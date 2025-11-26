Negyvenmillió forintot ad a rendőrség, ha tud valami érdekeset mondani a 2002-ben nyom nélkül eltűnt Radics családról

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 40 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki. Az összeg annak fizethető ki, aki olyan pontos adatokkal rendelkezik az elkövetőről, amelyekkel azonosítani lehet, megalapozottá válik a gyanú a bűnösségére, és ismerteti információit az eljárás során. Szükség esetén az eljáró hatóság intézkedik a tanú védelméről.

A rendőrség bizalmasan kezeli a nyomravezető személyét.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja a díjkitűzés visszavonásának jogát. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett. A rendőrség egyébként sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, erről alább részletesebben is olvashat.