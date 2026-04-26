Bognár György bárkit eladna a Fradinak egyetlen feltétellel

Robbie Keane az FTC játékosainak magyaráz, rég volt ilyen sima meccse a Paks ellen (Fotó: Havran Zoltán)

Corbu piros lapja az FTC gondja

– Korábban mindig kemény meccseket játszottunk a Paks ellen, nehezebb meccsre számítottam ma. A srácok nagyon jó teljesítményt nyújtottak. A Paksnak ez egy nagyon nehéz idény – kezdte Robbie Keane a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd persze Máriusz Corbu piros lapja is szóba került, aki a 86. percben kapta meg a második sárga lapját.

Persze, hogy bosszant, mert ugye magyar játékosról beszélünk, ami a szabály miatt fontos. Nagy Barnabás ma csak a kispadra tudott leülni, Gruber ezért is kezdett a bal szélen.

A Ferencváros ebből a szempontból sem lesz könnyű helyzetben a jövő hét vasárnapi derbin az Újpest ellen, ugyanis Corbu az előző öt bajnokin kezdő volt, a Debrecen ellen az ő duplájával nyert a csapat.