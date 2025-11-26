rendőrségRadics Attilacsaládbűncselekmény

Negyvenmillió forintot ad a rendőrség, ha tud valami érdekeset mondani a 2002-ben nyom nélkül eltűnt Radics családról

Úgy tűnik, kegyetlenül kiirtották őket.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 26. 14:47
sajtótájékoztatót tart a rendőrség a Radics család és Molnár Péter felrobbantásának ügyében Forrás: Police
Több személyen elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Életvédelmi és Célkörözési Főosztály életvédelmi osztálya – írja a rendőrségi portál.

Kifejtik, az eset – amiben a nyomozók most a lakosságtól várnak segítséget – több mint 23 évvel ezelőtt történt, egészen pontosan 2002. január 23-án, amikor Tárnokról, a Vörösmarty utcai házukból ismeretlen körülmények között eltűnt Bihon Lászlóné, kk. Bihon Sára, valamint Radics Attila, akik a beszerzett információk szerint 

bűncselekmény áldozatává váltak.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki. Az összeg annak fizethető ki, aki olyan pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről, amelyekkel azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során. Szükség esetén az eljáró hatóság intézkedik a tanú védelméről. 

A rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezető személyét.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja a díjkitűzés visszavonásának jogát. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett. A rendőrség egyébként sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, erről alább részletesebben is olvashat. 

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

