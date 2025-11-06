idezojelek
Génpiszkált szemét Ukrajnából

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
gmodiktátumUkrajnaEurópai Bizottság 2025. 11. 06.
Legutóbb szigeteltem egy keveset, pedig akkor még annyi volt csupán a hír, hogy nem lesz többé Sziget fesztivál. Azóta felgyorsultak az események. Színre lépett az egyik alapító, a sikeres üzletember Gerendai Károly, a Fővárosi Közgyűlés nagy része tartózkodott mentés ügyben, majd a rákövetkező éjszaka a fóbiások legújabb megváltójelöltje álmot látott és reggel már el is készült a kettejüket ábrázoló fotográfia, ami azóta szépen hasít az interneten.

Jelen állás szerint tehát mégis megmenekül a gazdag fiatalok egyik legnagyobb seregszemléje, ami tagadhatatlanul megdobja kissé a büdzsét. Ez persze szintén fontos, ha már kulturális, művészeti értelemben elveszítette jelentőségét. Az viszont felettébb érdekes, hogy miként és miért indult hanyatlásnak az egykor virágzó fesztiválbiznisz. Megszűnt a Volt és a Balaton Sound, megingott a Sziget is. Utóbbi külföldi tulajdonosa állítólag azért dobta be a törülközőt, mert az előző két esemény veszteségesnek bizonyult.

Hogy hogyan sikerült ezt elérni egy minden szegmensében piszkosul drága rendezvénnyel, az számomra rejtély. A nullszaldót még érteném, annak komoly hagyományai vannak az üzleti életben, de ez… Na mindegy is.

Mindeközben azt a megfigyelést tettem, hogy bizonyos nők olyanok, mintha futószalagon állítanák elő őket valahol. A frizura, a smink, a karakter, a beszédmód és a beágyazottság egyaránt kísérteties hasonlóságot mutat és láthatóan gazdagok. Nálunk is voltak momentumaik és Észtországtól Dá­niáig ugyanaz a trend. Egyikük, az európai ügyekért felelős dán miniszter, Marie Bjerre az ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért) brüsszeli kongresszusán interjút adott az ukrán Telegraph-nak, amelyben hosszasan értekezett többek között Ukrajna EU-csatlakozási folyamatáról, a magyar vétóról és az uniós döntéshozatal reformjának szükségességéről.

Mivel ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni, nem akarom tovább egyedül cipelni a terhet, így egy részét megosztom. De előbb azzal kezdeném, hogy ezek az emberek előszeretettel hangoztatják, hogy ők erkölcsi alapon politizálnak. Miközben áltatják, átverik, ámítják és tüzelik a szerencsétlen ukránokat, akik százezerszám esnek el a fronton vagy éppen egy biciklitárolóban. Természetesen a jól fizető állásaikból harcolnak az utolsó ukránig. Na de nézzük a szövegtestet magát!

„Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját, függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg, vagy egy új.” Aha. Nos, a remény hal meg utoljára, és közben ezerrel tolják az egyre fogyatkozó szekta szekerét. „Helytelennek tartom, hogy egy ország visszaél a vétójogával, és pontosan ez történik most.” Csak szólok, Magyarország nem visszaél, hanem élni szeretne, lehetőleg békében. És a saját jól felfogott érdekeit védi, és ehhez természetesen joga van. Egyébként Ukrajna éppen háborúban áll, ha nem tűnt volna fel elsőre. Konkrétan egy atomhatalommal. Ennek ellenére (és a barátságtalan lépések ellenére) a magyar kormány stratégiai partnerséget ajánl megfontolásra. Miközben a fél Balkán évek óta várakozik az EU-tagságra. Amit a történelem ismeretében megadni több mint ajánlatos lenne.

„Ukrajna számos előnnyel rendelkezik. Az egyik a versenyképes és produktív agrárszektor, amely megerősíti majd az EU élelmezésbiztonságát és erősíti az unió pozícióit a világpiacon.” Komolyan megáll az eszem. Ezeket egyedül tetszik kitalálni, vagy segítenek mások is? Drága hölgy, az van, hogy Ukrajna termőföldjeinek egy részét éppen lánctalpasok szaggatják miszlikre. Egy másik része pedig sajnos már nem is az övék. Felvásárolták azok a multik, akiknek az érdekében kegyed mindezt összehordja.

Élelmezésbiztonság. Ez tényleg hihetetlen. Ön, amennyiben megkívánja, egye csak bátran azt a csomó génpiszkált szemetet, amit ott összeberhelnek, de engem, ha egy mód van rá, hagyjon meg az eddigi élelmiszer-bizonytalanságomban. Jól van az így. De amennyiben lehetséges, hagyja békén a komplett magyar mezőgazdaságot is. Amit Ukrajna csatlakozása tönkretenne. Önt ez bizonyára teljesen hidegen hagyja, de van egy rossz hírem. A dánt is. Persze lehet, hogy ez sem érdekli. Csak fújja ezt a szörnyű szöveget, akár a többi önhöz hasonló nő a futószalagról. Ukrán (és orosz) nők, anyák, feleségek és lányok zokogása közben.

