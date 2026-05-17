Kubatov és Robbie Keane is beismerte, ezen ment el a Fradi bajnoki címe

Az őszi félévben a Fradi kilenc meccset játszott az Üllői úton, ebből négyet is elveszített, emellett még kétszer döntetlent játszott, mindössze háromszor nyert – azokat is a Kazincbarcika, MTK és Kisvárda triója ellen. Ekkor többször is Európa-liga-mérkőzés után három nappal került sor a bajnokira, ugyanakkor a Fradi kerete rendkívül mély, az ETO ilyen szempontból fel sem veszi vele a versenyt, de a végén mégsem ez számított.

A helyzet aztán januárban sem lett jobb, amikor a végül győztes ETO 3-1-re nyert a Groupama Arénában a 19. fordulóban, akkor Fradinak a hazai meccseket tekintve csak az akkor két kiesőhelyen álló csapatot, a Nyíregyházát és a Kazincbarcikát, illetve az Újpestet előzte meg.

Amióta a Ferencváros a Groupamában játssza a mérkőzéseket, ilyen rossz hazai mérleggel nem zárt. Noha a vége azért szebb lett, az utolsó hat hazai meccset megnyerte a csapat – kilenc győzelem, két döntetlen és öt vereség lett a mérleg, ezzel a második helyre feljöttek ezen rangsorban.