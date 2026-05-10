Miért fütyült a Fradi-tábor a kupagyőzelem dacára? Kubatov nyilatkozatában találjuk a választ

Szalai Ádám sem gondolta ezt játékosként: kifütyülték a Puskás Arénában Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szalai Ádám és a kiemelt akadémiák

Kubatov ezt a rövid interjú során annak kapcsán hozta fel, hogy a Fradi szezonja mennyire kétarcú: míg az Európa-ligában egészen a nyolcaddöntőig menetelt a csapat, addig a bajnokságban ötször is kikapott a Groupama Arénában, ezért tartunk most ott, hogy az utolsó fordulóban a Győr kezében van a bajnoki cím. Kubatov – és egyébként Robbie Keane is rengetegszer – ezt azzal magyarázza, hogy az NB I-ben a szabályozás miatt egész egyszerűen nem küldheti pályára a legerősebb kezdőjét. Most, a kupában jött a visszaigazolás, hogy a fináléban három magyar állampolgárságú játékossal (bár, ebből az egyik Gómez...) egyből kupagyőzelem lett az eredmény. Persze, aki látta a döntőt, az tudja, hogy a Fradi nem döngölte földbe a Zalaegerszeget így sem, sőt.

Szalai Ádám a mostani idényben az NSMI-nél dolgozva olykor a nyilvánosságban szembement Kubatovékkal, akik a produktivitást kritizálták. Ugyanis a magyarszabály mellett a Magyarországon kilenc kiemelt akadémiát működtető kluboknak a szezon előtt vállalniuk kellett, hogy a bajnokságban 2004-ben vagy annál később született labdarúgóknak bizonyos játékpercet biztosítanak. Ha ez nem teljesül (a pontos számokat most sem tudjuk), akkor anyagi támogatástól esnek el.

A kupadöntőn az FTC-szurkolók is véleményt nyilvánítottak, amely elég egyértelmű volt Szalai irányába.