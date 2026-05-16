Majdnem a gatyát is leszaggatták a Győr legjobbjáról, Borbély Balázs a kislánya miatt is örömmámorban úszik

Borbély a kislányának is ajánlotta a bajnoki címet

A bajnok Győr vezetőedzője Borbély nehezen találta a szavakat a lefújás után.

– Egyelőre nem tudom felfogni ezt az egészet. Holnap vagy utána talán már tisztább fejjel fogok tudni nyilatkozni – mondta el Borbély, aki szerint mindenki százhúsz százalékot rakott bele és ő csak a meccs vége felé érezte azt, hogy meglehet a bajnoki cím.

– Köszönöm a klub tulajdonosának, hogy kiállt mellettem, és köszönöm a játékosoknak is, mert ebben az idényben elképesztő teljesítményt nyújtottak. Amikor tavasszal legyőztük a Ferencvárost idegenben, éreztem, hogy csak rajtunk múlik, kitart-e a lendületünk a szezon végéig – fogalmazott Borbély, majd hozzátette, Varga Barnabás és Tóth Alex eladását követően úgy látta, minőségben kicsit visszaesett az FTC kerete.

Két évvel ezelőtt Ajkán is hasonlót éltem át, amikor nyertünk és feljutottunk. Most pedig Kisvárdán sikerült nyernünk, bajnoki cím lett a jutalma. Kell egy kis idő míg felfogom ezt, most csak szeretném átélni a pillanatot

– mondta el a vezetőedző, akinek május 16-án lett hároméves a kislánya, és már ezért is különleges számára a Győr bajnoki címe.

Csonka Bence játékvezető (b) és Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzésen. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nem akartam tetoválást, de lehet hogy ezek után lesz valami

– mondta el a szakember, majd arra a kérdésre, hogy miképp fogja megünnepelni majd a családjával a sikert, ha hazaért. – Egy boldog apa fog hazamenni, lehet, hogy egy nagyon boldog – jegyezte meg félmosollyal Borbély, aki talán már az esti ünneplésre tett utalást. – A siker kulcsa talán a közösség, hogy nemcsak csapattársak vagyunk, hanem barátok is – jelentette ki a vezetőedző az eredményességükre vonatkozó kérdésre.