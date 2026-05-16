Alig egy órája ért véget az NB I, máris bejelentették az edző távozását
Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC vezetőedzője. A spanyol szakember irányításával Konferencialiga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak, ennek ellenére nem folytatja a munkát a csapatnál. Arról egyelőre nincs információ, ki lesz Sergio Navarro utódja.
