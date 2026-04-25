Rendkívüli

Visszaadja a mandátumát Orbán Viktor, a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál + videó

NB IdiósgyőrKisvárda

Megkésve ébredt a DVTK, a kiesés után törte meg a rossz szériát

A Diósgyőr a Kisvárda otthonába látogatott a labdarúgó NB I 31. fordulójának szombati mérkőzésén. A házigazda szerzett vezetést a találkozón, de a DVTK a második félidő elejére fordított, és meg sem állt a 2-1-es győzelemig. Ezzel bő két hónap után nyert először az élvonalban, csakhogy ez a siker már túl későn érkezett, az előző fordulóban eldőlt, hogy a Diósgyőr az idény végén búcsúzik az NB I-től.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 16:34
Lamin Colley góljával győzött a DVTK a Kisvárda otthonában Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Diósgyőr bekezdett a második játékrészben, és az 54. percben meg is fordította az állást. Nazar Kovalenko remek labdával találta meg Colley-t, aki a félpályáról idulva a mellette loholó Jovicictól nem zavartatva betört a tizenhatosba, és 13 méterről jobb sarokba lőtt. Révész cserékkel próbálta felrázni a csapatot, de az egyenlítés nem jött össze. A vendégként az élvonalban eddig mindössze kilenc pontot gyűjtő, ezzel sereghajtó DVTK két hónap után először nyert az NB I-ben. Üröm az örömben, hogy ezt már azután tette, hogy eldőlt volna a sorsa.

NB I, 31. forduló

péntek:

szombat:

  • Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerző: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.)
  • Puskás Akadémia–Újpest 17.00
  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 19.30

vasárnap:

  • Ferencváros–Paks 17.00
  • Debrecen–ETO FC 19.30

A tabella itt érhető el.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Domonkos László
idezojelekorbán viktor

Domonkos László: Csontvázak és hosszú árnyékok

Domonkos László avatarja

Orbán Viktor pályája az emberi fejlődőképesség megindító szépségű valóságának legmegragadóbb és legmagyarabb foglalata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.