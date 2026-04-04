Pintér Attila fiát hat perccel a beállása után lecserélték, majd mentők rohantak hozzá

Az NB I tavaszi szezonját a Kisvárda és a Zalaegerszeg is jó formában kezdte, a középmezőny stabil tagjai lettek. A ZTE egyenesen február eleje óta őrzi veretlenségét, így a hajrához érve a dobogó megszerzése is reális célnak tűnik. Olyannyira, hogy a szombati győzelemmel (átmenetileg) a harmadik helyre lépett fel a zalai együttes. A két csapat korábbi két, idénybeli találkozóján összesen kilenc gól született, így április első magyar élvonalbeli bajnokiján is sok gólban reménykedhettek a szurkolók.
A ZTE idénybeli első sikerét szerezte a Kisvárda ellen
A több mint ötszáz kilométeres útjuk ellenére is a kisvárdaiak jóval veszélyesebben futballoztak az első félidőben, bár egyszer sem találták el a kaput. Jasmin Mesanovic, Bohdan Melnik és Nikola Radmanovac is elrontotta a saját helyzetét, majd a játékrész hajrájában Marko Matanovics lőtte mellé a közeli szabadrúgást. A túloldalon egy ígéretesnek tűnő beadást leszámítva nem kellett labdába érnie a vendégek kapusának.
Fordulás után aztán Popovics Ilija hibája meghozta az első gólt: a kapus rosszul vette át a hazagurított labdát, Maxsuell Alegria elvette tőle azt, a passza után pedig Joao Victor az üres kapuba lőtt (1-0).
A találat a Kisvárda támadásait visszavetette, és
a 61. percben már kétgólos volt a vendégek hátránya, miután Joao Victor kapufája után a kipattanó labdát Aiden Harangi a hálóba fejelte (2-0).
A húszéves, amerikai–magyar játékos az első NB I-es mérkőzésén rögtön gólt szerzett, nem sokkal később viszont vállficam miatt le kellett cserélni őt.
Aiden Harangi után Pintér Filip is pórul járt
A túloldalon Pintér Attila fia, Pintér Filip járt a második gól szerzőjéhez hasonlóan: a Kisvárda futballistája hat perccel a beállása után megsérült, így Révész Attila le is cserélte őt. A hosszabbításban a kispadon rosszul is lett, a játékvezetőnek félbe is kellett szakítania a találkozót, a mentők pedig ápolták őt a pálya mellett. Végül Pintér talpra állt, és saját lábán ment az öltözőbe.
Ami a találkozó végét illeti, a hajrában Szabó Szilárd helyzeténél volt a legközelebb a szabolcsi együttes a szépítéshez, de kimaradt, így 2-0-ra nyert a Zalaegerszeg. Sikerével a ZTE pontszámban utolérte az eggyel kevesebb mérkőzést lejátszott Debrecent, jobb gólkülönbsége miatt pedig már Nuno Campos együttese a harmadik a tabellán. A Révész Attila vezette Kisvárda maradt a hatodik pozícióban.
NB I, 28. forduló
szombat:
- Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 3328 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Joao Victor (48.), Harangi (61.)
- Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00
- Újpest FC–MTK Budapest 19.30
vasárnap:
- Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 14.30
- Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 17.00
- ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
