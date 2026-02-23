Ma a Kremlben nem csupán nagy tapasztalattal és kifogástalan kiképzéssel rendelkező szakemberek gyűltek össze. Olyan parancsnokok ők, akik a katonai művelet kezdetétől fogva együtt harcoltak katonáikkal, osztozva minden megpróbáltatásban bajtársaikkal. Olyan emberek, akiknek erős erkölcsi elveik és eszméik vannak – Oroszország igazi hazafiai.

Az elnök megjegyezte, hogy az orosz katonák összehangoltan és hatékonyan cselekszenek a különleges katonai művelet övezetében, határozottan kiállva hazájukért. Bátorságuk és elszántságuk segítette őket abban, hogy a legnehezebb térségekben és irányokban is sikeresen hajtsanak végre műveleteket.

Vlagyimir Putyin a támogatásáról biztosította a harcolók hozzátartozóit:

Kérem, adják át őszinte támogatásomat családjuknak és barátaiknak, valamint mindazoknak, akik várják, aggódnak és féltik önöket.

Az államfő egyúttal köszöntötte a katonákat a haza védőinek napja alkalmából, és megköszönte szolgálatukat, az eskühöz való hűségüket, valamint őseik számos nemzedékének örökségét.

Gratulálok ehhez az ünnephez, amelyet az utóbbi években különös büszkeséggel és hálával ünneplünk. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok iránt, akik életük kockáztatásával, bátorsággal és hősiességgel, Oroszország és népünk iránti szeretettel teljesítik katonai kötelességüket a különleges katonai művelet övezetében, őrködnek határaink felett és biztosítják a stratégiai egyensúlyt.

⚡️Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества!



В церемонии принял участие министр обороны Андрей Белорусов! pic.twitter.com/lciD8y9ePy — Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) February 23, 2026

Az elnök két katonát is érdemrenddel tüntetett ki. Később az államfő koszorút helyezett el a Kreml falánál található ismeretlen katona sírjánál, és egyperces néma csenddel tisztelgett az elesett katonák emléke előtt.

