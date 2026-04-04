Labdarúgó NB I
Pintér Attila fiát hat perccel a beállása után lecserélték, majd mentők rohantak hozzá

A válogatottszünet után a 28. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I. A szombati játéknap első mérkőzésén az újonc Kisvárda nem tudott nyerni a Zalaegerszeg vendégeként, így a 2-0-s győzelmet ünneplő ZTE még tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát, ráadásul a dobogóra is fellépett.

2026. 04. 04. 16:25
Nyár végén a Kisvárda 2-1-re nyert Zalaegerszegen, szombaton a ZTE vissza akart vágni érte Forrás: Ztefc.hu
Az NB I tavaszi szezonját a Kisvárda és a Zalaegerszeg is jó formában kezdte, a középmezőny stabil tagjai lettek. A ZTE egyenesen február eleje óta őrzi veretlenségét, így a hajrához érve a dobogó megszerzése is reális célnak tűnik. Olyannyira, hogy a szombati győzelemmel (átmenetileg) a harmadik helyre lépett fel a zalai együttes. A két csapat korábbi két, idénybeli találkozóján összesen kilenc gól született, így április első magyar élvonalbeli bajnokiján is sok gólban reménykedhettek a szurkolók.

A ZTE vezetőedzőjeként Nuno Campos az első győzelemre szerette volna vezetni a zalaegerszegi csapatot a Kisvárda ellen az NB I-ben (Forrás: Ztefc.hu)

A ZTE idénybeli első sikerét szerezte a Kisvárda ellen

A több mint ötszáz kilométeres útjuk ellenére is a kisvárdaiak jóval veszélyesebben futballoztak az első félidőben, bár egyszer sem találták el a kaput. Jasmin Mesanovic, Bohdan Melnik és Nikola Radmanovac is elrontotta a saját helyzetét, majd a játékrész hajrájában Marko Matanovics lőtte mellé a közeli szabadrúgást. A túloldalon egy ígéretesnek tűnő beadást leszámítva nem kellett labdába érnie a vendégek kapusának.

Fordulás után aztán Popovics Ilija hibája meghozta az első gólt: a kapus rosszul vette át a hazagurított labdát, Maxsuell Alegria elvette tőle azt, a passza után pedig Joao Victor az üres kapuba lőtt (1-0). 

A találat a Kisvárda támadásait visszavetette, és 

a 61. percben már kétgólos volt a vendégek hátránya, miután Joao Victor kapufája után a kipattanó labdát Aiden Harangi a hálóba fejelte (2-0). 

A húszéves, amerikai–magyar játékos az első NB I-es mérkőzésén rögtön gólt szerzett, nem sokkal később viszont vállficam miatt le kellett cserélni őt. 

Aiden Harangi után Pintér Filip is pórul járt

A túloldalon Pintér Attila fia, Pintér Filip járt a második gól szerzőjéhez hasonlóan: a Kisvárda futballistája hat perccel a beállása után megsérült, így Révész Attila le is cserélte őt. A hosszabbításban a kispadon rosszul is lett, a játékvezetőnek félbe is kellett szakítania a találkozót, a mentők pedig ápolták őt a pálya mellett. Végül Pintér talpra állt, és saját lábán ment az öltözőbe.

Ami a találkozó végét illeti, a hajrában Szabó Szilárd helyzeténél volt a legközelebb a szabolcsi együttes a szépítéshez, de kimaradt, így 2-0-ra nyert a Zalaegerszeg. Sikerével a ZTE pontszámban utolérte az eggyel kevesebb mérkőzést lejátszott Debrecent, jobb gólkülönbsége miatt pedig már Nuno Campos együttese a harmadik a tabellán. A Révész Attila vezette Kisvárda maradt a hatodik pozícióban.

NB I, 28. forduló

szombat:

  • Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 3328 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Joao Victor (48.), Harangi (61.)
  • Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00
  • Újpest FC–MTK Budapest 19.30

vasárnap:

  • Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 14.30
  • Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 17.00
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
