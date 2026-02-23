Vlagyimir PutyinOroszországorosz-ukrán háborúkitüntetés

Putyin kiterítette a lapjait: ezért harcol Oroszország

Az orosz államfő egy díjátadó ünnepségén kijelentette, hogy Oroszország a jövőjéért, az igazságért és a függetlenségéért harcol. Vlagyimir Putyin méltatta a katonáinak helytállását, és kiemelte a különleges katonai művelet övezetében tanúsított bátorságukat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 11:11
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin a hősök díjátadó ünnepségén kijelentette: Oroszország a jövőjéért, az igazságért és a függetlenségéért harcol – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.

Vlagyimir Putyin támogatásáról biztosította a fronton harcolók hozzátartozóit
Vlagyimir Putyin támogatásáról biztosította a fronton harcolók hozzátartozóit (Fotó: AFP)

Ma a Kremlben nem csupán nagy tapasztalattal és kifogástalan kiképzéssel rendelkező szakemberek gyűltek össze. Olyan parancsnokok ők, akik a katonai művelet kezdetétől fogva együtt harcoltak katonáikkal, osztozva minden megpróbáltatásban bajtársaikkal. Olyan emberek, akiknek erős erkölcsi elveik és eszméik vannak – Oroszország igazi hazafiai.

Az elnök megjegyezte, hogy az orosz katonák összehangoltan és hatékonyan cselekszenek a különleges katonai művelet övezetében, határozottan kiállva hazájukért. Bátorságuk és elszántságuk segítette őket abban, hogy a legnehezebb térségekben és irányokban is sikeresen hajtsanak végre műveleteket.

Vlagyimir Putyin a támogatásáról biztosította a harcolók hozzátartozóit:

Kérem, adják át őszinte támogatásomat családjuknak és barátaiknak, valamint mindazoknak, akik várják, aggódnak és féltik önöket.

Az államfő egyúttal köszöntötte a katonákat a haza védőinek napja alkalmából, és megköszönte szolgálatukat, az eskühöz való hűségüket, valamint őseik számos nemzedékének örökségét.

Gratulálok ehhez az ünnephez, amelyet az utóbbi években különös büszkeséggel és hálával ünneplünk. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok iránt, akik életük kockáztatásával, bátorsággal és hősiességgel, Oroszország és népünk iránti szeretettel teljesítik katonai kötelességüket a különleges katonai művelet övezetében, őrködnek határaink felett és biztosítják a stratégiai egyensúlyt.

Az elnök két katonát is érdemrenddel tüntetett ki. Később az államfő koszorút helyezett el a Kreml falánál található ismeretlen katona sírjánál, és egyperces néma csenddel tisztelgett az elesett katonák emléke előtt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu