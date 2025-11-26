Eleinte csak annyi tűnt fel a rendőröknek, hogy valaki lopott autóval furikázik Budapesten, négy ember került kórházba

A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akartak vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott.

A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.