Böde Dániel duplázott, korábbi válogatottbeli csapattársát három perc után lecserélték

A labdarúgó NB I 28. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén az újonc Kazincbarcika 5-1-es vereséget szenvedett a Paksi FC vendégeként, így még nehezebb helyzetbe került a bennmaradásért vívott harcban, miközben Bognár György vezetőedző együttese tovább küzd a dobogós helyezésért.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 18:58
A Paksi FC tovább harcol az NB I dobogójáért Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Az NB I tavaszi szezonjában a Paksi FC és a Kolorcity Kazincbarcika SC sem szerepel jól, bár március közepén mindkét együttes megszakította hosszú nyeretlenségi sorozatát. Kuttor Attila csapata így is 11 ponttal volt lemaradva a bennmaradást érő 10. pozíciótól, míg a paksiak négypontos hátrányban üldözték a dobogós helyeket. Bognár György és tanítványai az idénybeli korábbi két találkozáskor egyaránt kapott gól nélküli győzelemnek örülhettek, és ez volt a Paks célja szombat délután is.

Bognár György csapata, a Paksi FC az NB I-es évadban megszerezte a maximális kilenc pontot a Kazincbarcika ellen

A Paksi FC harmadszor is nyert a Kazincbarcika ellen

A Paks már a 14. percben megszerezte a vezetést: Gyurkits Gergő távoli lövését rossz helyre ütötte ki a kapus, Szendrei Ákos pedig a hálóba lőtt (1-0). Már a szünetre eldönthette volna a három pont sorsát a hazai csapat, de minden más helyzet kimaradt. A második félidő elején a vendégekhez beállt Berecz Zsombor is, de a korábbi magyar válogatott labdarúgó sérülés miatt három perccel később már el is hagyta a pályát.

A Kazincbarcika meg-megpróbált villanni, de Szendrei a 65. percben megduplázta a Paksi FC előnyét (2-0). 

Makszim Puhtyejev szinte a semmiből szépített még (2-1), de a hajrában a csereként beállt Böde Dániel egy bombagóllal (3-1), majd egy üres kapus góllal (4-1) eldöntötte a találkozót. A hosszabbításban aztán egy, VAR segítségével megítélt tizenegyest is értékesített a Paks, a szintén csere Ádám Martin állította be az 5-1-es végeredményt.

Sikerével a Paks tovább zárkózott a dobogós helyekhez, a Kazincbarcikának pedig már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.

NB I, 28. forduló

szombat:

  • Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 3328 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Joao Victor (48.), Harangi (61.)
  • Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0), Fehérvári úti Stadion, 2410 néző, jv.: Hanyecz, gólszerzők: Szendrei (14., 65.), Böde (83., 89.), Ádám (95. – tizenegyesből), illetve Puhtyejev (80.)
  • Újpest FC–MTK Budapest 19.30

vasárnap:

  • Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 14.30
  • Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 17.00
  • ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
