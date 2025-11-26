Több személyen elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály életvédelmi osztálya – írja a rendőrségi portál.
Negyvenmillió forintot ad a rendőrség, ha tud valami érdekeset mondani a 2002-ben nyom nélkül eltűnt Radics családról
Úgy tűnik, kegyetlenül kiirtották őket.
Kifejtik, az eset – amiben a nyomozók most a lakosságtól várnak segítséget – több mint 23 évvel ezelőtt történt, egészen pontosan 2002. január 23-án, amikor Tárnokról, a Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Bihon Lászlóné, kk. Bihon Sára, valamint Radics Attila, akik a beszerzett információk szerint
bűncselekmény áldozatává váltak.
További Belföld híreink
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki. Az összeg annak fizethető ki, aki olyan pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről, amelyekkel azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során. Szükség esetén az eljáró hatóság intézkedik a tanú védelméről.
A rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezető személyét.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja a díjkitűzés visszavonásának jogát. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett. A rendőrség egyébként sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, erről alább részletesebben is olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza
A baloldali megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.
Eltűnt Mága Ramóna, már a rendőrség is keresi + fotó
Eddig azonban semmi hír róla.
Magyar Péter láthatóan bajban van, erősödik a Fidesz
A Tisza támogatottságának további csökkenése várható.
„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint
A napvilágra került baloldali megszorítócsomag 3700 milliárd forintos terhet jelentene.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza
A baloldali megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.
Eltűnt Mága Ramóna, már a rendőrség is keresi + fotó
Eddig azonban semmi hír róla.
Magyar Péter láthatóan bajban van, erősödik a Fidesz
A Tisza támogatottságának további csökkenése várható.
„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint
A napvilágra került baloldali megszorítócsomag 3700 milliárd forintos terhet jelentene.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!