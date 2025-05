A Fradi a tavalyi hóhérja születésnapján állhat rajta bosszút

Most jön, ami most volt. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy 2024 után 2025-ben is az FTC és a Paksi FC jutott be az MK-döntőbe, illetve visszaemlékezhetünk arra is, hogy a két csapat az NB I legutóbbi fordulójában, szombaton is megmérkőzött egymással. Tavaly a paksiak hosszabbítás után emelték magasba a Magyar Kupa serlegét, néhány napja viszont a bajnoki címvédő fővárosiak örülhettek Pakson.

Vécsei Bálint és Matheus Saldanha küzdelme. Ma jön a második FTC–Paks (Fotó: Ladóczki Balázs)

Papp Kristóf számára felülmúlhatatlan a kupadöntőn szerzett gól

Az idei aranycsata duplán különleges lehet Papp Kristóf számára. Egy évvel ezelőtt a Paks középpályása állította nyerő pályára csapatát, miután a rendes játékidő 0-0-s eredménye után a ráadás 8. percében Varga Ádám kapujába talált, most pedig éppen a 32. születésnapján vívhat újra a kupáért.