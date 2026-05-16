Reagált a Fradi a Győr góljára, a zalaegerszegi védelem is kellett hozzá

A Fradinak fel kellett pörögnie, a ZTE volt eddig a veszélyesebb, a brazil duó, Joao Victor és Maxsuell veszélyeztetett pár perc leforgása alatt. A zöld-fehérek a félidő közepén kezdtek megérkezni a mérkőzésbe, a 24. percben az üresen álló Grubernek jött a beadás, de a magyar támadó mögé jött egy kicsit a labda.

Az eső is rákezdett a szünet előtt, az FTC azonban nem igazán tudott felpörögni – hasonló volt a helyzet három hete a Paks elleni hazai meccsen, akkor a szünet előtt Joseph betalált, most nem.

A címvédő egy félidő után még messzebb került a bajnoki címtől, Kisvárdán a Győr 45 perc után 1-0-ra vezetett.

Szerencsés FTC-gól Robbie Keane cseréjétől

Keane a második játékrészre Kristoffer Zachariassent küldte be az ezúttal gyengén játszó Philippe Rommens helyett. A Fradi Gruber révén 50. percben kis híján előnybe került, de a lövésére Gundel-Takács leért.

Az 57. percben Raemaekers vágta előre a labdát, ami pont jó volt Zachariassennek, a norvég beadásába a zalaegerszegi Victory Akpe szerencsétlenül ért bele, Gundel-Takács már nem érte el, öngól, 1-0.

A bajnoki címhez azonban egyelőre ez kevés, a Kisvárdának ki kéne még egyenlítenie a Győr ellen.

Zachariassen jó cserének bizonyult, a 65. percben a csavarását Gundel-Takács tolta ki nagy bravúrral.

