak, „vamzernek” nevezett hajtót. A történet innentől ismert: néhány nappal később már Lakatos volt a célpont. Hogy ki vagy kik voltak azok a hatósági emberek, akik súgtak Portik Tamásnak, a nyilvánosság számára nem derült ki.