Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

orosz-ukrán háborúmegosztottságVolodimir Zelenszkijdelegáció

Megosztottság van az ukrán tárgyalódelegációban?

Volodimir Zelenszkij szerint alaptalan az a sajtóértesülés, amely szerint nézeteltérések alakultak volna ki az ukrán tárgyalódelegációban. Az ukrán elnök az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint orosz narratívának nevezte a megosztottságról szóló állításokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:47
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián Fotó: AFP/THOMAS KIENZLE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij határozottan cáfolta az The Economist azon értesülését, amely szerint nézeteltérések alakultak ki Ukrajna tárgyalódelegációján belül. Az ukrán államfő a Clash Reportnak adott interjúban úgy fogalmazott: sértőnek tartja a brit lap állításait. Mint mondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy az ukrán–amerikai, illetve az esetleges orosz–ukrán kommunikációs csatornák egységes formában működjenek.

Még három év háború jöhet – az ukrán elnök belső köre már erre készül
Még három év háború jöhet – az ukrán elnök belső köre már erre készül. Fotó: AFP

Amit a The Economist ír, az elég sértő. Mindent megteszek azért, hogy az ukránok és az amerikaiak közötti, sőt akár az oroszok és az ukránok közötti kommunikáció is egységes keretben történjen

 – idézte az Ukrainszka Pravda Zelenszkijt.

Az elnök szerint a brit hetilap valójában egy orosz narratívát ismétel. Úgy vélekedett: Moszkva folyamatosan próbálja megosztani az ukrán felet, és a megosztottságról szóló állítások ezt a célt szolgálják.

Zelenszkij arra is emlékeztetett, hogy Oroszország a donbaszi ukrán csapatok kivonását követeli, hogy így érje el azt, amit a harctéren évek alatt sem tudott. A „gyors béke” szerinte az orosz elképzelés arról, miként lehetne gyorsan megszerezni a térséget további személyi veszteségek nélkül.

Az államfő hangsúlyozta azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök kellően erős ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra.

A The Economist február közepén arról számolt be, hogy állítólag nézeteltérések vannak az ukrán tárgyalócsapaton belül. A cikk szerint egyes tárgyalók – köztük Kirilo Budanov – gyors megállapodást támogatnának Oroszországgal amerikai közvetítéssel, míg mások, az elnöki hivatal korábbi vezetőjéhez, Andrii Jermak kötődő kör, óvatosabb megközelítést képvisel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna az összeomlás szélén, a háború évtizedekre tönkretette az országot

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfegyőr

Ez is NER-es, mi?

Bayer Zsolt avatarja

Várom, hogy NoÁr meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu