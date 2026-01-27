Ferencváros FTCLabdarúgó NB IPaksi FCETO FCGroupama Aréna

Mélyponton az FTC: Robbie Keane-é a leggyengébb mérleg a Groupama Arénában

Azzal, hogy a tavaszi nyitányon az FTC hazai pályán vereséget szenvedett az ETO FC ellen, Robbie Keane csapata az NB I 2025/26-os kiírásában már ötödször kapott ki a Groupama Arénában. A mostani a tizenkettedik idény, amióta átadták a Ferencváros modern arénáját, s azóta sosem távozott ilyen sok csapat győzelemmel a rekordbajnok otthonából. A Rapid Sport adásában az is szóba került, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex eladása után a bajnoki cím érdekében feladja-e az FTC a magyarszabályt.

Koczó Dávid
2026. 01. 27. 5:55
A 36. bajnoki cím után véget ért az FTC aranysorozata? Robbie Keane csapatának hazai pályán nem megy az NB I-ben
A 36. bajnoki cím után véget ért az FTC aranysorozata? Robbie Keane csapatának hazai pályán nem megy az NB I-ben
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Groupama Aréna 2014 óta az FTC otthona, s a modern stadion a másodosztály pokla után Kubatov Gábor vezetésével megújult klub legújabb sikerérájának egyik szimbóluma. A Fradi az első majdnem másfél évében veretlen maradt az új arénában, összesen pedig négy olyan NB I-es idény is volt, amelyben veretlen maradt. A 2025/26-os kiírásban viszont a múlt vasárnapi, ETO FC elleni vereséggel már öt pont nélküli hazai meccsnél jár Robbie Keane csapata, ez negatív rekord az FTC modern arénájában.

A felirat lenne a különbség? Az Európa-ligában szárnyal az FTC, az NB I-ben sorra gyűjti a hazai vereségeket Robbie Keane csapata (Rapid Sport)
A felirat lenne a különbség? Az Európa-ligában szárnyal az FTC, az NB I-ben sorra gyűjti a hazai vereségeket Robbie Keane csapata Fotó: Polyák Attila

A bajnoki tabellán még a gyenge hazai mérleg ellenére is a harmadik helyen áll a Fradi, mindössze négy pont lemaradásban a listavezető ETO mögött.

Az NB I dobogójáról is lemarad az FTC?

A hazai eredményeket összesítő tabella alapján viszont a Ferencvárosnak már-már a kiesés miatt kellene aggódnia: a 3 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség 11 otthon gyűjtött pontot jelent, ennél csak az Újpest (8), valamint a Nyíregyháza és a Kazincbarcika (7-7) szerzett kevesebbet.

Ebben az idényben a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, a DVSC és az ETO is elvitte a három pontot a Ferencváros otthonából.

A győriek elleni vereséggel az is eldőlt, hogy tíz hazai győzelem alatt marad az NB I-es idényben az FTC. Ez a Groupama Arénában korábban csak egyszer, a 2016/17-es idényben fordult elő, s akkor a dobogóról is lemaradt a Ferencváros, csak negyedik lett a bajnokságban.

Nem véletlenül vetődött fel lehetőségként a Rapid Sport legújabb adásában, hogy a bajnoki cím érdekében elengedi-e a magyarszabályt az FTC: ha Robbie Keane nagyobb szabadságot kap a kezdőcsapat összeállításakor, talán a hazai mérleg is javul. Elvégre az Európa-ligában, ahol nincs magyarszabály, szárnyal a Fradi.

Az FTC bajnoki mérlege a Groupama Arénában

  • 2014/15: 12 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség
  • 2015/16: 13 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség
  • 2016/17: 8 győzelem, 6 döntetlen, 3 vereség
  • 2017/18: 13 győzelem, 4 döntetlen, 0 vereség
  • 2018/19: 14 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség
  • 2019/20: 14 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség
  • 2020/21: 13 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
  • 2021/22: 10 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség
  • 2022/23: 10 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség
  • 2023/24: 11 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség
  • 2024/25: 10 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereség
  • 2025/26: 3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség (még 6 hazai meccs van hátra)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu