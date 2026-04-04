Kabaréba illő gól Újpesten, az 57-szeres magyar válogatott védő is kellett hozzá + videó

Az MTK Budapest kilencmérkőzéses nyeretlenségi sorozattal ment a válogatottszünetre, az Újpest elleni párharcban viszont az elmúlt négy NB I-es összecsapáson idegenbeli csapat nyert, ez alapján Pinezits Máté együttese reménykedhetett a sikeres folytatásban. Szombaton a Szusza Ferenc Stadionban a két csapat történetének 233. egymás elleni élvonalbeli bajnokiját rendezték meg, és a múlt ellenére a Szélesi Zoltán irányításával az elmúlt hetekben magára találó újpestiek várták esélyesként a találkozót.
Az Újpest és az MTK is a kiesés elől menekült volna tovább
Az első tíz perc nem hozott helyzetet, ezen időszak végén mégis gólnak örülhetett a hazai közönség: egy előreívelt labdát Kádár Tamás akart hazafejelni Hegyi Krisztiánnak, ám az MTK kapusa már elmozdult, így reflexből beleütött a labdába, amely ezután az 57-szeres magyar válogatott védő testéről Aljosa Matko elé pattant, a góllövőlista vezetője pedig köszönte szépen, és az üres kapuba gurított (1-0).
A folytatásban is az Újpest volt veszélyesebb, a félidő felénél viszont Horváth Krisztofer kezezéséért tizenegyest kapott az MTK, és Molnár Ádin értékesítette is a büntetőt (1-1).
Az első félidő folytatása kevésbé volt eseménydús, fordulás után viszont mindkét csapaton érezhető volt, hogy szeretné megszerezni a három pontot. Igazán nagy helyzet ugyan nem volt, ám az iramra nem lehetett panasz. A 76. percben Kádár és Hegyi majdnem megismételte az első gól előtt látottakat, de végül a védő szögletre rúgta ki a labdát, majd dühösen rákiáltott a kapusra.
Egy-egy gól az utolsó percekben is
A hajrában az Újpest egyre veszélyesebbé vált, ennek eredménye pedig egy büntető lett Kovács Patrik szabálytalansága után – Horváth Krisztofer a tizenegyesből be is talált (2-1).
Banai Dávid bravúrjai is kellettek ahhoz, hogy ez sokáig győztes gólnak tűnjön, de végül nem lett az: a 95. percben egy bedobás után Jurek Gábor gurított a hazai kapuba (2-2).
Az Újpest a döntetlennel is már kilenc pontra van a kiesőzónától, míg az MTK a DVTK vasárnapi sikere esetén is egypontos előnnyel maradna a 10. helyen.
NB I, 28. forduló
szombat:
- Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 3328 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Joao Victor (48.), Harangi (61.)
- Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-1 (1-0), Fehérvári úti Stadion, 2410 néző, jv.: Hanyecz, gólszerzők: Szendrei (14., 65.), Böde (83., 89.), Ádám (95. – tizenegyesből), illetve Puhtyejev (80.)
- Újpest FC–MTK Budapest 2-2 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 5131 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Matko (10.), Horváth (87. – tizenegyesből), illetve Molnár (23. – tizenegyesből), Jurek (95.)
vasárnap:
- Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 14.30
- Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 17.00
- ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
