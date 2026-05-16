Reagált a Fradi a Győr góljára, a zalaegerszegi védelem is kellett hozzá

Nincsen telt ház a Groupama Arénában
A kezdés előtt percekkel maximum fél ház volt a Fradi stadionjában, amely kb. tízezer nézőt jelent. Ez azért elmarad a várakozásoktól, annak fényében hogy rég nem látott izgalmak vannak az NB I utolsó fordulójában.
A 14 fokos időjárás és a hol szemerkélő eső persze ezen nem segített. A kezdés előtt a B-közép „350 meccs zöld-fehérben, csak így tovább, Dini” felirattal köszöntötte a csapatkapitányt.
Nem jó hír a Fradinak: előnyben az ETO
A vendégek kezdték a mérkőzést és Csonka András révén az ötödik percben Dibuszt meg is dolgoztatták. Közben a Fradi-meccsen mindenki a telefonját nézte a kezdés után nem sokkal, ugyanis az ETO megszerezte a vezetést Kisvárdán Nadri Benbulai góljával.
