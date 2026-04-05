Összeomlás a végjátékban: a fontos győzelem kapujában bukott el a DVTK

A tavaszi szezon meglepetéscsapata, a Zalaegerszeg az NB I 28. fordulójának szombati nyitómérkőzésén hazai pályán nyert a Kisvárda ellen, a Kazincbarcika közelebb került a kieséshez, mivel a Paksi FC otthonában óriási verést kapott. A másik két veszélyeztetett csapat közül a kiesőhelyen álló Diósgyőr a három forduló óta nyeretlen Puskás Akadémiát fogadta vasárnap délután, a miskolciak abban reménykedtek, hogy hazai pályán övék lehet a három pont és a győzelem húsvétvasárnap. Nem így történt.

A Diósgyőr győzelmi reményekkel lépett pályára a Puskás Akadémia ellen Fotó: Facebook/Diósgyőri VTK

A Diósgyőr szerezte meg a vezetést az első félidőben

A borsodi együttes március elején kinevezett új vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics döntetlennel kezdett az MTK otthonában, a legutóbbi két fordulóban azonban a borsodi csapat volt az egyetlen a mezőnyben, amely pont nélkül maradt, ráadásul közben 1-7-es gólkülönbséget hozott össze.

A hazaiak most nagy elánnal kezdték a mérkőzést, s az első nagy helyzetük már az első félidő elején kialakult a Puskás Akadémia kapuja előtt: a 7. percben Sajbán kiszorított helyzetből lőtt tíz méterről, de Szappanos résen volt és kiütötte a labdát. Bő tíz perccel később Németh csapott le egy rosszul hazaadott labdára, Sentic kapus bizonytalan volt a kijövetelnél, de végül a hazaiak játékosa, Vallejo a gólvonal előtt még tisztázni tudott és kirúgta a labdát.

A spanyol játékos a 19. percben már a Puskás Akadémia kapuja előtt vállalt főszerepet.

Roguljic jobb oldali szöglete után Szappanos elszámolta magát, túlszállt rajta a labda, ami az ötösön belül álló Vallejóról a kapu közepébe pattant. Orján hiába próbálta megakadályozni a hazaiak középpályását, megszerezte a vezetést a Diósgyőr.

A Puskás Akadámia próbálkozott, de a felcsútiak kísérleteit kevés siker koronázta. A 42. percben Dárdai Palkó tizenhét méterről a kapuba bombázott, de les miatt nem adta meg a találatot a játékvezető.

Lukács Dániel egyenlített, Nagy Zsolt megnyerte

A második félidő eleje rögtön hazai helyzettel indult. Kastrati huszonöt méterről leadott bombája alig két méterrel kerülte el a vendégek kapujának jobb felső sarkát. A következő bő húsz percben a kapu nem forgott veszélyben, majd a 70. percben Szatmári kapus mentett a ziccerben kiugró Dárdai elől. Alig két perccel később a magyar válogatott Lukács kiszorított helyzetből leadott lövése után suhant el a labda a Diósgyőr kapuja előtt.