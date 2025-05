Magyar Kupa-döntő: megvan a Ferencváros és a Paks kezdőcsapata

Kedden délutánra gazdára talált az összes megvásárolható belépő a MOL Magyar Kupa fináléjára, így nézőcsúcsot jelentő telt ház előtt léphetnek pályára a csapatok szerdán 19 órától, a budapesti Puskás Arénában. Az elmúlt négy kiírásból harmadik alkalommal játssza a döntőt az FTC és a Paks, az előző két alkalomból egyszer-egyszer nyert a két csapat – tavaly hosszabbítás után a tolnaiak írtak történelmet.

Az FTC és a Paks szombati bajnokiján a zöld-fehérek idegenben nyertek 3-2-re, szerdán este a Magyar Kupa döntőjében csapnak össze a felek (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Magyar Kupa döntőjének kezdőcsapatai

Bognár György vezetőedző így küldi pályára a legutóbbi bajnoki kezdőjéhez képest hét poszton is módosított paksi csapatot:

Szappanos Péter – Ötvös Bence, Hinora Kristóf, Vas Gábor, Szabó János – Osváth Attila, Papp Kristóf, Windecker József, Mezei Szabolcs – Tóth Barna, Haraszti Zsolt.

Robbie Keane kettőt változtatott szombathoz képest, és az alábbi tizenegy ferencvárosi játékossal kezdi el a szerdai mérkőzést:

Dibusz Dénes – Stefan Gartenmann, Ibrahim Cissé, Szalai Gábor – Cebrail Makreckis, Mohammed Abu Fani, Habib Maiga, Eldar Civic – Tóth Alex, Matheus Saldanha – Varga Barnabás.

Az Európa-liga-indulás is tét lehet az FTC és a Paks számára

Pintér Csaba lesz a játékvezető a találkozón, amelyről helyszíni tudósítás formájában számolunk be. A sorozatban hetedik bajnoki címéért is versenyben lévő FTC összességében 25. alkalommal hódíthatja el a Magyar Kupáért járó trófeát, illetve három év után ismét mindkét hazai sorozatot megnyerheti. A győztes a következő szezonban az Európa-liga selejtezőjében is szerepelhet, de ez inkább a Paksnak lenne fontos, mert a Fradi a bajnoki címmel a Bajnokok Ligája kvalifikációjában indulhatna.