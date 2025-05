Ez már nem játék: Bognár György udvari bolondnak nevezte Kubatov Gábort

Szerda este telt ház előtt lép pályára a Ferencváros és a Paks, amely tavaly, illetve azt megelőzően 2022-ben is összecsapott már egymással a Magyar Kupa fináléjában. Ám valószínűleg a Puskás Arénát megtöltő hatvanezer embernél is lényegesen többen követik Kubatov Gábor és Bognár György újabb szópárbaját.

Tavaly is zsúfolt lelátók előtt játszhatott a kupadöntőben az FTC és a Paksi FC (Fotó: Polyák Attila)

Bognár György reagált Kubatov Gábor kijelentéseire

A finálé két résztvevőjének ismeretében kijelenthető: a feszültség is biztosított. Az FTC első embere, Kubatov Gábor és a Paks edzője, Bognár György évek óta üzenget egymásnak, a fővárosiak elnöke a közelmúltban többször is keményen kritizálta Bognárt.

A sajtóesemény végén a két vezetőedzőhöz újságírói kérdést intéztek: mit szólnak ahhoz, hogy az FTC elnöke rendszeresen becsmérlően szól Bognár Györgyről. Robbie Keane érthetően távol tartotta magát a témától, Bognár György viszont szokása szerint nem hátrált meg, mosolyogva szúrt vissza Kubatov Gábornak.

Udvari bolondokkal nem foglalkozom

– jelentette ki a Paksi FC vezetőedzője.

Bognár György legutóbb szombaton, a bajnoki előtt üdvözölhette Robbie Keane-t (Fotó: Ladóczki Balazs)

Kubatov gyorsan válaszolt

Egy biztos, Kubatov Gábor gyorsan reagált, a Facebookon ismét posztolt Bognár Györgynek szarkasztikusan üzenve.

Gyurinak speciálba…

– Kubatov Gábor ezt a címet adta az elemzésének, miszerint csakis kiállítás járhatott Vécsei Bálintnak a szombati Paks–Ferencváros bajnoki mérkőzésen, amiért megrúgta Saldanhát. Érthetően ragadta ki ezt a jelenetet, hiszen Bognár György a szerinte igazságtalan kiállítás miatt kötött bele Bogár Gergely játékvezetőbe, úgy reagálva a szituációra, a Fradi a bíróval volt jobb.

Az FTC egy, a Paksi FC két játékosát biztosan nélkülözni fogja

Kubatov Gábor és Bognár György, ahogy mondani szokás, elvitte a show-t, de mégis csak Magyar Kupa-döntőt játszik az FTC és a Paks.

A két vezetőedzőnek frissebb emlékei is lehetnek a tavalyi kupadöntőnél (amelynek idején csak Bognár volt a jelenlegi pozíciójában), szombaton ugyanis a Paksi FC otthonában, bajnoki mérkőzésen is találkoztak a felek. Akkor hiába vezetett a szünetben 1-0-ra a házigazda, a második játékrészben emberhátrányba került, a Ferencváros pedig fordított, és 3-2-es győzelmével tartja a hárompontnyi előnyét a Puskás Akadémia előtt az NB I-es tabella élén.

– A felkészülésünk nagyon jól zajlott. Mindenki fitt és készen áll a holnapi mérkőzésre, kivéve Júlio Romaót, aki sajnos sérült – mondta el Robbie Keane.

– Nálunk azért vannak kérdőjelek, a szombati öt sérültünkből három játékosnak sansza van holnap pályára lépni, de ezt csak a keddi edzés után tudjuk eldönteni – vette át a szót Bognár György.

Papp Kristóf, Windecker és Szabó János vállalták az edzést, ha rendben vannak, akkor szerdán tudunk velük számolni, Lenzsér és Hahn viszont biztosan nem játszhat.

Ez már egy másik Ferencváros

Robbie Keane az idén januárban vette át a Ferencváros felkészítését, és a „döcögősebb” indulás után nyerő pályára állította a csapatot, amely a február 16-i, Paks elleni bajnoki vereség óta a hazai ligában nem talált legyőzőre, ennek köszönhetően a korábbi többpontos hátrányát ledolgozva két játéknappal a vége előtt vezeti a bajnokságot. Az FTC veretlenségi sorozata immáron 11 bajnokit számlál, a Paks elleni találkozók azonban a közelmúltban többször is nehézséget okoztak a csapatnak.

– Én csak az elmúlt rövid időszakról tudok beszélni, arról a pár hónapról, amióta itt vagyok – szögezte le Keane.

A Paks egy nagyon fizikális csapat, amikor képes játszani a saját játékát, akkor azt nagyon jól csinálja. A Paksnak magas emberei vannak elöl, akik gondot okoznak bármilyen bajnokságban. Egy nagyon izgalmas mérkőzést fogunk látni szerdán. Én magam is fociztam magas szinten, és elmondhatom, hogy a futballban nincsenek könnyű mérkőzések. Izgalommal telve várom a szerdai napot.

Bognár György szerint a 2024-es, hosszabbítás után 2-0-s paksi győzelmet hozó kupafinálé már csak azért sem jelenthet kiindulási alapot, mert akkor még Dejan Sztankovics volt a Ferencváros edzője.

– Ez már egy másik Ferencváros, kicsit más futballt is játszik, mint a tavalyi döntőben. A legutóbbi, szombati mérkőzésen egy picit alkalmazkodtak is hozzánk, sokkal többet íveltek, leegyszerűsítették a játékot, ennek pedig meg is lett az eredménye, mivel így a letámadásunk kevésbé volt hatékony – emlékezett vissza a szombati meccsre Bognár György. – Egy kupamérkőzés mindig más, főleg a finálé, mert a bajnokságban a jövő héten lehet javítani, itt viszont egy lehetőség van. Eszerint kell kialakítani a meccstervet is.

A Ferencváros a 25., a Paks pedig fennállása második kupagyőzelmére hajt. A serleg sorsáról döntő összecsapás szerdán 19.00-kor kezdődik a budapesti Puskás Arénában.

