Élő: vezet az ETO Kisvárdán, az ünnepre készülő győriek elfoglalták a stadiont

Az éllovas ETO FC Kisvárdán lép pályára a labdarúgó NB I utolsó fordulójában. Ha a győriek győznek vagy legalább annyi pontot szereznek, mint az egy ponttal mögöttük álló Ferencváros a Zalaegerszeg ellen, megszerzik a bajnoki címet. A kevesebb mint háromezer néző befogadására alkalmas Várkerti Stadiont ellepték a kisalföldi drukkerek. Samuel Petrás kapus bravúrjaival átvészelte a hazai rohamokat Borbély Balázs csapata, amely a 10. percben Benbouali góljával megszerezte a vezetést. Az ETO FC 2013 után lehet aranyérmes. Cikkünk folyamatosan frissül!

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 16. 17:07
Az ETO FC szurkolóin nem múlt a győriek aranyérme Fotó: Mirkó István
Ilyet sem gyakran látni: egy berohanó szurkoló hozott híreket Fotó: Mirkó István

Kapusbravúrok 

A 16. percben közel járt előnye megduplázásához a vendégcsapat, a középen ritmust váltó Schön betört a tizenhatoson belülre, de nem tudta elrúgni a labdát a jó ütemben kivetődő Popovics mellett, a várdai kapus lábában akadt el. A 20. percben a hazaiak egyenlíthettek volna, de a kilépő Melnyik jobbról, éles szögből leadott lövését is bravúrral hárított a meccs elején is főszerepet vállaló Petrás. A 32. percben Popovics parádézott, miután az előretörő Krpics jobbról Benbouali fejére ívelte a labdát, a közelről érkező, léc alá tartó fejest kipiszkálta a 20 esztendős ukrán. 

Samuel Petrás egyik legnagyobb védése Fotó: Mirkó István

Nem adta fel a Kisvárda

Hogy a szünetben közölték-e Vitális Milánékkal, hogy a Fradi döntetlenre állt, nem valószínű. Sokkal inkább arra kellett törekedniük a kisalföldieknek, hogy növeljék az előnyüket. Ehhez képest a meccs kezdését idézték az első percek, támadott a Kisvárda. Soltész Dominik ravasz szabadrúgását a sokadik bravúrjával ütötte ki Samuel Petrás a rövid felső sarok elől. Negyedóra elteltével rázta meg magát a passzívvá vált ETO: Stefulj labdaszerzése után a kifelé cselező Benbouali ballal a rövid sarok mellé-fölé tüzelt. Közben a Ferencváros megszerezte a vezetést a ZTE ellen, így csak a győzelem ért aranyat a győrieknek az utolsó félórához érve... Aztán futószalagon dolgozta és hagyta ki a helyzeteit a 2013-as bajnoki címe óta kényszerből a harmadosztályba is alámerült klub együttese. 

Njie addig térült-fordult, amíg lövőhelyzetbe került, de belsővel a lécet találta el 18 méterről. Majd az utolsó védőt megforgató Schön Szabolcs a gyengébik lábával lőtt 13 méterről, Popovics hihetetlen reflexszel fölé tolta. A kapu mögötti győri ultrák nem hittek a szemüknek!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
