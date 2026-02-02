Till Tamás szülei szembe akarnak nézni a gyilkossal

Mint lapunk elsőként számolt be róla, vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen. A tízéves kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán rendőrök keresték meg őket, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Néhány héttel később egyértelműen kimutatták a megegyezést egy bajai tanya melléképületének betonja alatt talált emberi maradványokéval.

Till Tamás 2000 májusában tűnt el

A Borsnak Till Mátyás, a gyászoló édesapa röviden nyilatkozott. Az elhunyt kisfiú szülei még nem tudják, hogy alakul az életük és az egészségi állapotuk, de mindenképpen szeretnénk részt venni a tárgyaláson, hogy a gyilkos szemébe nézhessenek.

A tettest nem tartják embernek, és úgy gondolják, csakis az lenne a megfelelő büntetés, ha sosem engednék ki a rácsok mögül.

A feltételezett elkövető nem kért bocsánatot a szülőktől, és beismerő vallomását is visszavonta.

F. János édesanyja korábban arról beszélt, hogy fia sosem tudott beilleszkedni a családba, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy erőszakos volt a gyengébbekkel. Till Tamás szüleit viszont nem kereste, hogy megkérdezze, tehet-e értük valamit.

– Nem is nagyon lenne számára mit mondanunk. Nem vagyunk rá kíváncsiak – mondta az édesapa, Till Mátyás.