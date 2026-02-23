Sajátjai leplezték le Zelenszkij durva tervét a Barátság kőolajvezeték megtámadásáról + videó

„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzináremelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán.

Oleg Szoszkin szerint Zelenszkij kiszmított akciót hajt végre (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig az európai hitel nélkül, azonban Orbán Viktor a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.

Egy benzinárugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízeltermékből

– fogalmazott a volt tanácsadó.

Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végzett Szoszkin szerint.