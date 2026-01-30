A szuverenitás génmódosító ellenségei: mit tehetünk az új génkezelési technikák bevezetése ellen

Az Európai Unió jogalkotási gépezete az elmúlt két és fél évben egy olyan szabályozás előkészítésén dolgozott, amely gyökeresen alakítaná át a kontinens mezőgazdaságát. A brüsszeli bürokrácia és a multinacionális biotechnológiai cégek lobbiereje hajtotta folyamat célja, hogy az új génkezelési eljárásokkal (NGT) létrehozott növényeket kivonják a jelenleg érvényes, a génmódosított termékekre vonatkozó, szigorú engedélyezési és ellenőrzési mechanizmusok felügyelete alól.

Nem tudományellenségről van szó. A génmódosítás mint eszköz légüres térben nem elvetendő. Az NTG-k egy ilyen jogszabályi környezetben azonban olyan kockázatokat hordozhatnak, amik extrém esetben akár teljes ökoszisztémák felborulásához is vezethetnek. (Fotó: 123RF)

Alkotmányos védelmünk és a brüsszeli génmódosító úthenger

A génmódosított növényeket két elkülönített kategóriába sorolnák:

Az NGT–1 csoportba azok a növények kerülnének, amikben a beavatkozások száma nem haladja meg a húszat. Ezeket a hagyományos nemesítéssel egyenértékűnek tekintenék, így mentesülnének a szigorú engedélyezés, a kockázatértékelés és a nyomonkövethetőség feltételei alól. Az ebbe a kategóriába tartozó növények termesztését tagállami szinten (elméletileg) nem lehetne korlátozni. Ezzel szemben az NGT–2 kategóriába a húsznál több módosításon átesett növények tartoznának, amiknél megmaradnának a korábbi, szigorúbb előírások. Kőrösi Levente, az Agrárminisztérium biodiverzitás- és génmegőrzési főosztályának vezetője az Indexnek adott nyilatkozatában rámutatott: „akár már öt módosítás is hordozhat súlyos és végleges kockázatokat, de előfordulhat az is, hogy huszonkét változtatás teljesen ártalmatlan”. A lényeg tehát nem a beavatkozások mennyiségében keresendő, hanem a létrejövő új tulajdonságok jellegében. A tervezett szabályozás azonban éppen erről a szakmai szempontról feledkezik meg.

Az alaptörvény mást mond

Magyarország számára ez a kérdés nem csupán agrártechnikai, de szuverenitási ügy is. A kettő persze nem választható el egymástól. Hazánk alaptörvénye egyértelműen rögzíti a GMO-mentes, a testi és lelki egészséget lehetővé tevő élelmiszerekhez kapcsolódó jogot.

Az Alaptörvény XX. cikke.

A tervezett uniós rendelet azonban felülírná ezt a nemzeti akaratot, elvéve a tagállamoktól a jogot, hogy saját területükön megtiltsák ezen növények termesztését.

A téma súlyosságáról és a civil szféra aggodalmairól Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetségének (MTVSZ) társelnöke beszélt a Magyar Nemzetnek. A szakember, aki a kémiai tudományok világából érkezett a környezetvédelembe, több mint két évtizede küzd a fenntartható jövőért a szervezet Üllői úti irodájából.

Ha elfogadják a rendeletet, Magyarországnak be kell perelnie az EU jogszabályalkotóit az Európai Bíróságon. Véleményünk szerint az Európai Unió döntéshozói számos ponton sértik meg az EU-jogot a rendelet meghozatalakor. Nem veszik figyelembe az elővigyázatosság elvét, amikor engedélyezési eljárások nélkül engedik termeszteni az új génkezelési technikákkal előállított növényeket

– figyelmeztet Farkas István Tamás.