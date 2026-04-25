Ajándék a szomszédból: a DVSC-nek nincs miért izgulni az ETO ellen
Újabb meglepetést okozott a Nyíregyháza a labdarúgó NB I-ben. Bódog Tamás csapata szombat este 2-1-re legyőzte a ZTE-t. Ennek az eredménynek Debrecenben örülnek igazán: a DVSC úgy fogadja vasárnap az ETO-t, hogy esetleges vereség esetén sem szorul a zalaegerszegiek mögé, az a valószínű, hogy megtarthatja a dobogós helyezést az FTC és a Győr mögött.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
