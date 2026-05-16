Majdnem a gatyát is leszaggatták a Győr legjobbjáról, Borbély Balázs a kislánya miatt is örömmámorban úszik

Időre van szüksége a magyar bajnoki cím megnyerésének megélésére Borbély Balázsnak, az ETO FC Győr vezetőedzőjének, akinek csapata a Kisvárda vendégeként aratott szombati 1-0-s sikerrel a labdarúgó Fizz Liga élén végzett a 2025/2026-os kiírásban. A Győr játékosai Vitális Milán és Schön Szabolcs a csapat és a stábot dícsérte, és szerintük óriási ünneplést fog csapni ma a csapat a bajnoki cím megnyerése után.

2026. 05. 16. 21:05
Vitális Milán mellett Schön Szabolcsról is levették a ruhát a Győr önfeledt szurkolói Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Borbély a kislányának is ajánlotta a bajnoki címet

A bajnok Győr vezetőedzője Borbély nehezen találta a szavakat a lefújás után.

– Egyelőre nem tudom felfogni ezt az egészet. Holnap vagy utána talán már tisztább fejjel fogok tudni nyilatkozni – mondta el Borbély, aki szerint mindenki százhúsz százalékot rakott bele és ő csak a meccs vége felé érezte azt, hogy meglehet a bajnoki cím.

– Köszönöm a klub tulajdonosának, hogy kiállt mellettem, és köszönöm a játékosoknak is, mert ebben az idényben elképesztő teljesítményt nyújtottak. Amikor tavasszal legyőztük a Ferencvárost idegenben, éreztem, hogy csak rajtunk múlik, kitart-e a lendületünk a szezon végéig – fogalmazott Borbély, majd hozzátette, Varga Barnabás és Tóth Alex eladását követően úgy látta, minőségben kicsit visszaesett az FTC kerete.

Két évvel ezelőtt Ajkán is hasonlót éltem át, amikor nyertünk és feljutottunk. Most pedig Kisvárdán sikerült nyernünk, bajnoki cím lett a jutalma. Kell egy kis idő míg felfogom ezt, most csak szeretném átélni a pillanatot

 – mondta el a vezetőedző, akinek május 16-án lett hároméves a kislánya, és már ezért is különleges számára a Győr bajnoki címe. 

Csonka Bence játékvezető (b) és Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzésen. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nem akartam tetoválást, de lehet hogy ezek után lesz valami

– mondta el a szakember, majd arra a kérdésre, hogy miképp fogja megünnepelni majd a családjával a sikert, ha hazaért. – Egy boldog apa fog hazamenni, lehet, hogy egy nagyon boldog – jegyezte meg félmosollyal Borbély, aki talán már az esti ünneplésre tett utalást. – A siker kulcsa talán a közösség, hogy nemcsak csapattársak vagyunk, hanem barátok is –  jelentette ki a vezetőedző az eredményességükre vonatkozó kérdésre. 

A szakmai stáb tagja Lipták Zoltán is, aki a klub legutóbbi, 2013-ban megszerzett bajnoki címe idején a zöld-fehérek játékosa volt. – Az utolsó öt-hat fordulóig nem gondolkoztunk az első hely megszerzésében, de utána már éreztük, nem engedhetjük meg, hogy ne sikerüljön fogalmazott, de kitért a fővárosiak összecsapására is. 

A Ferencváros pontvesztésében egyáltalán nem bíztunk, vagyis csak arra koncentráltunk, hogy lehetőleg kapott gól nélkül hozzuk le a kisvárdai mérkőzést, és egyszer találjunk be

  zárta a 41 éves szakember.

A zöld-fehérek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót egy héttel később játsszák. Győrben vasárnap este kerül sor a csapat megünneplésére.

Labdarúgó NB I, 33. forduló

péntek:

Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0) Nyíregyháza, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., büntetőből) illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)

szombat:

Debrecen–Újpest 2-1 (2-0) , Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Bogár. Gólszerzők: Mejías (11.), Kocsis (45+1) illetve Matko (86) 
DVTK–Paks 1-3 (0-3) Miskolc, DVTK Stadion, jv: Berke Gólszerzők: Galántai (90+3) illetve Hahn (1,31), Gyurkits (17)

Kisvárda–ETO FC 0-1 (0-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 3052 néző jv: Csonka, Gólszerző: Benbuali (10.)
Ferencváros–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző jv.: Bognár, gsz.: Akpe (50., öngól), Yusuj (84.), Zachariassen (90+2)

