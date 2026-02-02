Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Till Tamásgyilkossággyilkosság ügy

Till Tamás szülei szembe akarnak nézni a gyilkossal

Mindenképpen részt szeretnének venni a tárgyaláson a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú szülei. Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen vádat emeltek. Ha elítélik, akár 15 évre is börtönbe kerülhet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 7:38
Till Tamás temetése 2024 decemberében. Fotó: Kovács Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint lapunk elsőként számolt be róla, vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen. A tízéves kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán rendőrök keresték meg őket, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Néhány héttel később egyértelműen kimutatták a megegyezést egy bajai tanya melléképületének betonja alatt talált emberi maradványokéval.

Till Tamás 2000 májusában tűnt el

A Borsnak Till Mátyás, a gyászoló édesapa röviden nyilatkozott. Az elhunyt kisfiú szülei még nem tudják, hogy alakul az életük és az egészségi állapotuk, de mindenképpen szeretnénk részt venni a tárgyaláson, hogy a gyilkos szemébe nézhessenek.

A tettest nem tartják embernek, és úgy gondolják, csakis az lenne a megfelelő büntetés, ha sosem engednék ki a rácsok mögül.

A feltételezett elkövető nem kért bocsánatot a szülőktől, és beismerő vallomását is visszavonta.

F. János édesanyja korábban arról beszélt, hogy fia sosem tudott beilleszkedni a családba, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy erőszakos volt a gyengébbekkel. Till Tamás szüleit viszont nem kereste, hogy megkérdezze, tehet-e értük valamit.

– Nem is nagyon lenne számára mit mondanunk. Nem vagyunk rá kíváncsiak – mondta az édesapa, Till Mátyás.

Borítókép: Till Tamás temetése (Fotó: Kovács Dávid)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekforgács istván

Forgács István igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu