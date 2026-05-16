Reagált a Fradi a Győr góljára, a zalaegerszegi védelem is kellett hozzá

Szombaton eldől az aranyérem sorsa az NB I-ben. A Fradinak nem a saját kezében van a sorsa, így a ZTE legyőzése esetén is bíznia kell még abban, hogy a Győr pontokat hullajt Kisvárdán. A Ferencváros az 50. percben megszerezte a vezetést, Kristoffer Zachariassen betett labdájába a vendégek védője, Victory Akpe ért bele. Mindeközben az ETO vezet Kisvárdán 1-0-ra, így Borbély Balázs csapata továbbra is az éllovas.. Cikkünk frissül.

Perlai Bálint
2026. 05. 16. 17:13
A ZTE kezdett veszélyesebben, Dibusz Dénesnek már az ötödik percben védenie kellett Fotó: Ladóczki Balázs
Nincsen telt ház a Groupama Arénában

A kezdés előtt percekkel maximum fél ház volt a Fradi stadionjában, amely kb. tízezer nézőt jelent. Ez azért elmarad a várakozásoktól, annak fényében hogy rég nem látott izgalmak vannak az NB I utolsó fordulójában.

A 14 fokos időjárás és a hol szemerkélő eső persze ezen nem segített. A kezdés előtt a B-közép „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini” felirattal köszöntötte a csapatkapitányt.

Nem jó hír a Fradinak: előnyben az ETO

A vendégek kezdték a mérkőzést és Csonka András révén az ötödik percben Dibuszt meg is dolgoztatták. Közben a Fradi-meccsen mindenki a telefonját nézte a kezdés után nem sokkal, ugyanis az ETO megszerezte a vezetést Kisvárdán Nadri Benbulai góljával.

A Fradinak fel kellett pörögnie, a ZTE volt eddig a veszélyesebb, a brazil duó, Joao Victor és Maxsuell veszélyeztetett pár perc leforgása alatt. A zöld-fehérek a félidő közepén kezdtek megérkezni a mérkőzésbe, a 24. percben az üresen álló Grubernek jött a beadás, de a magyar támadó mögé jött egy kicsit a labda. 

Az eső is rákezdett a szünet előtt, az FTC azonban nem igazán tudott felpörögni – hasonló volt a helyzet három hete a Paks elleni hazai meccsen, akkor a szünet előtt Joseph betalált, most nem. 

A címvédő egy félidő után még messzebb került a bajnoki címtől, Kisvárdán a Győr 45 perc után 1-0-ra vezetett.

Szerencsés FTC-gól Robbie Keane cseréjétől

Keane a második játékrészre Kristoffer Zachariassent küldte be az ezúttal gyengén játszó Philippe Rommens helyett. A Fradi Gruber révén 50. percben kis híján előnybe került, de a lövésére Gundel-Takács leért.

Az 57. percben Raemaekers vágta előre a labdát, ami pont jó volt Zachariassennek, a norvég beadásába a zalaegerszegi Victory Akpe szerencsétlenül ért bele, Gundel-Takács már nem érte el, öngól, 1-0.

A bajnoki címhez azonban egyelőre ez kevés, a Kisvárdának ki kéne még egyenlítenie a Győr ellen.

Zachariassen jó cserének bizonyult, a 65. percben a csavarását Gundel-Takács tolta ki nagy bravúrral.

Cikkünk frissül a mérkőzés legfontosabb történéseivel, emellett egy másik cikkben külön tudósítjuk a Kisvárda–Győr találkozót.

NB I, 33. forduló

péntek:

  • Nyíregyháza–Kazincbarcika 2-2 (1-0), Városi Stadion, 6844 néző, jv.: Antal. Gólszerzők: Kvasina (6.), Kovácsréti (75.), illetve Ferenczi (66.), Trencsényi (86.)
  • Puskás Akadémia–MTK 2-2 (0-0), Felcsút, 1117 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Fameyeh (80.), Lukács (95., 11-esből), illetve Molnár Ármin (59.), Kerezsi (82.)

szombat (félidei eredmények):

  • Ferencváros–Zalaegerszeg 0-0, Budapest, Groupama Aréna, jv.: Bognár
  • Diósgyőr–Paks 0-3
  • Debrecen–Újpest 2-0
  • Kisvárda–ETO FC 0-1

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
