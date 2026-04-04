Kabaréba illő gól Újpesten, az 57-szeres magyar válogatott védő is kellett hozzá + videó

Az MTK Budapest kilencmérkőzéses nyeretlenségi sorozattal ment a válogatottszünetre, az Újpest elleni párharcban viszont az elmúlt négy NB I-es összecsapáson idegenbeli csapat nyert, ez alapján Pinezits Máté együttese reménykedhetett a sikeres folytatásban. Szombaton a Szusza Ferenc Stadionban a két csapat történetének 233. egymás elleni élvonalbeli bajnokiját rendezték meg, és a múlt ellenére a Szélesi Zoltán irányításával az elmúlt hetekben magára találó újpestiek várták esélyesként a találkozót.

Az Újpest és az MTK is a kiesés elől menekült volna tovább

Az Újpest és az MTK is a kiesés elől menekült volna tovább

Az első tíz perc nem hozott helyzetet, ezen időszak végén mégis gólnak örülhetett a hazai közönség: egy előreívelt labdát Kádár Tamás akart hazafejelni Hegyi Krisztiánnak, ám az MTK kapusa már elmozdult, így reflexből beleütött a labdába, amely ezután az 57-szeres magyar válogatott védő testéről Aljosa Matko elé pattant, a góllövőlista vezetője pedig köszönte szépen, és az üres kapuba gurított (1-0).

A folytatásban is az Újpest volt veszélyesebb, a félidő felénél viszont Horváth Krisztofer kezezéséért tizenegyest kapott az MTK, és Molnár Ádin értékesítette is a büntetőt (1-1).

Az első félidő folytatása kevésbé volt eseménydús, fordulás után viszont mindkét csapaton érezhető volt, hogy szeretné megszerezni a három pontot. Igazán nagy helyzet ugyan nem volt, ám az iramra nem lehetett panasz. A 76. percben Kádár és Hegyi majdnem megismételte az első gól előtt látottakat, de végül a védő szögletre rúgta ki a labdát, majd dühösen rákiáltott a kapusra.

Egy-egy gól az utolsó percekben is

A hajrában az Újpest egyre veszélyesebbé vált, ennek eredménye pedig egy büntető lett Kovács Patrik szabálytalansága után – Horváth Krisztofer a tizenegyesből be is talált (2-1).

Banai Dávid bravúrjai is kellettek ahhoz, hogy ez sokáig győztes gólnak tűnjön, de végül nem lett az: a 95. percben egy bedobás után Jurek Gábor gurított a hazai kapuba (2-2).

Az Újpest a döntetlennel is már kilenc pontra van a kiesőzónától, míg az MTK a DVTK vasárnapi sikere esetén is egypontos előnnyel maradna a 10. helyen.