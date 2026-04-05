A Fradi megtalálta az új csodafegyverét a debreceni rangadón + videó

Immár 111-edszer csapott össze az élvonalban a Loki és a Fradi, azaz a Debrecen és a Ferencváros. Az utóbbi időszak és az összesített fölénye ellenére egyáltalán nem mehetett biztosra a fővárosi csapat, még akor sem, ha augusztusban 3-0-ra nyert a cívisvárosban. Decemberben például a Groupama Arénában okozott vaskos meglepetést a DVSC, amely 1-0-ra győzött Bárány Donát góljával. A hajdúságiak a válogatottban megsérült házi gólkirálya még a kispadra sem tudott leülni, miközben a túloldalon az öt magyar kiállítása okozott fejtörést Robbie Keane-nek, aki a nemzeti csapatban szerepelt Osváth Attilára eltiltás, Ötvös Bencére műtét miatt nem számíthatott. A kettős állampolgárként futballmagyar, a román felnőttválogatottba invitált Marius Corbuval összejött a kvóta, miközben az NB III-ban kiállított, s eltiltott Lisztes Krisztián bekerült a meccskeretbe.

A válogatottban megsérült Bárány Donát (a földön) nem tudott játszani a Fradi ellen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ütőképes Fradi, csatárhiányos Loki

Erős kezdő tizenegyet tudott kiállítani a zöld-fehérek ír vezetőedzője, aki a Dibusz – Raemaekers, Gómez, Szalai – Corbu, Kanichowksy, Madarász, Abu Fani, Nagy – Yusuf, Kovacevic összeállítású együttest küldte csatába. A Debrecent irányító Sergio Navarro gyakorlatilag vérbeli csatár nélküli csapatot állított össze: Erdélyi – Kusnyír, Lang, Mejías, Vajda – Szűcs, Youga, Dzsudzsák, Gordics, Kocsis – Szuhodovszki.

Tavaszi napsütésben, szinte telt ház, 16 876 néző előtt rendezték meg a forduló rangadóját, amelyen a negyedik helyre visszacsúszott DVSC az – egy meccsel kevesebbet játszva – öt ponttal többet gyűjtve második Ferencvárost fogadta. Igazi futballhangulat fogadta a feleket, akik azonnal egymásnak is estek. A hazaiaknál Kusnyír fejese, a túloldalon a 19 éves Madarász Ádám ballábas lövése kerülte el a kaput. A párharcokba mindkét csapat játékosai bátran, keményen belementek.

A 14. percben majdnem gólt rúgattak a debreceniek a Fradival: Youga adta el a labdát a saját tizenhatosánál, Franko Kovacevic 14 méterről ballal a jobb kapufa mellé csavart óriási helyzetben.

Tekintve, hogy mennyire kevés helyzetet tudtak kialakítani a riválisok, nagy luxus volt ez elpuskázni. Ahogy az első fél óra végén Corbunak is a lehetőségét, egy remek baloldali akció végén a visszagurított labdát a bal sarok mellé lőtte a tizenhatos előteréből. Kisvártatva Kocsis Dominik megpattanó lövése kötött ki az oldalhálóban.