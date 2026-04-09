Újabb megrázó részletek: így ölhették meg a 11 éves Till Tamást

Újabb sokkoló információk kerültek nyilvánosságra a Till Tamás-ügyben, a vádirat részletesen bemutatja a tragikus eseményeket.

2026. 04. 09. 15:23
Újabb fordulóponthoz érkezett az egyik legismertebb hazai bűnügy: a hatóságok nyilvánosságra hozták a Till Tamás meggyilkolása miatt indult eljárás kulcsdokumentumát, és a tárgyalás időpontját is kitűzték. Az iratok eddig nem ismert részleteket tárnak fel a bajai kisfiú halálának körülményeiről – írja a Baon sajtóinformációkra hivatkozva.

Forrás: MW-archív

Több mint két évtizeddel az eltűnése után bíróság elé kerül Till Tamás meggyilkolásának ügye. A vádirat szerint a gyanúsított brutálisan végzett áldozatával: többször megszúrta, több csontját eltörte, a halált feltehetően az I. nyaki csigolyát érő döfés okozta. Az ügyben megnevezett F. János a gyilkosság idején 15 éves volt, és egy közeli tanyán dolgozott, ahol találkozott Till Tamással.

Felismerte a felé közeledő kiskorú sértett fiatal életkorát és gyenge fizikumát, vágya keletkezett arra, hogy kiélje korábbi fantáziáját, hatalmat szerezzen, irányítsa, uralja, bántalmazza, szexuálisan kihasználja a hozzá képest jóval fiatalabb és gyengébb személyt.

– áll a vádiratban. 

A dokumentum szerint a tinédzser megszólította és becsalta a gyermeket egy fatárolóba, ahol előbb egyszer erősen arcon ütötte, majd a felső testére ránehezedve nyolc-kilenc alkalommal megszúrta a kisfiút a hátán, a vállán és a derekán. A holttestet egy talicskával egy gödörbe rejtette, néhány nappal később pedig a történtekről mit sem sejtő főnökével együtt lebetonozták a maradványokat.

Kitűzték a tárgyalás időpontját

A törvényszék az előkészítő ülést április 29-re tűzte ki, de a család nem számít arra, hogy a vádlott beismerést tesz a tárgyaláson. 

A szülők régóta várnak arra, hogy a férfi a bíróságon feleljen tetteiért, de komoly lelki megterhelést jelent számukra az ügy és a vádiratban megjelent részletek

– mondta a család jogi képviselője.

A szakértők többféle személyiségzavart is megállapítottak Till Tamás feltételezett gyilkosánál – erről bővebben itt olvashat.

Borítókép: F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosa a bíróságon (Fotó: Ladóczki Balázs)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

