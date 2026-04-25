Megkésve ébredt a DVTK, a kiesés után törte meg a rossz szériát

A Diósgyőr bekezdett a második játékrészben, és az 54. percben meg is fordította az állást. Nazar Kovalenko remek labdával találta meg Colley-t, aki a félpályáról idulva a mellette loholó Jovicictól nem zavartatva betört a tizenhatosba, és 13 méterről jobb sarokba lőtt. Révész cserékkel próbálta felrázni a csapatot, de az egyenlítés nem jött össze. A vendégként az élvonalban eddig mindössze kilenc pontot gyűjtő, ezzel sereghajtó DVTK két hónap után először nyert az NB I-ben. Üröm az örömben, hogy ezt már azután tette, hogy eldőlt volna a sorsa.

NB I, 31. forduló péntek: Kazincbarcika–MTK 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, jv.: Molnár A. szombat: Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerző: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.)

Puskás Akadémia–Újpest 17.00

Nyíregyháza–Zalaegerszeg 19.30 vasárnap: Ferencváros–Paks 17.00

Debrecen–ETO FC 19.30