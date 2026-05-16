Élő: vezet az ETO Kisvárdán, az ünnepre készülő győriek elfoglalták a stadiont

Kapusbravúrok

A 16. percben közel járt előnye megduplázásához a vendégcsapat, a középen ritmust váltó Schön betört a tizenhatoson belülre, de nem tudta elrúgni a labdát a jó ütemben kivetődő Popovics mellett, a várdai kapus lábában akadt el. A 20. percben a hazaiak egyenlíthettek volna, de a kilépő Melnyik jobbról, éles szögből leadott lövését is bravúrral hárított a meccs elején is főszerepet vállaló Petrás. A 32. percben Popovics parádézott, miután az előretörő Krpics jobbról Benbouali fejére ívelte a labdát, a közelről érkező, léc alá tartó fejest kipiszkálta a 20 esztendős ukrán.

Nem adta fel a Kisvárda

Hogy a szünetben közölték-e Vitális Milánékkal, hogy a Fradi döntetlenre állt, nem valószínű. Sokkal inkább arra kellett törekedniük a kisalföldieknek, hogy növeljék az előnyüket. Ehhez képest a meccs kezdését idézték az első percek, támadott a Kisvárda. Soltész Dominik ravasz szabadrúgását a sokadik bravúrjával ütötte ki Samuel Petrás a rövid felső sarok elől. Negyedóra elteltével rázta meg magát a passzívvá vált ETO: Stefulj labdaszerzése után a kifelé cselező Benbouali ballal a rövid sarok mellé-fölé tüzelt. Közben a Ferencváros megszerezte a vezetést a ZTE ellen, így csak a győzelem ért aranyat a győrieknek az utolsó félórához érve... Aztán futószalagon dolgozta és hagyta ki a helyzeteit a 2013-as bajnoki címe óta kényszerből a harmadosztályba is alámerült klub együttese.