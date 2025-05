Fóbia vagy részrehajlás? Bognár György rendre éppen a Fradi ellen bírózik

Bognár György, a Paks vezetőedzője az FTC ellen szombaton elszenvedett 3-2-es vereség után – nála már mondhatni szokásos módon – a játékvezetők teljesítményét kritizálta, mondván, a Fradi éppen egy bíróval volt jobb. A Tolna vármegyeieknek a vereség azért is lehet különösen fájó, mert emberhátrányban egyenlítettek a rendes játékidő végén, de a vendégek a ráadásban mégis megnyerték a meccset. Ezzel a bajnoki versenyfutásból a Paks kiszállt két fordulóval a vége előtt. A két csapat szerdán újra összecsap, ezúttal a Magyar Kupa döntőjében, s ennek felvezetése gyanánt jöjjön egy összeállítás Bognár György „bírós" nyilatkozataiból.

Bognár György, a Paks vezetőedzője nem finomkodott az FTC elleni NB I-es meccs után Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Elsőként elevenítsük fel, hogy mit mondott Bognár a szombati rangadó után!

Gratulálok a Ferencvárosnak, többet volt náluk a labda, többet kezdeményeztek. Miért győztek? Mert egy bíróval jobbak voltak.

Majd a kérdésünkre kifejtette, hogy miért gondolta ezt.

– Először is Vécsei kiállítása szerintem nem volt jogos. Igen, Vécsei kétségkívül szabálytalankodott, de nem volt szándékosság a mozdulatában, ütemet tévesztett, ezért csúszott rá Saldanha lábára, pedig csak el akarta vinni talppal a labdát. De ettől függetlenül is minden kétes helyzetben az ellenfelünk javára fütyült a bíró, következetlen volt, és sohasem a mi javunkra – mondta Bognár.

Az FTC ellen sokszor a bíró jut eszébe Bognár Györgynek

A 63 éves szakember másodszor ül a Paks kispadján, egyelőre 169 mérkőzésénél tart a számláló, és a szerződéshosszabbítás miatt ez a következő évben még gyarapodni fog. A Fradi elleni legutóbbi nyolc meccséből ötször nyerni tudott, 2024. áprilisában viszont nem. Akkor a fővárosiak hatalmas fölényben fociztak, de végül szűk, 1-0-s győzelmet arattak, a három ponttal pedig bebiztosítottak a bajnoki címüket a telet még az első helyen töltő Paks előtt. Bognár a lefújás után dühösen elmondta, hogy a Ferencvárost a játékvezetők is segítik, hogy meglegyen a Bajnokok Ligája-indulás.

Nem kaptunk egyenlő feltételeket, a játékvezető nagyon sokat tévedett kétes szituációkban, és mindig ellenünk. Segítenie kellene a játékvezetőnek a Ferencvárost abban, hogy BL-csoportkörbe jusson, mert amikor idejön a Klaksvík, meg az Olimpiakosz, a fetrengést ott már nem díjazzák, és ezt ma nagyon sérelmesnek találom részünkről.

Az időben még egy kicsit visszamenve, 2021-ben a bajnokság nyolcadik fordulójában a címvédő FTC 3-1-re nyert a Paks otthonában, többek között Ryan Mmaee büntetőjével és a paksi Szélpál Norbert kiállításának köszönhetően. A lefújás után Bognár a VAR manipulálásáról – éppen ebben az idényben vezették meg a magyar élvonalban – és Szélpál piros lapja miatt a bíró egyértelmű meccsbe nyúlásáról beszélt.

Jó felfogásban játszottunk, ami ma bennünk volt, azt kiadtuk magunkból. Ma sem kaptunk egyenlő bánásmódot, VAR ide, VAR oda. A tizenegyes rendben volt, a les az les. De hogy lehet belenyúlni a hetvenedik percben egy ilyen sárga lappal, aminél az is kétes, hogy egyáltalán szabálytalan volt-e, de szándékosság biztosan nem volt. Ez a meccs 4-3 lehetett volna valakinek, ha hagynak minket játszani.

De a szakember ennél is továbbment: szerinte a játékvezetők hasonló szituációkat másképpen ítélnek meg, látszólag attól függően, hogy ki és a meccs mely periódusában követi el azt. Emellett a VAR kapcsán elmondta, a leshelyzeteket összevissza húzogatják be. S zárásnak még egyet belerúgott a Magyar Labdarúgó-szövetségbe (MLSZ).

Nem alszom nyugodtan, mert nagyon fáj, hogy nem vagyunk egyenlően elbírálva. A Ferencváros mindig élvez némi előnyt, még így is, hogy vissza lehet nézni az eseteket.

A nyilatkozatnak súlyos következménye lett, az MLSZ fegyelmi eljárást indított a Paks trénere ellen. Bognár szerint el akarták őt lehetetleníteni, végül a „fegyelmezési múltjára is” tekintettel 350 ezer forintos pénzbírságot kapott.

Bognár nagyon durván beleszállt a bíróba

A Paks a bajnokiversenyfutás szempontjából 2025 márciusában nagyon fájó két pontot bukott a sereghajtó – mára biztos kieső – Kecskemét otthonában. A vendégek kétszer is vezettek, de Geráéknak volt ezekre válaszuk. Majd jött a meccs utáni értékelés, a Bognár-show.…

Volt, aki nálunk is sokkal gyengébb teljesítményt nyújtott a pályán, és az nem a Kecskemét volt Nem láttam tisztán a tizenegyest megelőző szituációt, csak jobban látták azok, akik a tévén hatvanszor megnézik. De nem ezzel volt a gond, hanem az ítéletekkel, körülbelül húsz ítéletből tizenkilenc rossz volt… Ez nagy hátrányt jelent egy folyamatos játékra törekedő csapatnál

– célozhatott Rúsz Mártonra a Paks vezetőedzője.

A 63 éves szakembernek 2024-ben nagy elégtétel volt, hogy a Paks történetének eddigi legnagyobb sikerét véghez vitte, Magyar Kupa-győztes lett, most címvédőként intene be megint a Ferencvárosnak. S ahogy a fenti összeállítás is mutatja, a mérkőzést követő sajtótájékoztatót is érdemes lesz követni, mert ahol Bognár György jelen van, ott egy percig sem unatkozunk.