Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

labdarúgásNB IDiósgyőri FCPuskás AkadémiaHornyák Zsolt

Összeomlás a végjátékban: a fontos győzelem kapujában bukott el a DVTK

Húsvétvasárnap sem állt le az élet a magyar labdarúgó-bajnokságban. Az NB I 28. fordulójában a Diósgyőr a Puskás Akadémia csapatát fogadta a DVTK Stadionban. Az első félidőben a hazaiak Alexander Vallejo fejesgóljával szerezték meg a vezetést, majd a második játékrészben a születésnapját nemrégiben ünneplő Lukács Dániel góljával egyenlítettek a vendégek. A felcsútiak a hosszabbításban tizenegyest kaptak, amit a válogatott Nagy Zsolt magabiztosan értékesített, így a Puskás Akadémia 2-1-re nyert, és három ponttal távozott Miskolcról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:55
A Puskás Akadémia játékosai örülnek a Diósgyőr elleni egyenlítő találatnak Forrás: Puskás Akadémia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaszi szezon meglepetéscsapata, a Zalaegerszeg az NB I 28. fordulójának szombati nyitómérkőzésén hazai pályán nyert a Kisvárda ellen, a Kazincbarcika közelebb került a kieséshez, mivel a Paksi FC otthonában óriási verést kapott. A másik két veszélyeztetett csapat közül a kiesőhelyen álló Diósgyőr a három forduló óta nyeretlen Puskás Akadémiát fogadta vasárnap délután, a miskolciak abban reménykedtek, hogy hazai pályán övék lehet a három pont és a győzelem húsvétvasárnap. Nem így történt.

Fotó: Facebook/Diósgyőri VTK

A Diósgyőr szerezte meg a vezetést az első félidőben

A borsodi együttes március elején kinevezett új vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics döntetlennel kezdett az MTK otthonában, a legutóbbi két fordulóban azonban a borsodi csapat volt az egyetlen a mezőnyben, amely pont nélkül maradt, ráadásul közben 1-7-es gólkülönbséget hozott össze. 

A hazaiak most nagy elánnal kezdték a mérkőzést, s az első nagy helyzetük már az első félidő elején kialakult a Puskás Akadémia kapuja előtt: a 7. percben Sajbán kiszorított helyzetből lőtt tíz méterről, de Szappanos résen volt és kiütötte a labdát. Bő tíz perccel később Németh csapott le egy rosszul hazaadott labdára, Sentic kapus bizonytalan volt a kijövetelnél, de végül a hazaiak játékosa, Vallejo a gólvonal előtt még tisztázni tudott és kirúgta a labdát. 

A spanyol játékos a 19. percben már a Puskás Akadémia kapuja előtt vállalt főszerepet.

Roguljic jobb oldali szöglete után Szappanos elszámolta magát, túlszállt rajta a labda, ami az ötösön belül álló Vallejóról a kapu közepébe pattant. Orján hiába próbálta megakadályozni a hazaiak középpályását, megszerezte a vezetést a Diósgyőr. 

A Puskás Akadámia próbálkozott, de a felcsútiak kísérleteit kevés siker koronázta. A 42. percben Dárdai Palkó tizenhét méterről a kapuba bombázott, de les miatt nem adta meg a találatot a játékvezető. 

Lukács Dániel egyenlített, Nagy Zsolt megnyerte

A második félidő eleje rögtön hazai helyzettel indult. Kastrati huszonöt méterről leadott bombája alig két méterrel kerülte el a vendégek kapujának jobb felső sarkát. A következő bő húsz percben a kapu nem forgott veszélyben, majd a 70. percben Szatmári kapus mentett a ziccerben kiugró Dárdai elől. Alig két perccel később a magyar válogatott Lukács kiszorított helyzetből leadott lövése után suhant el a labda a Diósgyőr kapuja előtt.

Fotó: Puskás Akadémia

A 85. percben végül mégis sikerült kiegyenlítenie a vendég Puskás Akadémiának: Nissila harcolt a labdáért a tizenhatos előtt, amit végül Lukács hozott el. 

A válogatott támadó közel húsz méterről kilőtte a kapu bal oldalát a 85. percben. A pénteken a harmincadik születésnapját ünneplő csatár a tizennegyedik gólját szerezte a bajnokságban.

A fordítás után erőre kapott a felcsúti együttes, és a diósgyőriek vezető gólját szerző  Vallejo szabálytalansága után tizenegyest kaptak a vendégek. A VAR-ozás után Nagy Zsolt állt a labda mögé, és a válogatott játékos magabiztosan értékesítette a büntetőt a 93. percben. A hazaiak nem tudtak újabb gólt szerezni, így 2-1-re nyert a Puskás Akadémia. 

A borsodi alakulat hátránya így továbbra is négy pont az Újpesten egy ponttal gazdagodó MTK mögött, azaz kemény harc várható még a kiesés elkerülése érdekében a következő fordulókban.

NB I, 28. forduló

szombat:

vasárnap:

  • Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0), DVTK Stadion, 3105 néző, jv.: Antal P., gólszerzők: Vallejo (19.), ill. Lukács D. (85.), Nagy Zs. (90+3. – 11-esből)
  • Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 17.00
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

A tabella állását ide kattintva tekinthetik meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
