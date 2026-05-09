Tiszteletadás egy távozó nagy harcosnak

A mérce pedig magas lesz. A távozóban lévő miniszterelnök az „előbb filozófia, aztán politika” krédóját vallotta, rendszeresen fordított időt a politikatudomány tanulmányozására és hosszú távú nemzetstratégiában gondolkodott. Azon kevés politikusok egyike Európában, aki markánsan, kockázatot vállalva kinyilvánította, hogy a keresztény kultúra védelme és a gyökerekhez való tartozás nélkül megszűnik Európa. A polgári, konzervatív felfogáson nyugvó magyar modellt képviselte.

A magyar modell egyedisége megfogalmazása szerint abban állt, hogy magyarnak születni egy egyedi és különleges nemzethez való tartozás:

Olyan nyelven beszélsz, olyan észjárással helyezed el magadat a világban és a világot magadban, olyan igazságok és törvények szerint rendezed be az életedet, amely csak ránk jellemző. Ha magyarnak születtél, akkor egy veszélyeztetett fajtához tartozol, amelyet annyian, annyiféle módon és olyan hosszú időn keresztül akartak beszántani, hogy már a puszta létünk is politikai állásfoglalás.

A magyar nemzetnek a trianoni diktátum által 1920 után szomszédos államokban másodrangú állampolgári rangba kényszerített millióit a távozó miniszterelnök politikai mozgalma tekintette először a nemzeti megmaradás szerves részének. Folyamatosan támogatta intézményeiket, erősítette történelmi tudatukat és éreztette velük, hogy az anyaország őket egyenrangú polgárainak tekinti.

Ezzel szemben a ma felavatandó miniszterelnök legjobb esetben a dionüszoszi bon-vivant életfilozófiát képviseli. Nemzetstratégiáját, politikai programját még nem ismerjük. A Magyar nevet ugyan megörökölte elődeitől, de hogy a magyarság veszélyeztetettségét mennyire tudatosítja, heteken belül el fog dőlni.

A ma beiktatandő miniszterelnök választási kampánya során nemzeti zászlókat és trikolórokat használt díszletként, és úgy járta velük Erdélyt, a Felvidéket és a Vajdaságot, mintha folklórfesztiválra ment volna. A külhoni magyarság vezetőivel való választások utáni első tárgyalások során pedig rögtön megfenyegette őket és fegyelmezett politikai lojalitást követelt.

Az új miniszterelnöknek az EU-val való tárgyalásai során viszont színt kell vallania, és a migráció, a genderlobbi és a háború kérdéseiben az ö személyes döntése lesz, hogy a szakadék szélére állítja-e a magyarokat a többi európai nemzet mellé.