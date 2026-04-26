Bognár György bárkit eladna a Fradinak egyetlen feltétellel

A Ferencváros hozta a kötelezőt vasárnap a Groupama Arénában, a címvédő 2-0-ra nyert a Paks ellen az NB I 31. fordulójában. Bognár György reálisan értékelte a találkozót, szerinte a Paksnak sok köze nem volt ehhez a mérkőzéshez, amit a mindössze egy kaput eltalált lövés is alátámaszt. Robbie Keane a győzelem ellenére bosszankodott Máriusz Corbu piros lapja miatt, ami jövő héten az Újpest elleni derbin még gondot okozhat neki a magyarszabály miatt.

Perlai Bálint
2026. 04. 26. 19:47
Bognár György (balra) és Robbie Keane még az FTC–Paks NB I-es mérkőzés előtt
Bognár György (balra) és Robbie Keane még az FTC–Paks NB I-es mérkőzés előtt Fotó: MTI/Purger Tamás
Robbie Keane az FTC játékosainak magyaráz, rég volt ilyen sima meccse a Paks ellen
Robbie Keane az FTC játékosainak magyaráz, rég volt ilyen sima meccse a Paks ellen (Fotó: Havran Zoltán)

Corbu piros lapja az FTC gondja

– Korábban mindig kemény meccseket játszottunk a Paks ellen, nehezebb meccsre számítottam ma. A srácok nagyon jó teljesítményt nyújtottak. A Paksnak ez egy nagyon nehéz idény – kezdte Robbie Keane a mérkőzést követő sajtótájékoztatót, majd persze Máriusz Corbu piros lapja is szóba került, aki a 86. percben kapta meg a második sárga lapját.

Persze, hogy bosszant, mert ugye magyar játékosról beszélünk, ami a szabály miatt fontos. Nagy Barnabás ma csak a kispadra tudott leülni, Gruber ezért is kezdett a bal szélen. 

A Ferencváros ebből a szempontból sem lesz könnyű helyzetben a jövő hét vasárnapi derbin az Újpest ellen, ugyanis Corbu az előző öt bajnokin kezdő volt, a Debrecen ellen az ő duplájával nyert a csapat.

A sajtótájékoztatón még szóba került Lisztes Krisztin helyzete is. A 20 éves középpályás csereként egyre több lehetőséget kap a zöld-fehéreknél, s a Paks ellen is jól szállt be az utolsó negyedórában. Adja magát a kérdés: vajon kezdőként is játszhat már az idény végén? – Ma is jó volt, fontos tagja a csapatnak. De sajnos még nincs olyan helyzetben, hogy 60-70 percet játsszon a korábbi sérülése miatt.

Zárásnak pedig Keane-t arról kérdezték, hogyan várja a ma esti Debrecen–Győr rangadót, amelyre röviden válaszolt. „Ezt nem én irányítom.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Gulyás Gergely Kristóf
idezojelekfidelitas

Merre tovább, Fidelitas?

Gulyás Gergely Kristóf avatarja

Változtatnunk kell. Érvelni és nem moralizálni. A vita nem gyengíti a közösséget, hanem hitelessé tesz bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu