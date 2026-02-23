Orbán ViktorUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: Magyarország üzemanyag-ellátását sikerült megvédenünk

Magyarország üzemanyag-ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet – írta hétfőn Orbán Viktor.

2026. 02. 23. 7:29
Orbán Viktor miniszterelnök Miniszterelnöki Sajtóiroda
„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök. Magyarország üzemanyag-ellátását sikerült megvédenünk. Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk. Neki is tudnia kell: 

Magyarország támadásával csak veszíthet

– írta Orbán Viktor hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök aláhúzta: bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

„Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett. 

Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresükre emelkednének. 

Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás” – zárta bejegyzését a kormányfő. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
 

