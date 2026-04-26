A Paks tizenegyest reklamált, aztán a Fradi lecsapott, de a címvédő erre a félidőre nem lehet büszke

A labdarúgó NB I 31. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a második, a Győrtől három ponttal lemaradó Ferencváros az ötödik, még az európai kupaindulásért harcoló Paksot fogadta a Groupama Arénában. Rengeteg hiba volt az első félidőben, a paksiak Mariano Gómez kezezése után tizenegyest reklamáltak, de a videobíró nem hívta ki a játékvezetőt. A 42. percben aztán egy ferencvárosi szöglet után a címvédő nagy nehezen megszerezte a vezetést Lenny Joseph révén. A szünet után a nigériai csatár duplázta meg a Fradi előnyét. Cikkünk frissül a mérkőzéslegfontosabb történéseivel.

Perlai Bálint
2026. 04. 26. 17:51
Az FTC az első félidő végén egy szöglet után szerezte meg a vezetést a Paks ellen Fotó: Havran Zoltán
Böde Dániel beállt, újabb Fradi-gól

Bognár György a második félidőre Ádám Martint is beküldte – aki véghez vitte azt a bravúrt, hogy az első percben sárga lapot kapott –, mégis a Fradi állt közelebb az újabb gólhoz. Egy jobb oldali beadás után Corbu pár méterről a kaput sem találta el a fejesével, majd a magyar-román kettős állampolgárságú középpályás műesésért egy sárgát is begyűjtött. De nemcsak Corbu, hanem Joseph és O'Dowda is megduplázhatta volna a Fradi előnyét, de a 60. percben továbbra is 1-0 volt az állás.

A 65. percben Böde Dániel pillanata is eljött, aki Szendrei Ákost váltotta. 

A Fradi legendájával együtt Máté Csaba is beállt a vendégekhez, aki egyből főszereplő lett. A 20 éves védő könnyedén eladta a labdát, ezt pedig Joseph góllal büntette, 2-0. 

Az FTC támadója, Lenny Joseph duplázott a Paks ellen  Fotó: Havran Zoltán

NB I, 31. forduló

péntek:

szombat:

  • Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.). Kiállítva: Molnár G. (90., Kisvárda)
  • Puskás Akadémia–Újpest 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 2500 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Markgráf (13.), Szolnoki (55.)
  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2-1 (1-0), Nyíregyháza, 4507 néző, v.: Rúsz Gólszerzők: Manner (27.), Babunski (82.), illetve Guilherme (86.)

vasárnap:

  • Ferencváros–Paks 2-0 (1-0) – még tart , Budapest, Groupama Aréna, jv.: Bogár. Gólszerző: Joseph (42., 66.) 
  • Debrecen–ETO FC 19.30

A tabella itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
