Kuttor Attila ennél nagyobbat nem tévedhetett volna, de az MTK-nak is kínos a történet

NB I, 31. forduló
péntek:
- Kazincbarcika–MTK 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, jv.: Molnár A.
szombat:
- Kisvárda–Diósgyőr 14.30
- Puskás Akadémia–Újpest 17.00
- Nyíregyháza–Zalaegerszeg 19.30
vasárnap:
- Ferencváros–Paks 17.00
- Debrecen–ETO FC 19.30
Élcsoport:
1. ETO FC 30 18 8 4 59-29 62 pont
2. Ferencváros 30 18 5 7 57-31 59
3. Debreceni 30 13 10 7 46-34 49
4. ZTE 30 13 9 8 47-35 48
5. Paks 30 13 8 9 55-41 47
