Megosztottság van az ukrán tárgyalódelegációban?

Az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij határozottan cáfolta az The Economist azon értesülését, amely szerint nézeteltérések alakultak ki Ukrajna tárgyalódelegációján belül. Az ukrán államfő a Clash Reportnak adott interjúban úgy fogalmazott: sértőnek tartja a brit lap állításait. Mint mondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy az ukrán–amerikai, illetve az esetleges orosz–ukrán kommunikációs csatornák egységes formában működjenek.
Amit a The Economist ír, az elég sértő. Mindent megteszek azért, hogy az ukránok és az amerikaiak közötti, sőt akár az oroszok és az ukránok közötti kommunikáció is egységes keretben történjen
– idézte az Ukrainszka Pravda Zelenszkijt.
