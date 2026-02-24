Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért itt az ideje, hogy Brüsszel elvegye Magyarország vétójogát.
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Egy ukrán politikai elemző bírálta az Európai Unió döntéshozatalát, és hosszasan taglalta, hogy Magyarország rendre megakasztja a folyamatokat. A megoldás szerinte az lenne, ha elvennék a vétójogot hazánktól. Orbán Viktor miniszterelnökről minősíthetetlen hangnemben szólalt meg Borisz Tizenhauzen.
Srácok, kedves Európai Unió, Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces. Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európa Unió közös döntését, hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen. Halló, ébredjetek fel. Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni?
– hangzik el a videóban.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök februárban hangsúlyozta, hogy a vétójogot el akarják venni Magyarországtól és az unióból katonai szövetséget akarnak csinálni.
Borítókép: António Costa és Ursula Von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra
Az energiafegyverrel bizonytalanságot akarnak kelteni.
Brüsszel Putyin legyőzéséről álmodik
Az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.
Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka
Előbb győzni kell – utána mindent lehet.
Veszteség és megmaradás: Kárpátalja magyar közössége megszenvedi a háború éveit
A háború számukra sem pusztán távoli esemény, hanem a mindennapi valóság.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra
Az energiafegyverrel bizonytalanságot akarnak kelteni.
Brüsszel Putyin legyőzéséről álmodik
Az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.
Ezt vállalta a Tisza Brüsszelben, kiderült Magyar Péterék titka
Előbb győzni kell – utána mindent lehet.
Veszteség és megmaradás: Kárpátalja magyar közössége megszenvedi a háború éveit
A háború számukra sem pusztán távoli esemény, hanem a mindennapi valóság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!