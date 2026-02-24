Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó

Srácok, kedves Európai Unió, Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces. Európa háborúra készül Oroszországgal, Orbán pedig blokkolja az Európa Unió közös döntését, hogy továbbra is lehessen orosz olajat vásárolni. Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen. Halló, ébredjetek fel. Ha most Orbánnal sem tudtok megbirkózni, akkor hogyan terveztek Putyinnal megbirkózni?