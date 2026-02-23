UkrajnaBarátság kőolajvezetékVolodimir Zelenszkij

Sajátjai leplezték le Zelenszkij durva tervét a Barátság kőolajvezeték megtámadásáról + videó

Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója szerint kiszámított akcióról van szó a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök célja, hogy a kialakult ellátási káosz közepette egy számára kedvező jelöltet válasszanak meg Magyar Péter személyében.

2026. 02. 23. 9:36
„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzináremelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán. 

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig az európai hitel nélkül, azonban Orbán Viktor a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel. 

Egy benzinárugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízeltermékből

– fogalmazott a volt tanácsadó. 

Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végzett Szoszkin szerint. 

A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik

– fogalmazott. 

Szoszkin szerint egyébként egyértelmű, hogy most már  közvetlen összecsapás zajlik, ha pedig Orbán nyer a választáson, akkor Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.

Jól láthatóan tehát Ukrajna a magyar választások befolyásolása végett döntött úgy, hogy nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mindezt azért, hogy a számukra kedvező jelöltet támogassák. Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanis – ahogy arra Szoszkin is rávilágít – nem tartanának ellen Ukrajnának és feltétlenül támogatnák. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

