Kubatov és Robbie Keane is beismerte, ezen ment el a Fradi bajnoki címe

2013 után újra az ETO lett az NB I bajnoka. A címvédő FTC-t egy ponttal megelőzte Borbély Balázs csapata, amely így véget vetett a Ferencváros hétéves egyeduralmának. Az FTC háza táján már megindult az idény értékelése: Kubatov Gábor klubelnök és Robbie Keane vezetőedző is egyetértett abban, hogy min is ment el a bajnoki cím ezúttal a Fradinak. Számok pedig mindezt alá is támasztják.

Perlai Bálint
2026. 05. 17. 6:35
Csalódott FTC-játékosok az NB I utolsó fordulója után: idén be kellett érniük az ezüstéremmel
Tényleg ezen múlt az FTC bajnoki címe?

Egy 33 fordulós bajnokságban persze nem egyszerű egyetlen dologra felhúzni, hogy min ment el a bajnoki cím, főleg, hogy az ETO csak egy ponttal előzte meg a Fradit. Ugyanakkor az világos: a Ferencváros ősszel elmaradt attól a teljesítménytől hazai pályán, ami a címvédőtől elvárható lett volna. 

Az őszi félévben a Fradi kilenc meccset játszott az Üllői úton, ebből négyet is elveszített, emellett még kétszer döntetlent játszott, mindössze háromszor nyert – azokat is a Kazincbarcika, MTK és Kisvárda triója ellen. Ekkor többször is Európa-liga-mérkőzés után három nappal került sor a bajnokira, ugyanakkor a Fradi kerete rendkívül mély, az ETO ilyen szempontból fel sem veszi vele a versenyt, de a végén mégsem ez számított.

A helyzet aztán januárban sem lett jobb, amikor a végül győztes ETO 3-1-re nyert a Groupama Arénában a 19. fordulóban, akkor Fradinak a hazai meccseket tekintve csak az akkor két kiesőhelyen álló csapatot, a Nyíregyházát és a Kazincbarcikát, illetve az Újpestet előzte meg. 

Amióta a Ferencváros a Groupamában játssza a mérkőzéseket, ilyen rossz hazai mérleggel nem zárt. Noha a vége azért szebb lett, az utolsó hat hazai meccset megnyerte a csapat – kilenc győzelem, két döntetlen és öt vereség lett a mérleg, ezzel a második helyre feljöttek ezen rangsorban.

A Győr azonban sokkal magabiztosabb volt hazai pályán, öt ponttal többet szerzett (34 kontra 29), csak kétszer kapott ki, s 16 meccsen csak kilenc gólt kapott – ez tízzel kevesebb, mint ami a Fradi neve mellett van.

Az FTC hazai pályán elvesztett NB I-es mérkőzései az idényben:

  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2, 3. forduló
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 1-2, 11. forduló
  • Ferencváros–Nyíregyháza 1-3, 14. forduló
  • Ferencváros–Debrecen 0-1, 17. forduló
  • Ferencváros–ETO 1-3, 19. forduló
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
