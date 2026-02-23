Vlagyimir Putyin a hősök díjátadó ünnepségén kijelentette: Oroszország a jövőjéért, az igazságért és a függetlenségéért harcol – számolt be cikkében a Ria Novosztyi.
Putyin kiterítette a lapjait: ezért harcol Oroszország
Az orosz államfő egy díjátadó ünnepségén kijelentette, hogy Oroszország a jövőjéért, az igazságért és a függetlenségéért harcol. Vlagyimir Putyin méltatta a katonáinak helytállását, és kiemelte a különleges katonai művelet övezetében tanúsított bátorságukat.
Ma a Kremlben nem csupán nagy tapasztalattal és kifogástalan kiképzéssel rendelkező szakemberek gyűltek össze. Olyan parancsnokok ők, akik a katonai művelet kezdetétől fogva együtt harcoltak katonáikkal, osztozva minden megpróbáltatásban bajtársaikkal. Olyan emberek, akiknek erős erkölcsi elveik és eszméik vannak – Oroszország igazi hazafiai.
Az elnök megjegyezte, hogy az orosz katonák összehangoltan és hatékonyan cselekszenek a különleges katonai művelet övezetében, határozottan kiállva hazájukért. Bátorságuk és elszántságuk segítette őket abban, hogy a legnehezebb térségekben és irányokban is sikeresen hajtsanak végre műveleteket.
Vlagyimir Putyin a támogatásáról biztosította a harcolók hozzátartozóit:
Kérem, adják át őszinte támogatásomat családjuknak és barátaiknak, valamint mindazoknak, akik várják, aggódnak és féltik önöket.
Az államfő egyúttal köszöntötte a katonákat a haza védőinek napja alkalmából, és megköszönte szolgálatukat, az eskühöz való hűségüket, valamint őseik számos nemzedékének örökségét.
Gratulálok ehhez az ünnephez, amelyet az utóbbi években különös büszkeséggel és hálával ünneplünk. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok iránt, akik életük kockáztatásával, bátorsággal és hősiességgel, Oroszország és népünk iránti szeretettel teljesítik katonai kötelességüket a különleges katonai művelet övezetében, őrködnek határaink felett és biztosítják a stratégiai egyensúlyt.
Az elnök két katonát is érdemrenddel tüntetett ki. Később az államfő koszorút helyezett el a Kreml falánál található ismeretlen katona sírjánál, és egyperces néma csenddel tisztelgett az elesett katonák emléke előtt.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kényszersorozás: a földön rángatták az ukrán férfit Zelenszkij emberrablói
Mára egyre nyilvánvalóbb, mennyire kétségbeesett Zelenszkij.
Szijjártó Péter: Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel játszik össze
A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes – közölte a tárcavezető.
Brüsszel ismét az ukránok oldalára állt
Orbán Viktor keményen kiáll hazánk érdekeiért.
Ukrajna pénzzel és fegyverrel való kitömését sürgeti Magyar Péter pártcsaládja
Több pénzt s több fegyvert Ukrajnának.
