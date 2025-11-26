Budapesti Rendőr-főkapitányságautótolvajsofőrkórházban

Eleinte csak annyi tűnt fel a rendőröknek, hogy valaki lopott autóval furikázik Budapesten, négy ember került kórházba

A nagy felismerés csak utána jött.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 26. 12:54
rendőrség,rendőrautó Police illusztráció
illusztráció Forrás: Police
Elfogtak egy autótolvajt, aki menekülés közben oszlopnak csapódott Kőbányán. Őt és utasait kórházba vitték – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.

A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akartak vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott.

A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.

A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.

Közölték azt is, hogy az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.

A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja.

 

