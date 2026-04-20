Kubatov Gábor posztja alatt egy konkrét személyt hibáztatnak a Fradi-szurkolók

– Fájdalmas vereség egy kemény párharc után. Gratulálok a Győrnek, de a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el. Hajrá, Ferencváros! – írta Kubatov Gábor klubelnök, miután vasárnap este az FTC Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával 1-0-ra kikapott az ETO FC otthonában. Az NB I tabelláját így három fordulóval a vége előtt hárompontos előnnyel vezeti Borbély Balázs (ugyanannyi győzelemmel álló) együttese, vagyis a hátralévő bajnokikon hét pont megszerzése is elég lenne a trónfosztáshoz. Ugyanakkor Győrben még nem téma az aranyérem.

Bánáti Kevin döntötte el a győri NB I-es rangadót, az FTC szurkolói Kubatov Gábor bejegyzésénél Nagy Barnabást kritizálták. Forrás: ETO FC

Kubatov Gábor posztjánál Nagy Barnabás a célpont

Bár a Fradi edzője, Robbie Keane nem volt biztos benne, hogy Berke Balázs jó döntést hozott a hazaiak győztes góljának megadásával, a legtöbb FTC-szurkoló nem a játékvezetőt okolta a vereségért. Néhányan már lemondóan tekintettek a címvédésre, azzal viszont a legtöbben egyetértettek, hogy a vendégek játékosai közül Nagy Barnabás nyújtotta a leggyengébb teljesítményt: sokan őt is hibáztatták a rangadó végkimeneteléért, szerintük nem való a csapatba. Hasonló volt a helyzet a fővárosiak közösségi oldalán és a szurkolói portálokon is. A magyar balhátvédet a 88. percben váltotta Lisztes Krisztián, majd a hosszabbításban a kispadon sárga lapot kapott.

Az FTC visszavághat az ETO-nak

Szerdán 20 órától a Magyar Kupa elődöntőjében ismét megmérkőzik a két csapat, akkor már az Üllői úton. A kupában nem érvényes a szövetség (MLSZ) által a jelenlegi idényben bevezetett úgynevezett magyarszabály, ezért is mondta Keane a sajtótájékoztatóján, hogy „a különbség az lesz, hogy szerdán azt küldhetek a pályára, akit csak szeretnék". Ez alapján lehet feltételezni, hogy több változás is lesz a Ferencváros kezdőcsapatában.

Ami a bajnokság folytatását illeti, az Európa-liga-nyolcaddöntős FTC a Paksot fogadja, majd Újpestre látogat, végül pedig a Zalaegerszeg elleni hazai találkozóval fejezi be az idényt. Az ETO Debrecenbe utazik, vendégül látja a már kiesett DVTK-t, majd Kisvárdán zárja az NB I-es évadot.