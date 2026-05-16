Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

FradiNB IRobbie KeaneZalaegerszeg ZTEFTC

A Fradi–ZTE mérkőzés után egy edző sorsa már eldőlhetett, Robbie Keane felelősségről beszél

Robbie Keane, a Fradi edzője szerint a bajnokság elvesztéséből nagy szerepet játszott a magyarszabály, amely miatt még a Zalaegerszeg elleni 3-0-s siker után is bosszankodott. A Győr bajnoki címével záródó idényt is értékelte Robbie Keane, aki a kormányváltásról is kapott kérdést. A Ferencváros ír edzője úgy néz ki, a következő idényt is a zöld-fehéreknél képzeli el, míg erre a kérdésre a ZTE edzője, Nuno Campos nem tudott egyértelmű választ adni.

Perlai Bálint
2026. 05. 16. 20:41
Robbie Keane az első teljes idényében Magyar Kupát nyert a Fradival, az NB I-ben azonban az ezüstéremmel be kellett érnie
Robbie Keane az első teljes idényében Magyar Kupát nyert a Fradival, az NB I-ben azonban az ezüstéremmel be kellett érnie Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezen ment el a Fradi bajnoki címe

Keane-t ezután az egész idényről kérdezték, arra keresték a választ, mégis mi vezetett odáig, hogy hét év után nem a Ferencváros nyerte meg a bajnokságot. 

– Felelősséget kell mindenkinek vállalnia. Az, hogy télen a két legjobb játékosunk, Varga Barnabás és Tóth Alex távozott, nem segített nekünk, de az ő eladásukból és a nemzetközi szereplés is komoly bevételt hozott, ez pozitívum. A következő idényben biztosan javulnunk kell abban, hogy hazai pályán több mérkőzést nyerjünk meg. Amióta Mariano Gómez megérkezett, a kapott gól nélküli mérkőzések száma jelentősen megnőtt. Amikor egy éve elvesztettük a kupadöntőt, azt mondtam a srácoknak, ezt a mostani érzést raktározzák el, és ebből építkezzenek.

Robbie Keane úgy tervez tehát, hogy a nyári felkészülést a Fradi élén kezdi meg, a spekulációkkal továbbra sem szeretne foglalkozni. A Fradinak viszont tényleg nehéz kérdés lesz, hogy a magyarszabályhoz hogyan tudna alkalmazkodni, mert a mostani idény megmutatta: ezzel a kerettel nagyon nehéz a szabályt betartani, mindezt pedig Keane gyakorlatilag minden héten elmondta, ma is vagy ötször.

FTC - ZTE
A Fradi szurkolói bizakodnak még a bajnoki címben
FTC - ZTE
1/26A Fradi szurkolói bizakodnak még a bajnoki címben

Zárásnak Robbie Keane-t az április kormányváltásról kérdezték, a sport kapcsán ugyanis továbbra is nagy kérdések vannak a folytatást illetően, mindez a Fradi költségvetését is érintheti. – Őszintén megmondom, nem tudom, erről még nem beszéltünk. A szurkolók bizonytalanságát megértem, ez egy ilyen változásnál természetes. Remélem, az új kormány részéről hamarosan világos és átlátható tervet fogunk látni. A sport ugyanis mindig összeköti az embereket. Egyelőre a jelenlegi állás szerint teszem a dolgom – mondta Keane. Kérdés, a szurkolóknak mennyire volt megnyugtató ez a válasz.

Nuno Campos az első idényét töltötte a zalaegerszegiek kispadján
Nuno Campos az első idényét töltötte a zalaegerszegiek kispadján   Fotó: Ladóczki Balázs

A ZTE edzőjének ez volt az utolsó mérkőzése a kispadon?

Nuno Campos a 3-0-s vereség ellenére büszke volt a csapatára, amely ötödik helyen zárt, ilyen magasságban pedig 15 éve nem volt az együttes, emellett a Zte 2023 után ismét kupadöntős volt. A portugál tréner szerint szó sincs varázslatról, kőkemény csapatmunka állt emögött. Campos szerint az első félidőben túl sok lehetőséget hagytak ki, majd a szünet után a két csapat közötti különbség kijött, és a Fradi hozta a kötelezőt. Campost a végén megkérdezték, a topligás ajánlatok ellenére marad-e a csapatnál? 

Még egy évem van a szerződésemből, ugyanis teljesültek az előre megbeszélt feltételek. Arra garanciát viszont nem tudok vállalni, hogy ki is töltöm a szerződésem, de ez a futballban szerintem normális. Egyelőre csak azt a tényt tudom elmondani, hogy még egy évig van szerződésem.

Ezen válasz alapján a ZTE szurkolói aligha nyugodhatnak meg.

add-square Fradi vagy ETO? Zárul az NB I

Majdnem a gatyát is leszaggatták a Győr legjobbjáról, Borbély Balázs a kislánya miatt is örömmámorban úszik

Fradi vagy ETO? Zárul az NB I 19 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekalkotmánybíróság

A jegyzőkönyv, ami soha nem ér véget – avagy „Üdv a rendszerváltásban, ami inkább durva módszerváltás”

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Amit tegnap láttunk, inkább az a fajta humor, amitől még a strasbourgi bírák is felnéznek a papírjaikból, és azt mondják: „Komolyan?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu