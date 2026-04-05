A Fradi megtalálta az új csodafegyverét a debreceni rangadón + videó

A Fradi megtalálta az új csodafegyverét a debreceni rangadón

A Ferencváros 2-0-ra győzött a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójában. A bajnoki címért hajtó fővárosiakat kiélezett csatára kényszerítették Dzsudzsák Balázsék, akik a válogatottban megsérült csatáruk, Bárány Donát nélkül álltak ki. A Fradi a második félidőben ritmust váltott, és Marius Corbu két góljával gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Robbie Keane csapata nagyobb arányban is győzhetett volna a dobogóra hajtó Loki ellen, de kétszer a kapufát találta el, így 2-0 lett a vége. A címvédő versenyben van az aranyéremért, nyomást helyezett az éllovas, szintén vasárnap pályára lépő ETO FC-re.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 05. 18:56
Fradi Debrecen, 2026. április 5. Szuhodovszki Soma, a Debrecen (j) és Toon Raemaekers, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójában játszott Debreceni VSC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 5-én. M
Toon Raemaekers és a Fradi Szuhodovszki Soma és a Debrecen fölé nőtt Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Immár 111-edszer csapott össze az élvonalban a Loki és a Fradi, azaz a Debrecen és a Ferencváros. Az utóbbi időszak és az összesített fölénye ellenére egyáltalán nem mehetett biztosra a fővárosi csapat, még akor sem, ha augusztusban 3-0-ra nyert a cívisvárosban. Decemberben például a Groupama Arénában okozott vaskos meglepetést a DVSC, amely 1-0-ra győzött Bárány Donát góljával. A hajdúságiak a válogatottban megsérült házi gólkirálya még a kispadra sem tudott leülni, miközben a túloldalon az öt magyar kiállítása okozott fejtörést Robbie Keane-nek, aki a nemzeti csapatban szerepelt Osváth Attilára eltiltás, Ötvös Bencére műtét miatt nem számíthatott. A kettős állampolgárként futballmagyar, a román felnőttválogatottba invitált Marius Corbuval összejött a kvóta, miközben az NB III-ban kiállított, s eltiltott Lisztes Krisztián bekerült a meccskeretbe.

A válogatottban megsérült Bárány Donát (a földön) nem tudott játszani a Fradi ellen
A válogatottban megsérült Bárány Donát (a földön) nem tudott játszani a Fradi ellen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ütőképes Fradi, csatárhiányos Loki

Erős kezdő tizenegyet tudott kiállítani a zöld-fehérek ír vezetőedzője, aki a Dibusz – Raemaekers, Gómez, Szalai – Corbu, Kanichowksy, Madarász, Abu Fani, Nagy – Yusuf, Kovacevic összeállítású együttest küldte csatába. A Debrecent irányító Sergio Navarro gyakorlatilag vérbeli csatár nélküli csapatot állított össze: Erdélyi – Kusnyír, Lang, Mejías, Vajda – Szűcs, Youga, Dzsudzsák, Gordics, Kocsis – Szuhodovszki. 

Tavaszi napsütésben, szinte telt ház, 16 876 néző előtt rendezték meg a forduló rangadóját, amelyen a negyedik helyre visszacsúszott DVSC az – egy meccsel kevesebbet játszva – öt ponttal többet gyűjtve második Ferencvárost fogadta. Igazi futballhangulat fogadta a feleket, akik azonnal egymásnak is estek. A hazaiaknál Kusnyír fejese, a túloldalon a 19 éves Madarász Ádám ballábas lövése kerülte el a kaput. A párharcokba mindkét csapat játékosai bátran, keményen belementek. 

A 14. percben majdnem gólt rúgattak a debreceniek a Fradival: Youga adta el a labdát a saját tizenhatosánál, Franko Kovacevic 14 méterről ballal a jobb kapufa mellé csavart óriási helyzetben. 

Tekintve, hogy mennyire kevés helyzetet tudtak kialakítani a riválisok, nagy luxus volt ez elpuskázni. Ahogy az első fél óra végén Corbunak is a lehetőségét, egy remek baloldali akció végén a visszagurított labdát a bal sarok mellé lőtte a tizenhatos előteréből. Kisvártatva Kocsis Dominik megpattanó lövése kötött ki az oldalhálóban. 

Sokáig kiegyenlített csatát hozott a Loki és a Fradi rangadója
Sokáig kiegyenlített csatát hozott a Loki és a Fradi rangadója Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Bár a kánikula még nem köszöntött be, egy ápolásnál gyakorlatilag ivószünetet tartott a teljes mezőny. A 41. percben közel volt a hideg zuhanyhoz népes tábora előtt a Ferencváros, a Dzsudzsák Balázs veszélyes szöglete után a kapuja felé pattanó labdát macskaügyességgel kikotorta a válogatottól távol került Dibusz Dénes. A szünet után talán a túlzott akarás ütött vissza Dzsudzsáknak, a debreceniek 39 éves csapatkapitánya ígéretes meglódulás után gyatrán fölé-mellé lőtt. 

Az 53. percben egy okos kombináció meghozta az áttörést a Fradinak: Abu Fani egy kényszerítőzéssel eljutott az alapvonalig, visszagurítását az érkező Marius Corbu közelről a kapu közepébe helyezte (0-1). 

Alig telt el hét perc, újra a debreceni kapuban pihent a labda ott, ahol a zöld-fehér drukkerek tomboltak. Ezúttal Nagy Barnabás centerezett balról, a rövid sarokra berobbanó Corbu finoman perdített a hosszú sarokba (0-2). A télen igazolt egykori felcsúti támadó középpályás harmadszor volt a kezdőcsapatban, először talált be, s rögtön duplázott.

Két kapufa, kockáztatás

Kisvártatva jöhetett volna a harmadik FTC-gól, a kilépő Kovacevic gurítását követően a kapufa állt a labda útjába. A változatosság kedvéért a 74. percben a rossz ütemben kifutó Erdélyi Benedeket is kicselező Yusuf Bamidele az üres kapu helyett a jobb oldali kapufát találta el. A hazaiak kitámadtak, cserékkel próbálkoztak, beszorították a Fradit – mindhiába. 

A Ferencváros 2-0-ra győzött a DVSC vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójában, s tartja a lépést az ETO FC-vel, amelyre két hét múlva ugyancsak rázós debreceni túra vár.

NB I, 28. forduló

szombat:

vasárnap:

  • Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0), DVTK Stadion, 3105 néző, jv.: Antal P, gólszerzők: Vallejo (19.), ill. Lukács D. (85.), Nagy Zs. (90+3. – 11-esből)
  • Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0-2 (0-0), Nagyerdei Stadion, 16846 néző, jv: Bogár, gólszerző: Corbu (53., 60.)
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

