Mélyponton az FTC: Robbie Keane-é a leggyengébb mérleg a Groupama Arénában

A Groupama Aréna 2014 óta az FTC otthona, s a modern stadion a másodosztály pokla után Kubatov Gábor vezetésével megújult klub legújabb sikerérájának egyik szimbóluma. A Fradi az első majdnem másfél évében veretlen maradt az új arénában, összesen pedig négy olyan NB I-es idény is volt, amelyben veretlen maradt. A 2025/26-os kiírásban viszont a múlt vasárnapi, ETO FC elleni vereséggel már öt pont nélküli hazai meccsnél jár Robbie Keane csapata, ez negatív rekord az FTC modern arénájában.

A felirat lenne a különbség? Az Európa-ligában szárnyal az FTC, az NB I-ben sorra gyűjti a hazai vereségeket Robbie Keane csapata Fotó: Polyák Attila

A bajnoki tabellán még a gyenge hazai mérleg ellenére is a harmadik helyen áll a Fradi, mindössze négy pont lemaradásban a listavezető ETO mögött.

Az NB I dobogójáról is lemarad az FTC?

A hazai eredményeket összesítő tabella alapján viszont a Ferencvárosnak már-már a kiesés miatt kellene aggódnia: a 3 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség 11 otthon gyűjtött pontot jelent, ennél csak az Újpest (8), valamint a Nyíregyháza és a Kazincbarcika (7-7) szerzett kevesebbet.

Ebben az idényben a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, a DVSC és az ETO is elvitte a három pontot a Ferencváros otthonából.

A győriek elleni vereséggel az is eldőlt, hogy tíz hazai győzelem alatt marad az NB I-es idényben az FTC. Ez a Groupama Arénában korábban csak egyszer, a 2016/17-es idényben fordult elő, s akkor a dobogóról is lemaradt a Ferencváros, csak negyedik lett a bajnokságban.