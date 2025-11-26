Elfogtak egy autótolvajt, aki menekülés közben oszlopnak csapódott Kőbányán. Őt és utasait kórházba vitték – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Police.hu oldalon.
Eleinte csak annyi tűnt fel a rendőröknek, hogy valaki lopott autóval furikázik Budapesten, négy ember került kórházba
A nagy felismerés csak utána jött.
A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akartak vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott.
A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd egy lámpaoszlopnak csapódott.
További Belföld híreink
A 31 éves sofőrt és három utasát sérüléseik miatt a mentők kórházba vitték.
Közölték azt is, hogy az autót vezető 31 éves férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök.
A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza
A baloldali megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.
Eltűnt Mága Ramóna, már a rendőrség is keresi + fotó
Eddig azonban semmi hír róla.
Magyar Péter láthatóan bajban van, erősödik a Fidesz
A Tisza támogatottságának további csökkenése várható.
„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint
A napvilágra került baloldali megszorítócsomag 3700 milliárd forintos terhet jelentene.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nemcsak a kisállattartást, de a kedvencek ellátását is sarcolná a Tisza
A baloldali megszorítócsomag a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót vetne ki.
Eltűnt Mága Ramóna, már a rendőrség is keresi + fotó
Eddig azonban semmi hír róla.
Magyar Péter láthatóan bajban van, erősödik a Fidesz
A Tisza támogatottságának további csökkenése várható.
„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint
A napvilágra került baloldali megszorítócsomag 3700 milliárd forintos terhet jelentene.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!