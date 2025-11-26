Le akarták szíjazni a kórházban a férfit, erre az öklével válaszolt

A vádirat szerint a vádlottat tavaly november közepén, éjszaka, kijózanítás céljából a mentők egy miskolci kórházba szállították. A férfi a súlyosan ittas állapota miatt agresszívan viselkedett a többi beteggel, a kórházi folyosón mászkált. A betegellátásban közreműködő mentőtiszt igyekezett lecsendesíteni, egy kerekes székbe ültette, de oda többször vissza kellett kísérnie. A sértett – mielőtt a vizsgálóba vitte volna – a férfit a kerekes székben szíjjal akarta rögzíteni, amikor a vádlott nagy erővel ököllel fejbe ütötte. Az ütés erejétől a sértett a padlóra esett, a szemüvege eltört, és nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el.

A mentőtiszt közfeladatot ellátó személynek minősül. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munka büntetést és pénzbüntetést indítványozott.