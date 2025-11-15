idezojelek
Vélemény

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

Deme Katalin avatarja
Deme Katalin
Cikk kép: undefined
romatörvényidentitás védelemNyílt Társadalom Alapítványokmagyarországimobilitásönkormányzat 2025. 11. 15. 6:56
Fotó: FABRICE COFFRINI

A közép- és kelet-európai romák társadalmi felzárkóztatása a rendszerváltás óta liberális emberjogvédelmi szervezetek gyámsága alá került. Azóta is folyik a versengés hálózatos képviseletükért és menedzselésükért. És mivel Trump elnök visszatérése óta a kirekesztettség és a hátrányos helyzetűség menedzselésének globális árfolyama stagnál, azok, akik létjogosultságukat erre az árfolyamra építik, most lázasan manipulálnak.

A washingtoni amerikai–magyar csúcstalálkozó napjaiban elhalkult a hír, hogy 

a Roma Parlament Polgárjogi Mozgalom 2025. november 5-én panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a helyi önazonosság védelméről szóló XLVIII. törvény ellen. A panasz tendenciózusan „cigánytörvényként” hivatkozik a szóban forgó jogszabályra, melyet 2025 júniusában fogadtak el. Lényege, hogy a helyi önkormányzatoknak nagyobb ellenőrzést biztosítson településeik jellege és fejlődése felett, ideértve a helyi közösség számára előnytelen népességmozgást és ingatlanvásárlást is.

Anélkül, hogy jogi elemzésbe mélyednénk, egyetérthetünk abban, hogy nincs tökéletes törvény, de a jogalkotók célja mindig a közjó szolgálata kell, hogy legyen. A több generáció alatt kialakult régiók arculata, a hozzájuk kötődő hagyományok és életmódok védelme – minden szépségükkel és hiányosságukkal együtt – ilyen közjó. De a támadások valójában nem erről szólnak, hanem a helyi identitás védelme hátterében rejlő szuverenista felfogásról. A törvény ugyanis kimondja, hogy

 a szabad lakóhelyválasztás jogának gyakorlása nem sértheti a magyarországi helyi közösségek saját identitásához való alapvető jogát. A nyílt társadalom eszméje felé helyezi a nemzeti érdekeket, ezért bélyegzik diszkriminatívnak, sőt fasisztának.

A látszat ellenére tehát a panasz aligha a romák alulról jövő kezdeményezése. Inkább a nyílt társadalom-hálózat újabb kampánya Magyarország ellen, amely egy roma szervezetet használt fel arra, hogy legitimitást adjon céljainak. Az összejátszás nyomon követhető a törvény elfogadása óta sokasodó támadásokból. Ezek legutóbbi felfedhető magyarországi láncszeme egy cikk, mely az Európai Bizottság által is támogatott liberális magyar portálon, a Qubiten jelent meg 2025. október 30-án. A szerző csupán néhány nappal a törvény elleni panasz benyújtása előtt arról értekezik, hogy a helyi identitás védelmének jogi szabályozása sérti a romák állampolgári egyenlőségét. Ezt egy tanulmánnyal támasztja alá, mely 2025. október 15-én jelent meg, szerzője pedig Angéla Kóczé, a CEU Roma Tanulmányok programjának adjunktusa. Témája „a faji kirekesztés legalizálása Európában”, és nem meglepő módon Magyarországot hozza fel elrettentő példaként.

„A romák kirekesztését normalizáló önazonossági törvény Európa alapvető értékeinek próbája” – áll a tanulmányban. Ebből az érvelésből természetesen az következik, hogy Európa alapvető értékei nem az önazonosságon alapulnak. A szerző megbotránkozik azon is, hogy az önkormányzatok által eddig szinte az összes elfogadott szabályozás alapvető pénzügyi kötelezettségeket, bizonyos képesítéseket, meglévő munkaviszonyt és büntetlen előéletet ír elő. 

Furcsállja továbbá, hogy a törvényt főként az olyan elnéptelenedő községekben alkalmazzák, ahol alacsonyak az ingatlanpiaci árak, de ahol a helyiek mégsem akarnak „bárkit” befogadni. Ez, állítja a tanulmány, nemcsak illegális, hanem erkölcsileg is elítélendő, mivel tagadja az egyenlő állampolgárság és az emberi méltóság alapelveit, amelyek az egész uniós jogrendszer alapját képezik.

A Nyílt Társadalom Alapítványok magyarországi hálózata által indított támadás az úgynevezett „cigánytörvény” ellen főként arra figyelmeztet, hogy a nemzeti identitás hangsúlyozása faji diszkrimináció vádjához vezethet. A támadások tehát nem fognak itt megállni. 

Ha egyes önkormányzatok úgy szabályozzák a külföldi népesség beáramlását, hogy a magyar nyelv ismeretétől teszik függővé az ingatlanvásárlást és letelepedést, idegengyűlölet miatt fogják őket beperelni.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De akár etnikai gyűlölet szításáért is indulhat a következő per, például a nyugat-magyarországi Rajka település ügyé­ben. Miért? Mert Rajka önkormányzata úgy döntött, hogy korlátozza a Szlovákiából ingázó munkavállalók tartózkodási engedélyét, akiket a kedvező ingatlanárak vonzanak oda. A tény, hogy Rajkának, amelynek 1990-ben csak háromezer lakosa volt, ma már több mint hétezer lakosa van, akiknek csak körülbelül 25 százaléka rajkai születésű, a vádban figyelmen kívül lesz hagyva.

Nyilvánvaló, hogy a „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják. Ezek az erők ellenségesek a nemzetállamokkal szemben, és alá akarják ásni a közép- és kelet-euró­pai országok együttműködését az EU migrációs kvótáival szemben.

A tét magas, hiszen a helyi identitás védelme külső hatá­raink védelmének a bástyája. A magyar romáknak viszont nem volna szabad hagyniuk, hogy a nyílt társadalom-hálózat bábként kezelje őket. A magyarországi helyi önkormányzatoknak biztosított nagyobb döntéshozatali jogkör nem a romák mobilitási jogainak korlátozását szolgálja, hanem a helyi közösségek történelmi identitásának megőrzését. Ez pedig a folyamatosan ott élő, a helyi önazonosság szerves részét képező romák érdeke is.

A szerző az MCC Brussels vezető kutatója

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekkronopolitikai

Robert C. Castel: Az idő mint hadszíntér

Robert C. Castel avatarja

Az orosz–ukrán háború kronopolitikája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu