Robbie Keane szerint nem biztos, hogy szabályos volt az ETO gólja

Kimondottan jó meccset játszott egymással az ETO FC és a Ferencváros a labdarúgó NB I 30. fordulójában. Nagyon fontos mérkőzés volt, hiszen ez a két csapat fut versenyt egymással a bajnoki címért, és a találkozó méltónak bizonyult a téthez. A nagy rangadó a 82. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Bánáti Kevin megszerezte a győriek gólját, amivel a trónkövetelő meg is nyerte 1-0-ra a mérkőzést.

Az ETO most felülmúlta a címvédő Ferencvárost Fotó: Mirkó István

– Nehezen találom a szavakat, mert nehéz időszakot élek meg, és nagyon örülök, hogy gólt szereztem – mondta az M4 Sport kamerája előtt a gólszerző. – A legfontosabb, hogy a csapat nyert, én csak utána jövök, de természetesen boldog vagyok. Ugyanúgy készültünk erre a meccsre, mint a többire, már több tapasztalatunk van a Fradiról, mint korábban, és megérdemelten nyrtünk. Most nagy lépést tettünk a célunk felé, a következő három meccset meg kell nyernünk, és akkor nem kell számolgatnunk.

A mérkőzés vége igen feszült volt, ami érthető, hiszen a győztes közelebb kerülhetett az aranyéremhez. Három forduló van még hátra, és az ETO FC a saját kezébe veheti a sorsát, és ha már nem hibázik, akkor hét egymást követő bajnoki cím után a Fradi az idén csak második lesz. Persze, ehhez a győrieknek tényleg nem szabad hibázniuk... Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa így értékelt:

Robbie Keane szerint még nincs lefutva a bajnokság

– Mindig szoros és kiegyensúlyozott mérkőzéseket játszunk egymással, az ETO sokat fejlődött. Az első félidőben mindkét kapu előtt adódott helyzet, ide és oda is eldőlhetett volna a találkozó, talán a győriek most szerencsésebbek voltak. A gólnál nemigen lehetett kiszámítani a labda mozgását. A következő három fordulóban az a célunk, hogy nyomást gyakoroljunk az ETO-ra. Meg kell nyernünk minden meccset, de ha nem hibáznak, akkor gratulálunk nekik.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője így látta a meccset:

– Az történt, amit elterveztünk. Akadtak izgalmak mindkét kapu előtt, voltak érzelmek, helyzetek, jó meccs volt. Tudtuk többet birtokolni a labdát, és volt egy olyan pontrúgásunk, amelyből meg tudtuk szerezni a győzelmet. Felvettük a versenyt az európai porondon is helytállt Fradival, tudjuk kezelni a nyomást, de roppant nehéz három hét vár ránk. Nem szabad hibáznunk, fájna, ha megtennénk, de szerintem elérhetjük a célunkat.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője érthetően csalódottan nyilatkozott: