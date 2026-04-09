Újabb megrázó részletek: így ölhették meg a 11 éves Till Tamást

Újabb fordulóponthoz érkezett az egyik legismertebb hazai bűnügy: a hatóságok nyilvánosságra hozták a Till Tamás meggyilkolása miatt indult eljárás kulcsdokumentumát, és a tárgyalás időpontját is kitűzték. Az iratok eddig nem ismert részleteket tárnak fel a bajai kisfiú halálának körülményeiről – írja a Baon sajtóinformációkra hivatkozva.

Újabb információk derültek ki Till Tamás ügyében

Több mint két évtizeddel az eltűnése után bíróság elé kerül Till Tamás meggyilkolásának ügye. A vádirat szerint a gyanúsított brutálisan végzett áldozatával: többször megszúrta, több csontját eltörte, a halált feltehetően az I. nyaki csigolyát érő döfés okozta. Az ügyben megnevezett F. János a gyilkosság idején 15 éves volt, és egy közeli tanyán dolgozott, ahol találkozott Till Tamással.

Felismerte a felé közeledő kiskorú sértett fiatal életkorát és gyenge fizikumát, vágya keletkezett arra, hogy kiélje korábbi fantáziáját, hatalmat szerezzen, irányítsa, uralja, bántalmazza, szexuálisan kihasználja a hozzá képest jóval fiatalabb és gyengébb személyt.

– áll a vádiratban.

A dokumentum szerint a tinédzser megszólította és becsalta a gyermeket egy fatárolóba, ahol előbb egyszer erősen arcon ütötte, majd a felső testére ránehezedve nyolc-kilenc alkalommal megszúrta a kisfiút a hátán, a vállán és a derekán. A holttestet egy talicskával egy gödörbe rejtette, néhány nappal később pedig a történtekről mit sem sejtő főnökével együtt lebetonozták a maradványokat.

Kitűzték a tárgyalás időpontját

A törvényszék az előkészítő ülést április 29-re tűzte ki, de a család nem számít arra, hogy a vádlott beismerést tesz a tárgyaláson.

A szülők régóta várnak arra, hogy a férfi a bíróságon feleljen tetteiért, de komoly lelki megterhelést jelent számukra az ügy és a vádiratban megjelent részletek

– mondta a család jogi képviselője.

A szakértők többféle személyiségzavart is megállapítottak Till Tamás feltételezett gyilkosánál – erről bővebben itt olvashat.

Borítókép: F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon (Fotó: Ladóczki Balázs)