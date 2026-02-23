Megosztottság van az ukrán tárgyalódelegációban?

Az elnök szerint a brit hetilap valójában egy orosz narratívát ismétel. Úgy vélekedett: Moszkva folyamatosan próbálja megosztani az ukrán felet, és a megosztottságról szóló állítások ezt a célt szolgálják.

Zelenszkij arra is emlékeztetett, hogy Oroszország a donbaszi ukrán csapatok kivonását követeli, hogy így érje el azt, amit a harctéren évek alatt sem tudott. A „gyors béke” szerinte az orosz elképzelés arról, miként lehetne gyorsan megszerezni a térséget további személyi veszteségek nélkül.