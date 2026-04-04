Böde Dániel duplázott, korábbi válogatottbeli csapattársát három perc után lecserélték

Az NB I tavaszi szezonjában a Paksi FC és a Kolorcity Kazincbarcika SC sem szerepel jól, bár március közepén mindkét együttes megszakította hosszú nyeretlenségi sorozatát. Kuttor Attila csapata így is 11 ponttal volt lemaradva a bennmaradást érő 10. pozíciótól, míg a paksiak négypontos hátrányban üldözték a dobogós helyeket. Bognár György és tanítványai az idénybeli korábbi két találkozáskor egyaránt kapott gól nélküli győzelemnek örülhettek, és ez volt a Paks célja szombat délután is.

Bognár György csapata, a Paksi FC az NB I-es évadban megszerezte a maximális kilenc pontot a Kazincbarcika ellen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Paksi FC harmadszor is nyert a Kazincbarcika ellen

A Paks már a 14. percben megszerezte a vezetést: Gyurkits Gergő távoli lövését rossz helyre ütötte ki a kapus, Szendrei Ákos pedig a hálóba lőtt (1-0). Már a szünetre eldönthette volna a három pont sorsát a hazai csapat, de minden más helyzet kimaradt. A második félidő elején a vendégekhez beállt Berecz Zsombor is, de a korábbi magyar válogatott labdarúgó sérülés miatt három perccel később már el is hagyta a pályát.

A Kazincbarcika meg-megpróbált villanni, de Szendrei a 65. percben megduplázta a Paksi FC előnyét (2-0).

Makszim Puhtyejev szinte a semmiből szépített még (2-1), de a hajrában a csereként beállt Böde Dániel egy bombagóllal (3-1), majd egy üres kapus góllal (4-1) eldöntötte a találkozót. A hosszabbításban aztán egy, VAR segítségével megítélt tizenegyest is értékesített a Paks, a szintén csere Ádám Martin állította be az 5-1-es végeredményt.

Sikerével a Paks tovább zárkózott a dobogós helyekhez, a Kazincbarcikának pedig már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.