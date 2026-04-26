A Paks tizenegyest reklamált, aztán a Fradi lecsapott, de a címvédő erre a félidőre nem lehet büszke

Böde Dániel beállt, újabb Fradi-gól

Bognár György a második félidőre Ádám Martint is beküldte – aki véghez vitte azt a bravúrt, hogy az első percben sárga lapot kapott –, mégis a Fradi állt közelebb az újabb gólhoz. Egy jobb oldali beadás után Corbu pár méterről a kaput sem találta el a fejesével, majd a magyar-román kettős állampolgárságú középpályás műesésért egy sárgát is begyűjtött. De nemcsak Corbu, hanem Joseph és O'Dowda is megduplázhatta volna a Fradi előnyét, de a 60. percben továbbra is 1-0 volt az állás.

A 65. percben Böde Dániel pillanata is eljött, aki Szendrei Ákost váltotta.

A Fradi legendájával együtt Máté Csaba is beállt a vendégekhez, aki egyből főszereplő lett. A 20 éves védő könnyedén eladta a labdát, ezt pedig Joseph góllal büntette, 2-0.

Az FTC támadója, Lenny Joseph duplázott a Paks ellen Fotó: Havran Zoltán

