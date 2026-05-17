Varga Barnabásék is megünnepelhették az ETO bajnoki címét

A Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében a Celtic és az AEK mellett további két csapat csatlakozik majd augusztusban a bajnoki ágon: a norvég Viking, valamint az osztrák bajnok. Utóbbira vasárnap derül fény, a zárókör előtt a LASK előnye két pont a második Sturm Graz előtt, de az athéniak sorsát ez nem befolyásolja.
Győri bajnoki címmel zárult a labdarúgó NB I 2025/26-os idénye, így eldőlt, hogy az ETO FC indulhat a Bajnokok Ligájában. Borbély Balázs együttese a BL-selejtező első fordulójában a nem kiemeltek között kap helyet, de a lehetséges európai riválisok mellett másoknak is kedvező lehet, hogy az FTC nem védte meg a címét.
