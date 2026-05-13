A ZTE még komoly célokért küzd ebben az idényben: az utolsó fordulóban a bajnoki címre hajtó Ferencváros vendége lesz, ahol egy kedvező eredménnyel kiharcolhatja az európai kupaindulást. A felek nemrég találkoztak a Magyar Kupa fináléjában, a visszavágás lehetősége is fűtheti a zalaiakat.
Topligás klub csaphat le az NB I egyik meglepetéscsapatának edzőjére
Az Öltözőn Túl Facebook-oldal értesülése szerint távozhat az idény végén a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszeg vezetőedzője. Nuno Campos kiváló teljesítménye külföldön is felkeltette az érdeklődést, topligás csapat trénere lehet.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!