Génpiszkált szemét Ukrajnából

Legutóbb szigeteltem egy keveset, pedig akkor még annyi volt csupán a hír, hogy nem lesz többé Sziget fesztivál. Azóta felgyorsultak az események. Színre lépett az egyik alapító, a sikeres üzletember Gerendai Károly, a Fővárosi Közgyűlés nagy része tartózkodott mentés ügyben, majd a rákövetkező éjszaka a fóbiások legújabb megváltójelöltje álmot látott és reggel már el is készült a kettejüket ábrázoló fotográfia, ami azóta szépen hasít az interneten.

Jelen állás szerint tehát mégis megmenekül a gazdag fiatalok egyik legnagyobb seregszemléje, ami tagadhatatlanul megdobja kissé a büdzsét. Ez persze szintén fontos, ha már kulturális, művészeti értelemben elveszítette jelentőségét. Az viszont felettébb érdekes, hogy miként és miért indult hanyatlásnak az egykor virágzó fesztiválbiznisz. Megszűnt a Volt és a Balaton Sound, megingott a Sziget is. Utóbbi külföldi tulajdonosa állítólag azért dobta be a törülközőt, mert az előző két esemény veszteségesnek bizonyult.

Hogy hogyan sikerült ezt elérni egy minden szegmensében piszkosul drága rendezvénnyel, az számomra rejtély. A nullszaldót még érteném, annak komoly hagyományai vannak az üzleti életben, de ez… Na mindegy is.

Mindeközben azt a megfigyelést tettem, hogy bizonyos nők olyanok, mintha futószalagon állítanák elő őket valahol. A frizura, a smink, a karakter, a beszédmód és a beágyazottság egyaránt kísérteties hasonlóságot mutat és láthatóan gazdagok. Nálunk is voltak momentumaik és Észtországtól Dá­niáig ugyanaz a trend. Egyikük, az európai ügyekért felelős dán miniszter, Marie Bjerre az ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért) brüsszeli kongresszusán interjút adott az ukrán Telegraph-nak, amelyben hosszasan értekezett többek között Ukrajna EU-csatlakozási folyamatáról, a magyar vétóról és az uniós döntéshozatal reformjának szükségességéről.

Mivel ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni, nem akarom tovább egyedül cipelni a terhet, így egy részét megosztom. De előbb azzal kezdeném, hogy ezek az emberek előszeretettel hangoztatják, hogy ők erkölcsi alapon politizálnak. Miközben áltatják, átverik, ámítják és tüzelik a szerencsétlen ukránokat, akik százezerszám esnek el a fronton vagy éppen egy biciklitárolóban. Természetesen a jól fizető állásaikból harcolnak az utolsó ukránig. Na de nézzük a szövegtestet magát!