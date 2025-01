Nem hagyják futni a rendőrök a rejtélyes módon megölt Szathmáry Nikolett gyilkosát

A hétéves Szathmáry Nikolett 1998. január 14-én, délután négy óra körül, a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból indult haza, de otthonába már soha nem érkezett meg. Valószínűleg még aznap bűncselekmény áldozata lett. A délutáni órákban nagyobb forgalom volt a lakótelepi környéken, ahol Niki anyukája is dolgozott az egyik helyi kiállítóteremben takarítóként, de a nő először nem gondolt semmi rosszra. Többször is előfordult már, hogy a kislány átment iskola után a barátnőihez, de a látogatások után mindig időre hazaért a kislány. A család és a barátok elkezdték keresni Nikit, majd értesítették a rendőrséget.

Az eltűnés után három évvel találták meg a kislány maradványait

Eltűnése után a rendőrség szintén nagy erőkkel kereste a kislányt. Az ország több pontjáról rendőri csapatok érkeztek Gyulára, hogy a kutatást segítsék. A helyszínen volt a világhíres kereső kutya, Mancs is. Azt sikerült megállapítani, hogy a hazaúton – a belvárosban található művelődési házból a törökzugi lakótelep felé – Niki összetalálkozott a helyi gyermekorvossal, és együtt mentek hazafelé. Azonban a közért előtt elváltak, onnan Niki egyedül ment tovább. Az orvos pedig 16 óra 8 perckor fizetett a törökzugi közért pénztáránál. Ezek után már senki nem látta a gyermeket. Kivéve egy embert, aki valószínűleg elcsalta magával a cserfes, korához képest önálló, hét és fél éves kislányt. A rendőrség, majd késõbb egy magánszemély nyomravezetői díjat tűzött ki, de a több millió forint sem segített a megoldáshoz. Niki zsákba rejtett holttestét csak 2001. február 20-án találták meg Gyula belterületén, a 44-es fõút melletti nádas részen a helyi munkások. A DNS-vizsgálat hónapokkal később egyértelműsítette, a kislányt találták meg. Ezután 2001 nyarán helyezték Szathmáry Nikit örök nyugalomra Gyulán, a Szentháromság temetõben.

A börtönben halhatott meg az elkövető?

Ezután már emberölés miatt kezdett el nyomozni a hatóság. A Szathmáry Niki-gyilkosság nyomozásában részt vevő rendőrök annak idején azt mondták el állítólag a sajtónak, hogy ők tudni vélik, ki lehet az elkövető, de ezt nem tudják bizonyítani. A Magyar Narancs beszámolója szerint a nyomozóknak volt gyanúja a lehetséges elkövetőre vonatkozóan, de nem volt olyan bizonyíték, amely egy büntetőügyben a gyanúsítást megalapozta volna. Akkor egy olyan férfi került képbe, akit három ember megölésével hoztak összefüggésbe. Az első gyilkosságot Sarkadon követte el: egy kocsmai nézeteltérés után szúrta le az áldozatát, akit utóbb a nádasba húzott, és ott rejtett el. A másik esetben egy brutális kettős gyilkosságról volt szó, amely Gyula egy kültelki városrészén, Sándorhegyen történt. Az áldozat egy idős házaspár volt.

A férfi Gyulán élt, amikor Szathmáry Niki eltűnt, ráadásul alig két kilométerre lakott attól a helytől, ahol Niki földi maradványai előkerültek. A nyomozók a börtönben ülő elítéltet többször megpróbálták „megszorongatni“, rendszeresen kihallgatták. Ilyen alkalmakkor a Magyar Narancs korabeli beszámolója szerint a férfi azt mondta nekik: „Tudom, miért jönnek, tudom, mit szeretnének hallani, de azt soha nem fogom bevallani, mert akkor a rabtársaim szétszednek és kinyírnak. Még élni akarok.” Ez az elítélt férfi végül a börtönben halt meg.

Több verziót vizsgál a rendőrség, ha még él, nem hagyják futni a gyilkost

A fenti teóriának ugyanakkor ellentmond, hogy 2021-ben újra nyomozni kezdett a Nemzeti Nyomozó Iroda azután, hogy kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, gyermekpornográfia és más bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek egy volt gyulai jobbikos képviselőjelöltet. A karateedzőként dolgozó H. László korábban nem került képbe a gyilkossági ügyben, így az ő szerepét az új eljárásban vizsgálták. A férfit végül kizárták a lehetséges gyanúsítottak köréből. Erről a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője beszélt lapunknak néhány éve egy interjúban. Jeney Áron ezredes azt is elmondta, hogy ezen kívül több verziót is vizsgálnak még, de a nyomozás érdekeire tekintettel mást nem árulhatott el. Az ezredes a Magyar Nemzetnek arról is nyilatkozott, hogy Szathmáry Nikolett meggyilkolása az egyik olyan nagy port felvert ügy, ami a mai napig nem hagyja nyugodni.

Szívszorító levél az édesanyától

A fájó évforduló napján, január 14-én ismét emléksétát tartanak majd a gyulai művelődési központtól. Iszály-Szilágyi Edit, Szathmáry Niki édesanyja egy szívszorító nyílt levélben szólt elhunyt gyermekéhez.

A kislány eltűnése számos párhuzamot mutat Till Tamás ügyével, amire levelében az anyuka is kitért.

„Megtalálták Till Tamás holttestét. Tomi két és fél évvel a te eltűnésed után tűnt el. Nem volt még 11 éves. Az ő szüleivel sorstárs szülők lettünk. Próbáltunk egymásnak segíteni a te és Tomi keresésében. Közösen aggódtunk értetek. Milyen furcsa az élet: Tomi szülei itt voltak a te temetéseden 2001-ben. Minket vigasztalva, és abban reménykedve, hogy Tomi még él, és hamarosan otthon lesz. Mit sem sejtve arról, amit ma már tudunk, hogy sajnos akkor már ő sem élt” – írta elhunyt gyermekéhez címzett üzenetében az édesanya, aki a mai napig bízik abban, hogy a rendőrség megtalálja Szathmáry Niki gyilkosát.

