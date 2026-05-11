Brüsszel megnyithatja az utat a génmódosított élelmiszerek előtt Európában

Mindenki készüljön, alapjaiban változhat meg, milyen élelmiszer kerül a boltok polcaira és a magyar családok asztalára! Brüsszel olyan új szabályozást készít elő, amely megkönnyítheti a génmódosított növények európai elterjedését, miközben bizonyos esetekben még a kötelező GMO-jelölés is eltűnhetne a termékekről. A támogatók szerint az új technológia ellenállóbb és hatékonyabb növényeket hozhat, a kritikusok viszont attól tartanak, hogy az európai fogyasztók egyre nehezebben tudják majd eldönteni, pontosan mi kerül a tányérjukra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 15:29
Greenpeace aktivisták kukoricát dobálnak az új GMO-k ellenes tiltakozás során (Fotó: AFP)
A jelenlegi uniós GMO-szabályozás még 2001-ben született, jóval az új génszerkesztési technológiák megjelenése előtt. Az Európai Parlament szerint emiatt a mostani rendszer nem tud megfelelő különbséget tenni az egyszerűbb és az összetettebb genetikai módosítások között.

Az új szabályozás két kategóriába sorolná az NGT-vel módosított növényeket. Az NGT–1 kategóriába azok a növények kerülnének, amelyeknél csak kisebb genetikai módosítás történt, és ezek a változások hagyományos nemesítéssel vagy természetes mutációval is létrejöhettek volna. Ezeket a jövőben hagyományos növényként kezelnék, így enyhébb szabályok vonatkoznának rájuk. A tervezet szerint ezeknél megszűnhetne a kötelező GMO-jelölés a boltokban kapható végtermékeken.

Az NGT–2 kategóriába azok a növények tartoznának, amelyeknél összetettebb genetikai módosítás történt. Ezekre továbbra is a jelenlegi szigorú GMO-szabályozás lenne érvényes, vagyis megmaradna a kötelező kockázatértékelés, engedélyeztetés, jelölés és nyomon követhetőség.

Az Európai Parlament hangsúlyozza: az NGT–1 kategóriába nem kerülhetnének olyan növények, amelyeket gyomirtószer-toleranciára vagy rovarölő tulajdonságokra módosítottak. 

Emellett egyik kategóriába tartozó növényeket sem lehetne ökológiai gazdálkodásban használni.

Az EU szerint az új génszerkesztési technológiák ellenállóbb, kevesebb növényvédő szert és műtrágyát igénylő növényfajták kifejlesztését tehetik lehetővé, ami javíthatná az európai mezőgazdaság versenyképességét és csökkenthetné az importfüggőséget.

A kritikusok ugyanakkor attól tartanak, hogy az enyhébb szabályozás gyengítheti a fogyasztói tájékoztatást, és hosszabb távon növelheti a génmódosított növények arányát az európai mezőgazdaságban.

Az Európai Parlament várhatóan 2026 nyarán fogadhatja el az új szabályozást, amely a tervek szerint 2028 közepétől léphet hatályba.

