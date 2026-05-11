Brüsszel megnyithatja az utat a génmódosított élelmiszerek előtt Európában

A jelenlegi uniós GMO-szabályozás még 2001-ben született, jóval az új génszerkesztési technológiák megjelenése előtt. Az Európai Parlament szerint emiatt a mostani rendszer nem tud megfelelő különbséget tenni az egyszerűbb és az összetettebb genetikai módosítások között.

Az új szabályozás két kategóriába sorolná az NGT-vel módosított növényeket. Az NGT–1 kategóriába azok a növények kerülnének, amelyeknél csak kisebb genetikai módosítás történt, és ezek a változások hagyományos nemesítéssel vagy természetes mutációval is létrejöhettek volna. Ezeket a jövőben hagyományos növényként kezelnék, így enyhébb szabályok vonatkoznának rájuk. A tervezet szerint ezeknél megszűnhetne a kötelező GMO-jelölés a boltokban kapható végtermékeken.

Az NGT–2 kategóriába azok a növények tartoznának, amelyeknél összetettebb genetikai módosítás történt. Ezekre továbbra is a jelenlegi szigorú GMO-szabályozás lenne érvényes, vagyis megmaradna a kötelező kockázatértékelés, engedélyeztetés, jelölés és nyomon követhetőség.