Áttörés: hat embernek lehetett köze Molnár Péter felrobbantásához + videók

Hiripi Gábor elmondta: a gyanú szerint a csoport tagjai 1997 nyarán döntöttek úgy, hogy Molnár Péternek meg kell halnia, részben azért, mert át akarták venni az üzleti érdekeltségeit. A csoport tagjai B. Rolandot és B. Ferencet bízták meg a gyilkosság elkövetésével, akiknek az volt az első terve, hogy Molnár Pétert a lakásánál lövik le, ezt azonban nem tudták kivitelezni. Ezután döntöttek úgy, hogy felrobbantják.

A robbanószert T. Tibor és Gy. László szerezte be, a robbantást B. Ferenc és B. Roland hajtotta végre. Az elkövetők a merényletet megelőző éjjel helyezték el a sértett autójának alvázán a robbanószerkezetet, az azonban az eredeti tervekkel szemben nem reggel, hanem délután robbant fel.

Miután rekonstruálták a 28 évvel ezelőtt történteket, az NNI, az NVSZ és a TEK november 18-án közös akcióban elfogta a 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, az 54 éves S. Lajost Budapesten. Ebben az időszakban a csoport másik három tagja – az 59 éves Gy. László, az 54 éves B. László és az 53 éves B. Ferenc – büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodott.

Hiripi Gábor elmondta, kollégái mind a hat személyt gyanúsítottként hallgatták ki előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt. A bíróság a most elfogott tettesek közül kettőnek az előzetes letartóztatását, egynek pedig a bűnügyi felügyeletét rendelte el.