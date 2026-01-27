Till Tamás meggyilkolása: újabb részletek derültek ki, erre tényleg nehéz szavakat találni

– A megtalált csontok még húsz év elteltével is beszélnek: a kisfiú fejét brutális erővel üthette a gyilkosa, megállapították ugyanis, hogy a koponyacsontja, a szemcsontja és az állkapocscsontja is be van törve. De – amiről eddig nem lehetett tudni semmit – egy késsel vagy éles eszközzel kilencszer meg is szúrta hastájékon az áldozatát. Legalábbis a műszálas felső ruházaton talált nyomokból – mivel a holttestet befóliázva betonozta a föld alá, így a kisfiú felsője viszonylag jó állapotban került elő – erre lehet következtetni. Emellett van három nagyon durva bordatörés is, ami arra utal, hogy a gyilkosa rátérdepelt. A halálos eredményhez pedig egyértelműen az vezetett, hogy a csigolyája a tarkójánál be van szakítva – mondta a Blikknek dr. Lichy József, Till Tamás családjának jogi képviselője. Az egész országot megrázó gyerekgyilkossági ügyben nemrég emeltek vádat, az ügyvéd pedig most kapta kézhez az iratok egy részét.

Till Tamás fotóját az egész ország megismerte. Fotó: Baon.hu

A vád szerint a kőműves szakmát tanuló, akkor 16 éves F. János a középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott. 2000. május 28-án egyedül volt a bajai külterületi tanyán ahol a rábízott munkákat végezte. Napközben kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra bicikliző Till Tamásra. Ekkor – egy hirtelen ötlettől vezérelve –leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket, akit segítségkérés ürügyén a tanyára csalt. Ott váratlanul rátámadt, és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte. Ezután a bűncselekmény nyomait eltüntette, a fiú holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában elrejtette, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

A Blikk információi szerint a gyanúsításban egyébként az szerepelt, hogy

F. János szexuális vágyat érzett, ezért csalta el a fiút. A bántalmazása végén pedig egy ácskapcsot a nyakán keresztbe tett, ráállt, majd megvárta, amíg a kisfiú meghal.

– Ennél brutálisabb és kegyetlenebb emberöléssel még az életben nem találkoztam. Ez valami irgalmatlan, megállás nélkül ütötte és szúrta, ahol érte, és a végén még a nyakát is eltörte – tette hozzá dr. Lichy József.